Áo chống nắng, quần biker từ chất liệu tái chế của Uniqlo, toàn các item “hot hit” lại thêm ý nghĩa hướng đến bền vững

Bằng việc giới thiệu hàng loạt các sản phẩm từ chất liệu tái chế, nằm trong kế hoạch tăng tỷ trọng các sản phẩm từ chất liệu tái chế đến năm 2030. Trong đó, rất nhiều sản phẩm vốn quen thuộc, như áo khoác chống nắng gấp gọn bỏ túi, quần biker, áo polo Dry-EX… đều được cải tiến với chất liệu polyester tái chế hướng đến tương lai bền vững của môi trường toàn cầu.



Rác thải đại dương – chuyện tưởng nhỏ nhưng không nhỏ

Con số 8 triệu tấn nhựa rò rỉ vào đại dương mỗi năm theo tính toán của Tiến sĩ Keith Alverson, cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ Môi trường Quốc tế thuộc Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP-IETC) hẳn sẽ làm bạn giật mình. Con số này tương đương với trọng lượng của 50.000 máy bay phản lực. Lượng rác thải nhựa khổng lồ này đe dọa trực tiếp tới sinh vật biển và sức khỏe con người, bởi đại dương chiếm 3/4 diện tích trái đất và là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái của hành tinh xanh.

Chiến dịch Join: The Power Of Clothing của UNIQLO vừa phát động đã nhấn mạnh một trong những vấn đề nóng nhất của môi trường hiện nay – rác thải đại dương. Tính khó phân hủy khiến nhựa trở thành nỗi ám ảnh của biển cả. Những rác thải này khi đi vào đại dương bằng cách nào đó sẽ quay lại xuất hiện trong chính bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình thông qua thực phẩm như muối hoặc sinh vật biển.

Việc tích cực sản xuất các sản phẩm làm từ chất liệu nhựa tái chế hoặc đầu tư các sản phẩm công nghệ mới với quy trình sản xuất bền vững chính là giải pháp thiết thực nhất UNIQLO muốn cùng chung tay với người tiêu dùng. Khi chọn các sản phẩm với ký hiệu hình PET – là khách hàng đang chọn mua các sản phẩm có sợi vải được làm từ nhựa tái chế, chiết xuất từ chai nhựa theo quy trình phát triển bền vững.

Trang phục từ nhựa (polyester) tái chế - Tương lai của thời trang bền vững

Không chỉ nổi tiếng với các trang phục chất lượng tốt, độ bền cao và tính năng được tích hợp công nghệ như áo chống nắng UV Protection cho mùa hè, hay áo giữ nhiệt HEATTECH cho mùa đông, UNIQLO còn tận dụng thế mạnh về công nghệ, mang đến các sản phẩm được cải tiến từ chất liệu đến quy trình sản xuất nhằm hướng đến một tương lai bền vững hơn. Theo đó, thương hiệu đang từng bước hiện thức hóa kế hoạch từ Tập đoàn Fast Retailing (chủ sở hữu thương hiệu) nhằm năng tỷ trọng sản phẩm từ chất liệu tái chế lên đến 50% trong tổng cơ cấu sản phẩm đến năm 2030. Bên cạnh tính bền vững khi góp phần cắt giảm lượng nhựa sử dụng một lần, chất liệu nhựa (polyester) tái chế cũng tạo ra không gian rộng mở cho những tín đồ thời trang thể hiện bản thân với nhiều sản phẩm mới mẻ, "lạ mà quen".

Hình ảnh mô phỏng quy trình tạo nên trang phục từ chất liệu chai nhựa PET tái chế của UNIQLO

Trong đó, ngoài các item quen thuộc đã đã được biết đến trước đó với tinh thần hướng đến bền vững như áo Polo,áo thun ngắn tay từ chất liệu Dry-EX nổi bật ở khả năng khô nhanh, thấm hút mồ hôi tốt, các sản phẩm khác như áo khoác chống UV bỏ túi gấp gọn, quần Smart Pants dài đến mắt cá, quần Joggers thể thao siêu co giãn hay quần AIRism bikers shorts... hiện đều đã được nâng tầm giá trị khi cải tiến làm từ chất liệu nhựa (polyester) tái chế.



Giống như mọi sản phẩm khác của UNIQLO, các trang phục làm từ chất liệu nhựa tái chế này cũng được sáng tạo dựa trên triết lý thời trang LifeWear để có thể linh hoạt sử dụng trong mọi hoàn cảnh, phù hợp với mọi người, mọi lứa tuổi. Mỗi sản phẩm lại được áp dụng mức độ vật liệu thay thế khác nhau để phù hợp với tính chất của sản phẩm.

Áo khoác chống UV bỏ túi gấp gọn với, 41-54% sợi vải được làm từ nhựa tái chế chiết xuất từ chai nhựa, có thể đồng hành, bảo vệ làn da của bạn mỗi ngày vì tính tiện dụng, gọn nhẹ, phù hợp để mang theo bất cứ đâu. Áo polo Dry-EX, với 40-80% sợi vải được làm từ nhựa tái chế chiết xuất từ chai nhựa, qua đó giúp giảm 63% lượng khí thải CO2 so với sử dụng nguyên liệu thô có nguồn gốc từ dầu mỏ.

Bên cạnh đó các sản phẩm quần như Smart Pants, quần AIRism biker shorts, quần Jogger thể thao siêu co giãn nay cũng đã được cải tiến với chất liệu từ chai nhựa PET tái chế. Trong đó, quần Smart Pants luôn nằm trong top các sản phẩm được yêu thích nhất tại UNIQLO bởi sự tiện dụng, dễ ứng dụng cho nhiều hoàn cảnh từ môi trường công sở cho đến dạo phố thanh lịch.

Áo khoác chống UV bỏ túi gấp gọn, quần Smart Pants dài đến mắt cá, quần AIRism bikers shorts... là những items quen thuộc được làm từ chất liệu nhựa tái chế của UNIQLO

Trong hành trình phát triển bền vững, các thương hiệu sẽ là đầu tàu trong việc mang đến các giải pháp, chiến lược phát triển dài hạn hướng đến môi trường nhưng để thực sự mang đến những ảnh hưởng tích cực cho cả cộng đồng, phát triển bền vững phải xuất phát từ mỗi lựa chọn mua hàng của chính các khách hàng như chỉ lựa chọn tiêu dùng các sản phẩm thật cần thiết với thời gian sử dụng lâu dài hay chọn sử dụng các sản phẩm từ chất liệu tái chế hoặc có nguồn gốc bền vững.

Với chiến dịch Join: The Power Of Clothing Do UNIQLO phát động trên toàn cầu tại cửa hàng và kênh online, mỗi khách hàng có thể cùng UNIQLO tham gia đóng góp cho các nỗ lực vì môi trường khi mua sắm các sản phẩm từ chất liệu tái chế hoặc sản phẩm Jeans với quy trình sản xuất bền vững Blue Cycle Jeans. Cụ thể, thông qua chiến dịch, tập đoàn Fast Retailing, chủ sở hữu thương hiệu UNIQLO, sẽ đóng góp 1 triệu USD (đô la Mỹ) cho Nippon Foundation nhằm hỗ trợ các chương trình làm sạch, giảm thiểu rác thải đại dương.

