Apple "nhìn trúng" tổ hợp mua sắm nổi tiếng tại Sài Gòn, giới trẻ chỉ cần nhìn 1 góc là biết ngay

Vừa mới đây, đoạn video mới nhất được Apple đăng tải để quảng bá sản phẩm đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đáng nói, bên cạnh khung hình sắc nét, hình ảnh cô người mẫu với bộ móng tay vô cùng ấn tượng thì còn có một điểm khác thu hút sự quan tâm của dân mạng, đặc biệt là các bạn trẻ Sài Gòn. Thì ra, địa điểm quay này là một nơi vô cùng quen thuộc với giới trẻ Sài thành mà chỉ cần qua 1 góc thôi là có thể nhận ra ngay.

Hình ảnh đoạn video mà Apple vừa đăng tải gần đây

Thông qua các góc quay trong video, giới trẻ nhanh chóng nhận ra đó chính là The New Playground - khu tổ hợp mua sắm rất nổi tiếng ở Sài Gòn.

Vào khoảng tháng 3/2017, cái tên The New Playground chính thức được ra mắt tại Sài Gòn dưới hình thức một khu tổ hợp mua sắm dưới lòng đất. Nơi đây quy tụ rất nhiều cái tên về thời trang được giới trẻ yêu thích như Saigon Swagger, ClownZ Streetwear, Bo Bụi Store, SWE, Errorist, The White Egg, LemonChic, She by Shj, Soda Pop, Rubies, TSUN...

Và một điều khiến cho nơi này cực kỳ khác biệt với những tổ hợp khác chính là cách tạo dựng và thiết kế không gian, các hàng quán mua sắm. Không ngoa khi nói rằng đến The New Playground thì đứng góc nào cũng có thể chụp được ảnh sống ảo vừa đẹp vừa cá tính. Bởi không gian bên trong khu tổ hợp này được thiết kế rất có gu, độc đáo, vô cùng ấn tượng và đặc biệt thích hợp với các tín đồ thời trang.

Tới khoảng năm 2019, The New Playground tiếp tục mở chi nhánh tại Hà Nội nhưng là một khu tổ hợp mua sắm "trên cao", nằm trên tầng 7 của một khu trung tâm thương mại. Sau đó đến năm 2020, The New Playground lại tiếp tục ra mắt thêm một địa điểm khác tại Sài Gòn, tiếp tục là một tổ hợp dưới lòng đất nữa. Nhưng dù ở bất kì chi nhánh nào, cái tên The New Playground vẫn giữ được một nét rất riêng vô cùng "chất", từ cách thiết kế, decor không gian cho tới các thương hiệu góp mặt. Cho đến nay, The New Playground vẫn tiếp tục là một cái tên hot đối với giới trẻ Sài Gòn khi tìm kiếm những địa điểm mua sắm, vui chơi, chụp ảnh "sống ảo"...

Thế nên quả thật, sự xuất hiện của The New Playground trong video của Apple cũng khiến nhiều người phải trầm trồ vì quả là rất "chất", rất xứng đáng.

Thiết kế của không gian chung, lối đi hay của từng shop mua sắm bên trong The New Playground đều rất ấn tượng, độc đáo và có gu

Từ lâu, The New Playground đã trở thành địa điểm quen thuộc của giới trẻ Sài Gòn, đặc biệt là những bạn trẻ đam mê thời trang

Việc một tổ hợp mua sắm nổi tiếng của Sài Gòn xuất hiện trong video của Apple, được đăng tải và truyền tải đến rất nhiều người trên thế giới khiến cho các cư dân mạng Việt vô cùng thích thú xen lẫn tự hào. Điều này cũng chứng tỏ rằng các địa điểm ăn chơi, mua sắm của chúng ta cũng cực "chất", cực ấn tượng, có gu và chẳng thua kém bất kì nơi nào trên thế giới.

