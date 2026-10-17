Sơ mi vải đũi - chiếc áo vừa trẻ vừa sang chuẩn "old money" mà chị em nào cũng nên có 1 chiếc

Sơ mi đũi thường có thiết kế đơn giản, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Nếu đang tìm một món đồ vừa thoải mái, trẻ trung lại đủ thanh lịch để diện đi làm, đi chơi hay du lịch, sơ mi vải đũi chính là lựa chọn đáng để chị em cân nhắc. Không cần kiểu dáng cầu kỳ hay những chi tiết trang trí nổi bật, chất liệu có bề mặt tự nhiên cùng phom áo phóng khoáng đã đủ tạo nên vẻ cuốn hút riêng. Đặc biệt, khi được kết hợp với quần âu, chân váy dài hay những món phụ kiện tối giản, chiếc sơ mi này còn mang tinh thần "old money" - phong cách đề cao sự tinh tế, chất liệu đẹp và vẻ sang trọng không phô trương.

Khác với những mẫu sơ mi cotton trơn có bề mặt tương đối phẳng hay sơ mi lụa bóng bẩy, sơ mi vải đũi gây ấn tượng nhờ kết cấu vải tự nhiên, hơi thô mộc và những nếp nhăn đặc trưng. Chính vẻ không quá hoàn hảo ấy lại tạo nên sức hút, giúp trang phục trông nhẹ nhàng, có chiều sâu mà không cần thêm nhiều chi tiết cầu kỳ. Vải đũi thường được yêu thích trong những ngày thời tiết nóng nhờ cảm giác thoáng nhẹ, dễ chịu. Tùy thành phần sợi và cách dệt, mỗi loại vải có độ mềm, độ rũ và khả năng thấm hút khác nhau. Khi chọn mua, chị em nên ưu tiên chất vải không quá cứng, có độ đứng vừa phải để áo giữ được phom dáng mà vẫn tạo cảm giác thoải mái khi mặc.

Một ưu điểm khác là sơ mi đũi thường có thiết kế đơn giản, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Áo có thể mang nét phóng khoáng khi để buông tự nhiên, nhưng cũng đủ chỉn chu khi sơ vin cùng quần âu hoặc chân váy. Đây chính là tinh thần của phong cách "old money": không cần phô trương thương hiệu hay chạy theo xu hướng nhất thời, mà tập trung vào những món đồ có chất liệu đẹp, kiểu dáng bền vững và khả năng phối hợp linh hoạt.

Nếu chưa từng sở hữu sơ mi đũi, màu trắng là lựa chọn dễ mặc nhất. Sắc trắng mang lại cảm giác sạch sẽ, sáng sủa và có thể kết hợp với gần như mọi gam màu trong tủ đồ. Khi đi cùng quần âu màu be, nâu hoặc đen, chiếc áo tạo nên tổng thể tối giản mà vẫn có nét sang trọng. Để diện đi làm, chị em có thể chọn sơ mi trắng phom suông vừa phải, cổ áo cổ điển và hàng khuy tối giản. Kết hợp cùng quần ống đứng, thắt lưng da và giày loafer là đã có một bộ trang phục chỉn chu mà không tạo cảm giác quá cứng nhắc. Nếu muốn vẻ ngoài mềm mại hơn, hãy thử phối áo với chân váy midi dáng chữ A và giày bệt. Khi đi chơi, sơ mi trắng đũi có thể được mặc cùng quần jeans xanh, quần short vải hoặc chân váy dài. Chỉ cần xắn nhẹ tay áo, mở một vài khuy cổ và thêm chiếc túi có phom dáng gọn gàng, tổng thể đã trở nên trẻ trung, tự nhiên. Đây cũng là kiểu áo phù hợp để khoác ngoài áo hai dây trong những chuyến du lịch, vừa tiện dụng vừa giúp bộ đồ có thêm lớp lang.

