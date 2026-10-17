5 sai lầm khiến tóc bạc nhanh hơn, nhiều người vẫn mắc mỗi ngày

Đây là 5 sai lầm bạn nên lưu ý nếu muốn duy trì mái tóc chắc khỏe và hạn chế những yếu tố có thể liên quan đến tình trạng bạc tóc sớm.

Tóc bạc thường được xem là dấu hiệu của tuổi tác, nhưng trên thực tế, thời điểm tóc bắt đầu bạc còn chịu ảnh hưởng của di truyền, cơ địa và một số yếu tố sức khỏe, lối sống. Bên cạnh những nguyên nhân khó thay đổi, nhiều thói quen hằng ngày cũng có thể khiến mái tóc trở nên khô xơ, dễ gãy rụng hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe da đầu. Dưới đây là 5 sai lầm bạn nên lưu ý nếu muốn duy trì mái tóc chắc khỏe và hạn chế những yếu tố có thể liên quan đến tình trạng bạc tóc sớm.





1. Lạm dụng hóa chất và nhiệt độ cao

Nhuộm, tẩy tóc thường xuyên hay liên tục sử dụng máy sấy nóng, máy uốn và máy duỗi có thể khiến lớp biểu bì tóc bị tổn thương, làm sợi tóc mất độ ẩm, trở nên khô ráp và dễ gãy. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa tổn thương thân tóc và quá trình bạc tóc: hóa chất hoặc nhiệt độ cao chủ yếu tác động đến cấu trúc sợi tóc, chứ chưa có đủ bằng chứng cho thấy chúng trực tiếp khiến nang tóc mất sắc tố và tóc bạc nhanh hơn. Dù vậy, việc chăm sóc tóc quá mạnh tay vẫn khiến mái tóc trông thiếu sức sống, đặc biệt khi những sợi tóc bạc vốn đã dễ lộ rõ trên nền tóc nhuộm không đồng đều. Để hạn chế hư tổn, bạn nên giãn cách các lần nhuộm, tránh tẩy tóc liên tục, sử dụng sản phẩm bảo vệ nhiệt và điều chỉnh máy tạo kiểu ở mức nhiệt phù hợp.

2. Nhổ tóc bạc mỗi khi phát hiện một vài sợi

Nhìn thấy tóc bạc thường khiến nhiều người khó chịu và lập tức dùng nhíp nhổ bỏ. Thế nhưng, thói quen này không giúp ngăn tóc bạc mọc thêm, thậm chí việc nhổ lặp đi lặp lại có thể gây tổn thương nang tóc, viêm da đầu hoặc khiến tóc mọc lại thưa hơn tại vị trí đó. Quan niệm cho rằng nhổ một sợi tóc bạc sẽ khiến những sợi tóc xung quanh bạc theo cũng không có cơ sở khoa học. Mỗi nang tóc có chu kỳ phát triển và khả năng tạo sắc tố riêng, vì vậy việc nhổ một sợi không làm các nang tóc lân cận đồng loạt mất màu. Nếu muốn xử lý tóc bạc, bạn có thể cắt ngắn sợi tóc sát chân thay vì nhổ tận gốc, hoặc cân nhắc nhuộm tóc khi số lượng tóc bạc nhiều hơn. Đây là cách hạn chế tác động không cần thiết lên da đầu mà vẫn giúp mái tóc trông gọn gàng.

3. Thức khuya thường xuyên, ngủ không đủ giấc

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, khả năng phục hồi của cơ thể và hoạt động của đồng hồ sinh học. Thường xuyên ngủ không đủ giấc hoặc duy trì lịch sinh hoạt thất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời làm gia tăng căng thẳng và khiến cơ thể khó phục hồi tốt. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng đủ mạnh để khẳng định cứ ngủ sau 23 giờ là tóc sẽ bạc nhanh hơn, hay thức khuya trực tiếp làm giảm sản sinh melanin tại nang tóc. Quá trình bạc tóc chịu ảnh hưởng đáng kể của tuổi tác và di truyền, bên cạnh một số yếu tố sức khỏe khác. Dù vậy, duy trì lịch ngủ đều đặn, ngủ đủ thời lượng phù hợp và hạn chế sử dụng thiết bị điện tử sát giờ đi ngủ vẫn là thói quen có lợi. Đây không phải biện pháp đảo ngược tóc bạc, nhưng giúp xây dựng nền tảng sức khỏe tốt hơn cho cơ thể và mái tóc.

