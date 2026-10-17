Người xưa quý 5 loại cây này hơn vàng: Trồng trong nhà vừa đẹp, vừa gửi gắm mong cầu phú quý

5 loại cây này được gắn với những ý nghĩa tốt lành, đủ đầy.

Người xưa khi chọn cây trồng quanh nhà thường không chỉ nhìn vào dáng cây hay màu hoa. Một cây sai quả, một cái tên đẹp hay đặc điểm sinh trưởng đặc biệt đều có thể trở thành lý do khiến loài cây ấy được yêu thích qua nhiều thế hệ. Ngày nay, thú chơi cây đã thay đổi khá nhiều nhưng những ý nghĩa tốt đẹp ấy vẫn khiến một số loài được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, nếu đã quá quen với cau cảnh, tùng hay những cây phong thủy phổ biến, 5 cái tên dưới đây sẽ đem đến những lựa chọn thú vị hơn.

1. Cây lựu

Lựu là một trong những loại cây rất hợp với quan niệm về một gia đình đông vui, sung túc. Chỉ cần bổ một quả lựu chín cũng dễ hiểu vì sao: bên trong là rất nhiều hạt nằm san sát nhau. Từ đặc điểm ấy, lựu từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sự sinh sôi, con cháu sum vầy và cuộc sống đủ đầy. Cây lựu còn đẹp ở nhiều thời điểm trong năm. Khi ra hoa, những bông hoa đỏ nổi bật giữa tán lá xanh. Đến mùa quả, những quả lựu tròn đầy lại khiến cây càng bắt mắt. Sắc đỏ của hoa và quả cũng thường được liên tưởng đến niềm vui, những điều tốt lành. Nếu nhà không có vườn rộng, mọi người vẫn có thể lựa chọn giống lựu phù hợp để trồng chậu. Tuy nhiên, đây là cây ưa sáng nên vị trí có nắng như sân, hiên hay ban công sẽ thích hợp hơn việc đặt sâu trong phòng.

2. Cây hồng

Khác với lựu rực rỡ từ lúc ra hoa, vẻ đẹp đáng chờ đợi nhất của cây hồng thường đến khi quả bắt đầu chuyển màu. Những quả hồng vàng cam hoặc đỏ nổi bật trên tán cây tạo cảm giác no đủ, tròn đầy, đặc biệt vào thời điểm cây rụng bớt lá. Trong văn hóa Á Đông, quả hồng từ lâu cũng xuất hiện trong nhiều hình ảnh mang lời chúc cát tường, thuận lợi và mọi việc được như ý. Bởi vậy, đây không chỉ là cây ăn quả mà còn là loài cây được yêu thích vì lớp ý nghĩa đẹp phía sau. Với nhà có khoảng sân, sân thượng hoặc ban công đủ điều kiện, cây hồng cũng đáng cân nhắc. Có những giống có thể trồng chậu, nhưng muốn cây khỏe và có khả năng cho quả, người trồng vẫn phải quan tâm đến nắng, đất, kích thước chậu và đặc điểm khí hậu nơi mình sống.

3. Cây quế

Nhắc đến quế, nhiều người nghĩ ngay tới phần vỏ thơm được dùng làm gia vị. Nhưng trong văn hóa truyền thống, quế còn là loài cây mang những liên tưởng đẹp về sự cao quý, công danh và thành đạt. Quế cũng có một lợi thế rất thực tế là lá xanh quanh năm và bản thân cây có mùi thơm đặc trưng. Nếu có không gian phù hợp, gia đình có thể trồng cây ở sân, hiên hoặc lựa chọn cây còn nhỏ để chăm trong chậu rồi điều chỉnh vị trí khi cây lớn. Tuy nhiên, mọi người cũng nên nhớ quế vốn có thể phát triển thành cây khá lớn. Vì vậy, nếu nhà hạn chế diện tích thì cần tính đến kích thước lâu dài thay vì thấy cây con nhỏ đẹp rồi trồng ở một vị trí quá chật.

4. Mẫu đơn thân gỗ

Nếu muốn tìm một loài cây gắn trực tiếp với hình ảnh phú quý, mẫu đơn là cái tên khó bỏ qua. Từ lâu, những bông mẫu đơn lớn, nhiều lớp cánh và màu sắc nổi bật đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp sang trọng, thịnh vượng và cuộc sống sung túc trong văn hóa phương Đông. Ở đây cần phân biệt mẫu đơn thân gỗ với một số cây tại Việt Nam cũng được gọi quen miệng là hoa mẫu đơn. Mẫu đơn thân gỗ là một nhóm cây khác, có thể phát triển thành bụi thân gỗ và cho những bông hoa kích thước lớn rất đặc trưng. Điểm cần cân nhắc là loại cây này không phải cứ mua về đặt đâu cũng phát triển tốt. Điều kiện nhiệt độ và khí hậu ảnh hưởng khá nhiều tới khả năng sinh trưởng, ra hoa. Vì thế, ý nghĩa đẹp không đồng nghĩa đây là lựa chọn phù hợp với mọi ngôi nhà ở Việt Nam. Nếu muốn trồng, mọi người nên kiểm tra giống và yêu cầu khí hậu cụ thể trước.

5. Cây ngọc lan

Ngọc lan lại đem đến một vẻ đẹp khác hẳn bốn loại cây phía trên. Hoa không quá phô trương nhưng có màu sắc trang nhã và đặc biệt là hương thơm dễ nhận biết. Chính vẻ thanh nhã ấy khiến ngọc lan từ lâu được yêu thích và gắn với những ý nghĩa về sự cao quý, tốt đẹp. Một cây ngọc lan khỏe khi vào mùa hoa còn có thể tạo hương thơm cho khu vực xung quanh mà không cần quá nhiều hoa cùng lúc. Với những gia đình thích cây có hoa nhưng không muốn màu sắc quá rực rỡ, đây là lựa chọn đáng chú ý. Dù vậy, ngọc lan có thể phát triển thành cây lớn nên phù hợp hơn với nhà có sân, khoảng đất hoặc không gian ngoài trời đủ rộng. Nếu trồng chậu, cần chọn giống và kích thước phù hợp, đồng thời tính trước chuyện thay chậu hoặc chuyển vị trí khi cây lớn.

Chọn cây mang ý nghĩa đẹp nhưng vẫn phải hợp với ngôi nhà

Một cái tên mang ý nghĩa phú quý chưa đủ để quyết định cây có đáng trồng hay không. Trước khi mang cây về, mọi người nên nhìn vào điều kiện thực tế của nhà mình: có bao nhiêu nắng, trồng trong đất hay trong chậu, ban công rộng hay hẹp và cây trưởng thành có thể lớn đến mức nào. Nhà ít diện tích có thể ưu tiên lựu hoặc một số giống hồng phù hợp với chậu. Nhà có sân và khoảng đất rộng sẽ có nhiều lựa chọn hơn với quế, ngọc lan. Riêng những loại có yêu cầu khí hậu đặc thù như mẫu đơn thân gỗ càng cần tìm hiểu kỹ trước khi trồng. Sau cùng, ý nghĩa tốt đẹp của cây nên được xem như một nét văn hóa thú vị. Còn thứ giúp một chậu cây thực sự làm ngôi nhà đẹp hơn vẫn là chọn đúng loại, đặt đúng chỗ và chăm để cây luôn khỏe mạnh.