Bên cạnh màu trắng, sơ mi đũi màu be, kem, nâu nhạt, xanh nhạt hay đen cũng rất đáng đầu tư. Những gam màu này không quá nổi bật nhưng dễ kết hợp với nhau, tạo nên bảng màu hài hòa và tinh tế. Một chiếc sơ mi màu be phối cùng quần trắng hoặc quần âu nâu sẽ đem lại vẻ ngoài nhẹ nhàng, trưởng thành. Trong khi đó, áo xanh nhạt kết hợp với quần jeans xanh đậm phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung nhưng không muốn trang phục quá đơn điệu. Nếu thường xuyên mặc đồ tối màu, sơ mi đũi đen cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt khi đi cùng quần màu kem hoặc chân váy sáng màu để tạo độ tương phản. Điều quan trọng là không nhất thiết phải phối tất cả món đồ theo cùng một màu. Chị em có thể kết hợp hai hoặc ba gam trung tính, tạo điểm nhấn bằng chất liệu và phom dáng thay vì sử dụng quá nhiều phụ kiện. Một chiếc túi da đơn giản, đồng hồ thanh mảnh hay đôi khuyên tai nhỏ đã đủ hoàn thiện diện mạo.

Sơ mi đũi đặc biệt phù hợp với những món đồ có đường nét cổ điển. Khi kết hợp cùng chân váy midi hoặc chân váy jeans dáng dài, chiếc áo giúp tổng thể cân bằng giữa vẻ nữ tính và nét phóng khoáng. Chị em có thể sơ vin toàn bộ để tôn vòng eo, hoặc sơ vin một phần phía trước nếu muốn tạo cảm giác tự nhiên hơn. Với quần âu, hãy ưu tiên những thiết kế ống đứng hoặc ống rộng vừa phải. Sự kết hợp giữa sơ mi đũi và quần âu mang lại vẻ thanh lịch cho môi trường công sở, nhưng vẫn đủ thoải mái để mặc khi đi cà phê hay gặp gỡ bạn bè sau giờ làm. Vào những ngày thời tiết mát mẻ, chị em có thể khoác thêm blazer mỏng hoặc cardigan, tạo nên bộ trang phục nhiều lớp mà không quá nặng nề. Nếu muốn diện sơ mi đũi theo hướng trẻ trung, quần jeans xanh và giày sneaker trắng là công thức đơn giản nhất. Ngược lại, khi cần vẻ ngoài chỉn chu hơn, hãy đổi sang giày loafer, giày búp bê hoặc sandal quai mảnh. Cùng một chiếc áo nhưng chỉ cần thay đổi quần, giày và phụ kiện, phong cách đã có thể chuyển từ năng động sang thanh lịch.

Vì vải đũi thường có bề mặt nhăn tự nhiên, việc lựa chọn phom dáng đóng vai trò quan trọng. Áo quá rộng có thể khiến tổng thể thiếu gọn gàng, trong khi áo quá ôm lại làm mất đi vẻ phóng khoáng đặc trưng của chất liệu này. Phom suông vừa phải, đường vai tương đối chuẩn và chiều dài dễ sơ vin thường là lựa chọn an toàn. Chị em có vóc dáng nhỏ nhắn có thể ưu tiên áo dài ngang hông, kết hợp quần cạp cao để tạo cảm giác đôi chân dài hơn. Nếu thích phong cách rộng rãi, hãy cân bằng bằng một món đồ phía dưới gọn dáng hơn. Với những chiếc sơ mi dài và rộng, cách sơ vin một phần hoặc xắn tay áo cũng giúp diện mạo bớt nặng nề.

Cuối cùng, đừng cố là phẳng hoàn toàn mọi nếp nhăn của vải đũi. Những nếp nhăn nhẹ chính là đặc điểm tạo nên vẻ tự nhiên của chất liệu. Chỉ cần bảo quản đúng hướng dẫn trên nhãn áo, giữ trang phục sạch sẽ và kết hợp phụ kiện vừa đủ, chị em đã có thể diện sơ mi đũi theo cách thanh lịch mà không cần cầu kỳ. Dưới đây là 1 số mẫu áo bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: Mono Talk

Nơi mua: MARC Fashion

Nơi mua: Calie

Không phải món đồ đắt tiền hay thiết kế mới lạ mới tạo nên vẻ sang trọng. Đôi khi, một chiếc sơ mi đũi đơn giản, vừa vặn và có màu sắc dễ phối lại là khoản đầu tư hữu ích nhất cho tủ đồ. Trẻ trung, thoải mái nhưng vẫn thanh lịch, đây chính là kiểu áo xứng đáng có một vị trí trong tủ đồ của những cô nàng yêu phong cách "old money".