4. Để căng thẳng kéo dài mà không tìm cách giải tỏa

Căng thẳng kéo dài có thể tác động đến nhiều hệ thống trong cơ thể, từ giấc ngủ đến phản ứng miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy stress có khả năng liên quan đến quá trình bạc tóc thông qua những cơ chế sinh học ảnh hưởng đến tế bào gốc tạo sắc tố trong nang tóc. Tuy nhiên, mối liên hệ này vẫn cần được nghiên cứu thêm ở người và không có nghĩa cứ căng thẳng là tóc chắc chắn bạc nhanh. Trong thực tế, tóc bạc còn phụ thuộc vào yếu tố di truyền, tuổi tác và tình trạng sức khỏe của từng người. Vì vậy, thay vì quá lo lắng mỗi khi phát hiện tóc bạc, bạn nên duy trì hoạt động thể chất vừa sức, dành thời gian thư giãn, ngủ đủ giấc và tìm cách cân bằng công việc với nghỉ ngơi. Những thói quen này không bảo đảm ngăn tóc bạc, nhưng có lợi cho sức khỏe tổng thể và giúp hạn chế những tác động tiêu cực của stress kéo dài.

5. Ăn kiêng quá mức, thiếu hụt dưỡng chất

Chế độ ăn thiếu cân bằng là yếu tố đáng lưu ý, đặc biệt khi tình trạng tóc bạc xuất hiện sớm hoặc đi kèm các biểu hiện bất thường khác. Một số trường hợp bạc tóc sớm có liên quan đến thiếu vitamin B12, thiếu sắt hoặc những vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe nhất định. Các vi chất như đồng cũng tham gia vào quá trình hình thành sắc tố, trong khi vitamin D và kẽm có vai trò đối với nhiều chức năng của cơ thể và nang tóc. Tuy nhiên, không nên mặc định thiếu một dưỡng chất bất kỳ là nguyên nhân gây bạc tóc, bởi bằng chứng về mối liên hệ giữa từng vi chất với tình trạng này không đồng đều. Thay vì tự ý bổ sung nhiều loại vitamin, bạn nên ưu tiên thực đơn đa dạng với thịt, cá, trứng, sữa hoặc thực phẩm thay thế phù hợp, các loại đậu, rau xanh, hạt và ngũ cốc. Nếu tóc bạc sớm bất thường, xuất hiện nhanh hoặc đi kèm mệt mỏi, rụng tóc nhiều, hãy cân nhắc thăm khám để được đánh giá và xét nghiệm khi cần thiết.

Dưới đây là 1 số sản phẩm chăm sóc tóc bạc mà bạn có thể tham khảo thêm:

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Dầu gội phủ bạc thảo dược hà thủ ô Ecocharm lược nhuộm đen tóc tại nhà, dưỡng tóc khoẻ, mượt

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Tóc bạc là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa và không phải lúc nào cũng có thể phòng tránh. Dù vậy, hạn chế làm tóc hư tổn, tránh nhổ tóc thường xuyên, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và duy trì chế độ ăn cân bằng vẫn là những thói quen đáng duy trì. Quan trọng hơn, đừng vội tin rằng một sản phẩm hay mẹo chăm sóc nào đó có thể ngăn tóc bạc hoàn toàn. Nếu tóc bạc xuất hiện từ rất sớm hoặc tăng nhanh trong thời gian ngắn, việc tìm hiểu nguyên nhân cùng chuyên gia y tế sẽ hữu ích hơn so với tự ý dùng các sản phẩm bổ sung.