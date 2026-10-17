7 loại cây "hút" vượng khí, nên trồng trong vườn nhà

Không chỉ giúp khu vườn xanh mát, một số loại cây còn được nhiều nền văn hóa xem là biểu tượng của may mắn, thịnh vượng và bình an.

Một khu vườn đẹp không chỉ nằm ở màu sắc hay cách bố trí cây xanh. Với nhiều người, ý nghĩa biểu tượng của từng loài cây cũng là yếu tố được quan tâm khi lựa chọn.

Theo tạp chí Livingetc, phong Nhật Bản, nhài sao, ô liu, mẫu đơn, cây họ cam quýt, cúc vạn thọ và tre là những loại cây thường gắn với may mắn, sự phát triển hoặc thịnh vượng trong nhiều nền văn hóa. Tuy nhiên, những ý nghĩa này thuộc về quan niệm truyền thống và phong thủy, không phải tác dụng đã được khoa học chứng minh.

1. Cây phong Nhật Bản - biểu tượng của sự bình yên

Cây phong Nhật Bản (Ảnh: Fumio Ueda)

Phong Nhật Bản (Acer palmatum) là loại cây quen thuộc trong những khu vườn mang phong cách Nhật.

Mirela Bajic, nhà thiết kế sân vườn cấp cao tại House Designer, cho biết trong văn hóa Nhật Bản, loại cây này gắn với sự bình yên. Tán lá mềm, màu sắc thay đổi theo mùa cũng giúp khu vườn trở nên nổi bật hơn.

Vị trí nên trồng: Có thể trồng trong chậu lớn ở sân nhỏ, đặt tại góc vườn hoặc khu vực nghỉ ngơi để tạo điểm nhấn.

2. Cây nhài sao - tượng trưng cho tình yêu và may mắn

Cây nhài sao (Ảnh: Crocus)

Nhài sao (Trachelospermum jasminoides) có hoa nhỏ màu trắng nhưng hương thơm khá nổi bật. Kiến trúc sư cảnh quan Shane Kingsbury cho biết nhài sao xuất hiện trong nhiều khu vườn hiện đại và được một số nền văn hóa xem là biểu tượng của tình yêu, may mắn. Đây cũng là cây leo nên có thể tận dụng để phủ xanh những mảng tường đơn điệu.

Vị trí nên trồng: Gần giàn leo, hàng rào, cổng hoặc bức tường ngoài trời để cây có điểm bám và tạo mảng xanh.

3. Cây ô liu - gắn với bình an, trường thọ và thịnh vượng

Cây ô liu (Ảnh: Patch Plants)

Ô liu là một trong những loài cây mang ý nghĩa biểu tượng lâu đời. “Đây là biểu tượng cổ xưa của hòa bình, trường thọ và thịnh vượng”, nhà thiết kế Mirela Bajic cho biết.

Ngoài giá trị trang trí, ô liu còn có khả năng chịu hạn và không đòi hỏi tưới nước quá thường xuyên khi đã phát triển ổn định.

Vị trí nên trồng: Phù hợp với khoảng sân nhiều nắng, khu vườn theo phong cách Địa Trung Hải hoặc trồng trong chậu lớn để tạo điểm nhấn.

4. Hoa mẫu đơn - biểu tượng của phú quý và may mắn

Hoa mẫu đơn (Ảnh: Crocus)

Hoa mẫu đơn nổi bật nhờ những bông hoa lớn, nhiều cánh và màu sắc rực rỡ. Theo nhà thiết kế Mirela Bajic, trong văn hóa Trung Hoa, mẫu đơn thường tượng trưng cho may mắn, danh dự và tình duyên, thậm chí được gọi là “vua của các loài hoa”.

Khi nở rộ, những bụi mẫu đơn còn giúp khu vườn trở nên đầy đặn, sinh động hơn.

Vị trí nên trồng: Có thể bố trí ở bồn hoa, dọc lối đi hoặc khu vực dễ quan sát để tận dụng giá trị trang trí của hoa.

5. Cây họ cam quýt - gắn với tài lộc và sung túc

Cây quất (Ảnh: Patch Plants)

Cam, quất hay chanh vừa cho quả vừa tạo màu sắc tươi sáng cho khu vườn, vừa được dùng làm thực phẩm, thậm chí làm thuốc hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh.

Trong quan niệm phong thủy, những cây có quả tròn, màu vàng hoặc cam thường được liên hệ với sự sung túc và thịnh vượng. Vì thế, các loại cây có múi cũng thường xuất hiện trong những khu vườn hướng tới ý nghĩa may mắn.

Vị trí nên trồng: Sân trước, sân sau hoặc trong chậu lớn ở hiên nhà, nơi cây có đủ không gian phát triển và tạo điểm nhấn bằng quả.

6. Cúc vạn thọ - sắc hoa gợi sự may mắn

Cúc vạn thọ (Ảnh: Crocus)

Cúc vạn thọ có thời gian ra hoa khá dài, màu vàng, cam hoặc đỏ nổi bật. Kiến trúc sư Shane Kingsbury cho biết loài hoa này gắn với may mắn trong nhiều truyền thống văn hóa. Những luống cúc nở rộ cũng tạo cảm giác tươi sáng, vui vẻ cho không gian sống.

Vị trí nên trồng: Dọc lối đi, viền bồn hoa, trước sân hoặc thành từng cụm ở các góc vườn cần thêm màu sắc.

7. Cây tre, trúc - tượng trưng cho sức sống và sự phát triển

Cây tre (Ảnh: Beards & Daisies)

Tre từ lâu đã gắn với hình ảnh bền bỉ, dẻo dai và phát triển mạnh mẽ. Nhà thiết kế Mirela Bajic cho biết trong nhiều nền văn hóa Đông Á, tre được xem là biểu tượng của may mắn, khả năng phục hồi và sự trưởng thành.

Về mặt cảnh quan, tre còn tạo chiều cao, chuyển động cho khu vườn và có thể trở thành lớp cây xanh giúp tăng sự riêng tư.

Vị trí nên trồng: Dọc hàng rào, ranh giới sân vườn hoặc khu vực cần che chắn. Có thể trồng trong chậu lớn nếu muốn kiểm soát phạm vi phát triển.

Dù lựa chọn cây vì ý nghĩa phong thủy hay đơn giản chỉ vì yêu thích vẻ đẹp của chúng, yếu tố quan trọng vẫn là không gian, điều kiện chăm sóc và khả năng phát triển của từng loại cây. Một khu vườn xanh tốt, gọn gàng và được chăm sóc thường xuyên tự nó cũng đã tạo cảm giác dễ chịu, sinh khí và sức sống cho ngôi nhà.

Nguồn: Livingetc