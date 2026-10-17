Áo polo kẻ sọc: Món đồ mùa thu mặc với chân váy hay quần da đều xinh

Nếu tủ đồ mùa thu đã có quá nhiều áo len trơn, một chiếc polo kẻ sọc tông đỏ rượu, nâu chocolate hoặc xanh than sẽ là lựa chọn đáng thử.

Không quá nghiêm túc như sơ mi, cũng không đơn điệu như áo thun, polo kẻ sọc mang nét cổ điển rất riêng: có chút học đường, một chút hoài niệm và đủ độ khỏe khoắn để tạo nên vẻ ngoài cá tính.

Điểm hay nhất của món đồ này nằm ở khả năng "một áo mặc nhiều kiểu". Chỉ cần thay đổi phần thân dưới và giày, chiếc áo polo kẻ sọc có thể theo bạn từ văn phòng tới những buổi cà phê cuối tuần.

Với những ngày đi làm không đòi hỏi trang phục quá trang trọng, hãy thử mặc polo kẻ sọc chồng ngoài sơ mi trắng. Phần cổ áo và vạt sơ mi lấp ló tạo hiệu ứng phối lớp chỉn chu, giúp chiếc áo trở nên tinh tế hơn. Kết hợp cùng chân váy chữ A màu xám, đen hoặc nâu, thêm tất cổ ngắn và một đôi loafers da là đã có ngay diện mạo gọn gàng, trẻ trung. Đây cũng là công thức rất hợp với các cô nàng nhỏ nhắn vì phần chân váy ngắn vừa phải sẽ giúp tổng thể trông cao ráo, thanh thoát hơn.

Khi muốn vẻ ngoài mềm mại, nữ tính hơn, áo polo kẻ sọc có thể đi cùng chân váy xếp ly ngắn. Nên chọn chân váy có gam trung tính như trắng kem, xanh navy hoặc đen để những đường kẻ trên áo trở thành điểm nhấn chính. Một đôi tất cao cổ phối giày mũi nhọn hoặc boots cổ lửng sẽ khiến set đồ mang đậm tinh thần học đường hiện đại: ngọt ngào nhưng không hề "bánh bèo".

Muốn đổi sang phong cách cá tính hơn cho buổi hẹn cuối tuần? Quần short da hoặc chân váy da là lựa chọn rất ăn ý. Sự mềm mại của áo len dệt, cổ polo và màu sọc trầm sẽ cân bằng hoàn hảo với bề mặt bóng khỏe của da. Boots cao cổ tông nâu sẫm, đen hoặc burgundy giúp đôi chân trông dài hơn, đồng thời khiến set đồ có thêm nét phóng khoáng. Một chiếc túi da dáng nhỏ, kính râm và thắt lưng bản vừa là đủ để hoàn thiện vẻ ngoài.

Tông đỏ nâu vốn đã có độ trầm ấm đặc trưng của mùa thu, vì vậy không cần phối quá nhiều màu sắc. Hãy ưu tiên bảng màu nâu, kem, đen, xám và xanh than; phụ kiện ánh vàng cũng rất hợp để tăng cảm giác cổ điển. Với áo dáng rộng, bạn có thể sơ vin một phần phía trước hoặc mặc cùng chân váy/quần cạp cao để tạo tỷ lệ cơ thể cân đối hơn.

Không cần mua quá nhiều đồ mới, chỉ một chiếc polo kẻ sọc có màu sắc đẹp và phom dáng vừa vặn cũng đủ mở ra hàng loạt công thức mặc đẹp. Đó là kiểu món đồ khiến mùa thu trở nên thú vị hơn: vừa có chút ngọt ngào, vừa đủ cá tính để bạn không bị hòa lẫn giữa phố đông.

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