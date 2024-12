Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông

Vào 10 giờ sáng nay (21/12), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam của khu vực Nam Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8 . Trong những giờ qua, áp thấp nhiệt đới hầu như không di chuyển.

Dự báo trong 24 giờ tới (tính từ 10h sáng 21/12), áp thấp nhiệt đới di chuyển rất chậm theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và giữ nguyên cường độ. Đến 10h sáng mai (22/12), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam của khu vực Nam Biển Đông.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, sau đó đổi hướng tây bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h và mạnh lên. Đến 10 sáng 23/10, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam quần đảo Trường Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía nam của khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Từ đêm 22/12, vùng biển phía nam quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên từ đêm 23/12 đến ngày 26/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Từ ngày 24/12 đến ngày 25/12, khu vực phía đông của Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Nam Bộ trong các ngày 24-25/12 cũng có mưa rào và dông rải rác, riêng Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.