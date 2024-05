Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Ewiniar

Trưa 26/5, thông tin từ Tổng cục Khí tượng thuỷ văn cho biết, sáng cùng ngày, áp thấp nhiệt đới ở khu vực miền Trung của Philippines đã mạnh lên thành bão, cơn bão Ewiniar.

Đây là cơn bão đầu tiên xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm nay.

Cơn bão đầu tiên xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương vào cuối tháng 5 được gọi là muộn và thời gian xuất hiện muộn hơn trung bình nhiều năm khoảng gần 1 tháng.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Ewiniar di chuyển theo hướng Bắc, sau đó đổi hướng Bắc Đông Bắc và di chuyển trở lại Tây Bắc Thái Bình Dương vào sáng 28/5.

"Với hướng di chuyển như vậy, bão Ewiniar được dự báo sẽ không di chuyển vào Biển Đông. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của cơn bão này", Tổng cục Khí tượng thuỷ văn nêu.

Đường đi của cơn bão Ewiniar trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Bắc vịnh Bắc Bộ, ngày và đêm 26/5, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) mưa rào và dông.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền nước ta, ngày 26/5, vùng núi từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ 27/5, nắng nóng mở rộng ra khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 27/5, nắng nóng ở khu vực này xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.