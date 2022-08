Apple lần đầu tiên sản xuất Apple Watch và MacBook tại Việt Nam

Những chiếc MacBook sắp được sản xuất tại Việt Nam.

Điều này diễn ra sau khi Apple đã chuyển một số khu vực sản xuất iPhone từ Trung Quốc sang các thị trường khác, bao gồm cả Ấn Độ, nơi họ bắt đầu sản xuất iPhone 13 trong năm nay, bên cạnh các kế hoạch lắp ráp máy tính bảng iPad ngoài Trung Quốc.

Ấn Độ, hiện đang là thị trường smartphone lớn thứ hai thế giới, cùng với các quốc gia như Mexico và Việt Nam đang ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà sản xuất hợp đồng cho các thương hiệu Mỹ khi họ cố gắng đa dạng hóa sản xuất khỏi Trung Quốc.

Vào tuần trước, nhà sản xuất theo hợp đồng Đài Loan Foxconn đã đưa ra một triển vọng thận trọng cho quý hiện tại sau khi công bố kết quả kinh doanh vượt quá kỳ vọng. Theo công ty, nhu cầu smartphone nhiều khả năng chậm lại sau các ảnh hưởng của sự bùng nổ đại dịch mới.

Giống như các nhà sản xuất toàn cầu khác, Foxconn - chính thức được gọi là Hon Hai Precision Industry Co Ltd - đã phải đối diện với tình trạng thiếu chip nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến sản xuất do tắc nghẽn từ đại dịch kéo dài và cuộc chiến Ukraine tiếp tục căng thẳng gây ảnh hưởng đến các kênh hậu cần./.