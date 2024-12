Apple "chơi lớn", mở cửa thư viện phim miễn phí cho tất cả mọi người!

Cuối tuần này, từ ngày 3 đến hết ngày 5 tháng 1 năm 2025, Apple TV+ sẽ mở cửa hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người. Đây là cơ hội có một không hai để khám phá kho tàng nội dung độc quyền, chất lượng cao của Apple mà không tốn bất kỳ chi phí nào.

Động thái táo bạo này khiến nhiều người liên tưởng đến những "cuối tuần vàng" miễn phí mà HBO từng áp dụng trên truyền hình cáp ở Mỹ. Apple dường như muốn cho khán giả thấy những chương trình đỉnh cao của mình trước khi họ quyết định móc hầu bao.

Theo thông báo trên mạng xã hội kèm đoạn trailer ngắn đầy hấp dẫn, Apple khẳng định người dùng sẽ được truy cập toàn bộ thư viện phim và chương trình đã từng đoạt giải thưởng của họ.

Thông báo của Apple trên X

Apple nhấn mạnh rằng ưu đãi này áp dụng trên mọi thiết bị có cài đặt Apple TV+. Tất cả những gì bạn cần là một tài khoản Apple ID để bắt đầu khám phá vũ trụ giải trí đầy màu sắc của hãng.

Một cuối tuần có lẽ là quá đủ để bạn cày liền tù tì những bộ phim như "Severance" bộ phim khoa học viễn tưởng giật gân đang làm mưa làm gió và chuẩn bị ra mắt mùa 2 vào ngày 17/1 tới. Đây là cơ hội tuyệt vời để những ai còn lăn tăn về việc đăng ký dịch vụ có thể thử xem trước khi theo dõi mùa mới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể "nhấm nháp" những tác phẩm khoa học viễn tưởng đình đám khác như "For All Mankind", tái hiện cuộc đua vào vũ trụ đầy kịch tính, hay "Silo", một câu chuyện hậu tận thế đầy bí ẩn, và cả "Monarch: Legacy of Monsters", series về quái vật Godzilla đang gây sốt.

Một vài chương trình trên Apple TV+

Trước đây, các đối thủ như Netflix cũng từng thử nghiệm việc phát miễn phí có giới hạn một số nội dung đinh của mình. Tuy nhiên, việc Apple khi mở cửa toàn bộ thư viện là một bước đi khá mới mẻ và cho thấy tham vọng của họ trong việc cạnh tranh trên thị trường streaming ngày càng khốc liệt.