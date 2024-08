Apple làm phim ngắn "The Relay" cổ vũ một sự kiện thể thao đặc biệt

Sau Olympic Paris 2024, cả thế giới lại tiếp tục hướng đến Thế vận hội người khuyết tật (Paralympic) Paris 2024 diễn ra từ ngày 28/8 đến 9/9 với 22 môn thi, 549 nội dung dành cho người khuyết tật trên toàn thế giới. Đây là lần thứ 2, Pháp đăng cai một kỳ Paralympic và là lần đầu tiên diễn ra tại thủ đô Paris.

Trước khi Paralympic Paris 2024 chính thức diễn ra vào cuối tháng này, Apple đã phát hành một bộ phim ngắn mới có tên là The Relay với sự góp mặt của các vận động viên chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, một số người trong số họ là ứng cử viên cho giải đấu toàn cầu tại Los Angeles vào năm 2028.

Phim ngắn "The Relay" - Bất kỳ ai cũng có thể toả sáng

The Relay là phần mới nhất trong bộ ba phim ngắn có cùng chủ đề từ Apple. Trong vài năm gần đây, công ty đã phát hành The Greatest và The Lost Voice với mục đích truyền tải thông điệp bất kỳ ai cũng có thể vượt qua giới hạn bản thân và viết nên câu chuyện của chính mình.

Được đạo diễn bởi Derek Cianfrance (người đứng sau thành công của Sound of Metal, Blue Valentine), bộ phim ghi lại hình ảnh tám vận động viên tài năng tham gia cuộc đua tiếp sức bốn chặng — tôn vinh sự kiên cường, quyết tâm và hy sinh mà tất cả các vận động viên, dù có khuyết tật hay không, thể hiện.

Phim ngắn The Relay của Apple tôn vinh sự kiên cường, quyết tâm và hy sinh mà tất cả các vận động viên, dù có khuyết tật hay không, thể hiện trong suốt hành trình thi đấu.

Không chỉ mang thông điệp ý nghĩa đến người xem, The Relay còn cho thấy cách Apple sát cánh với những vận động viên thông qua các thiết bị và tính năng hữu ích trên sản phẩm của hãng



Là một trong những giá trị cốt lõi của Apple, Trợ năng đã được tích hợp vào các sản phẩm của Apple trong gần 40 năm qua. Trong phim ngắn, người xem có thể thấy vận động viên sử dụng nhiều tính năng trợ năng hữu ích như Point and Speak (Trỏ và Nói) trên iPhone/iPad - giúp người dùng khiếm thị và thị lực kém trỏ vào văn bản trên các vật thể thực và đọc to văn bản; AssistiveTouch trên Apple Watch - giúp người dùng khuyết tật ở phần thân trên sử dụng Apple Watch mà không cần chạm vào màn hình.

Bằng cách thể hiện các vận động viên khuyết tật và không khuyết tật cùng thi đấu ngang tầm, Apple góp phần nâng cao nhận thức về sự bình đẳng và hòa nhập trong thể thao. (Ảnh: Apple)

The Relay còn đồng thời cho thấy cách Apple sát cánh với những vận động viên thông qua các thiết bị và tính năng hữu ích trên sản phẩm của công ty. (Ảnh: Apple)

Đồng hành cùng các vận động viên còn có ứng dụng Bài tập xe lăn - Wheelchair Workouts để tập luyện trên Apple Watch. Ứng dụng của bên thứ ba như GoSwim giúp người bơi phân tích kỹ thuật thông qua iPad, MATLAB trên máy Mac giúp trực quan hóa dữ liệu khí động học và ứng dụng my i-limb giúp người dùng linh hoạt kiểm soát độ bám của chân tay giả sinh học, cũng góp phần quan trọng trong việc tập luyện của các vận động viên.

Ngoài ra, bộ phim còn phản ánh sự hợp tác lâu dài của "Táo khuyết" với Challenged Athletes Foundation (CAF). Đây là tổ chức ủng hộ các môn thể thao dành cho người khuyết tật, bao gồm cả vận động viên thanh thiếu niên và người lớn. CAF cũng đồng thời hợp tác chặt chẽ với Apple để đảm bảo tính xác thực cũng như tác động của các sản phẩm, tính năng và câu chuyện của mình.

Nhiều tính năng mới cho người dùng khuyết tật

Vào cuối năm nay, Apple sẽ ra mắt các tính năng trợ năng mới tận dụng phần cứng và phần mềm để tạo ra trải nghiệm trực quan mới cho người dùng khuyết tật. Danh sách này bao gồm:

- Tính năng Cảm ứng âm nhạc (Music Haptics), một cách để người dùng khiếm thính hoặc lãng tai trải nghiệm âm nhạc trên iPhone;

- Phím tắt giọng nói (Vocal Shortcut)s và Listen for Atypical Speech - giúp nâng cao khả năng nhận dạng giọng nói và tùy chỉnh cho nhiều người dùng có giọng nói không được hoàn hảo.

- Tính năng theo dõi mắt (Eye Tracking) giúp người dùng khuyết tật sử dụng iPhone và iPad thông qua cử chỉ của mắt.