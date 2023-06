Anh Tú: "Tôi không bao giờ có ý nghĩ lấn lướt các thí sinh Rap Việt"

Mùa 3 Rap Việt lên sóng, tiếp tục chứng tỏ vị thế ấn tượng của show truyền hình thực tế về Rap hot nhất từ trước đến nay. Không khó để thấy, bên cạnh những màn trình diễn của các rapper, netizen cũng bàn tán rất nhiều về phần hỗ trợ của nam ca sĩ Anh Tú. Xuất phát điểm là Á quân The Voice 2017, từng là nghệ sĩ của công ty Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Anh Tú sở hữu chất giọng nội lực, biến đổi linh hoạt, có nét khàn đặc trưng, phù hợp với cả những giai điệu sâu lắng lẫn những ca khúc sôi động.



Anh Tú đã đồng hành cùng Rap Việt trong cả 3 mùa với vai trò ca sĩ hỗ trợ cho các phần rap. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, giọng hát cuốn hút mà sự nhiệt tình lẫn nguồn năng lượng của Anh Tú trong những phần góp giọng hỗ trợ cũng là một trong những điểm nhấn của chương trình, được đông đảo khán giả "mê mẩn".

Trong 2 mùa trước, chính phần hát của Anh Tú đã góp phần tạo nên nhiều màn trình diễn "thăng hoa", góp phần không nhỏ vào độ viral của nhiều sân khấu như của tlinh (ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm), GDucky (ca khúc Đôi Mắt), Hydra (ca khúc Cha),... Và mùa 3 Rap Việt cũng không phải là ngoại lệ. Anh Tú đã có phần hỗ trợ cho thí sinh Captain cho phần thi mở đầu mùa 3 Rap Việt. Phần trình diễn của Captain trên nền nhạc Làm Người Yêu Anh Nhé Baby với phần góp giọng của Anh Tú đã giúp nam rapper trẻ nhận về 3 chọn và 90% đồng tình của khán giả.

Cùng gặp gỡ Anh Tú trong thời điểm Rap Việt đang lên sóng - cùng nghe anh chàng nói về những câu chuyện "hậu trường" của chương trình, cũng như rất nhiều chia sẻ của anh về con đường âm nhạc, về cuộc sống và cả... cô hàng xóm LyLy!

Đâu là lý do khiến bạn quyết định gắn bó lâu dài với Rap Việt đến vậy? Thông thường phần hỗ trợ của bạn với thí sinh sẽ được lên ý tưởng và tiến hành như thế nào?

Tôi nghĩ sự gắn bó này không hoàn toàn xuất phát từ tôi mà còn từ Rap Việt. Tôi thấy năng lượng của mình phù hợp với chương trình. Việc hỗ trợ hết mình của tôi đã giúp phần trình diễn của các bạn thí sinh thăng hoa hơn nữa, đó cũng có thể là lý do Rap Việt muốn đồng hành cùng tôi.

Ban đầu bên chương trình sẽ gửi cho tôi 1 list bài khoảng 10 ngày trước khi ghi hình. Trong thời gian đó tôi sẽ luyện tập, đến 2 ngày rehearsal là cực kỳ quan trọng không kém gì trình diễn, lúc đó các bạn thí sinh sẽ được giám đốc âm nhạc đưa lời khuyên để làm sao cho phần trình diễn tự tin nhất. Sau đó sẽ đến 2 ngày quay, thường là thời điểm cực tâm lý của tất cả mọi người kể cả tôi nhưng vì "máu" nên đứng lên sân khấu tôi như 1 người khác. Đấy là ngày tất cả mọi người cùng tập trung để tạo ra 1 điều gì đó cho Rap Việt, tôi cảm thấy may mắn vì là 1 phần của chương trình để đem nhạc Rap, underground đến gần hơn với khán giả.

Không nhiều show có thể giữ lại được độ hot sau 3 mùa, anh nghĩ điều gì khiến Rap Việt "giữ nhiệt" lâu thế?

Cá nhân tôi thì thấy do Rap Việt có sự đổi mới. Nếu theo dõi chương trình kỹ thì từ mùa 2 sang mùa 3 là sự đổi mới vượt bậc, cả về âm nhạc, ghi hình hay kỹ xảo, chủ đề. Tôi thấy Rap Việt mùa 3 đang có tinh thần dân tộc rất lớn, khác hẳn so với 2 mùa trước. Đặc biệt, góc quay của mùa này cũng được nâng cấp rất nhiều, khiến khán giả xem cảm thấy cuốn hút hơn. Quan trọng hơn cả là khi tới với Rap Việt, khán giả sẽ được nghe toàn bài mới, điều này khác với các chương trình khác là làm mới 1 ca khúc cũ.

Ở Rap Việt, các bạn thí sinh luôn thể hiện con người và cá tính của mình, tôi nghĩ đó là cái giữ chương trình ở lại với công chúng. Âm nhạc cũng có sự thay đổi nhiều, nếu như 2 mùa đầu là của SpaceSpeakers làm thì đến mùa 3 có nhiều producer tham gia nên sẽ đa dạng hơn về thể loại. Tôi nghĩ Rap Việt sẽ còn tiếp diễn nhiều mùa hơn nữa chứ không chỉ dừng lại ở mùa 3.

Bạn cảm thấy thế nào khi rất nhiều ý kiến cho rằng, khi thí sinh trình diễn họ lại tập trung nhiều hơn vào khu vực… bàn DJ, nơi có anh và Wukong trình diễn?

Tôi nghĩ không có tôi và Wukong thì chương trình vẫn diễn ra bình thường cho nên điều quan trọng nhất vẫn là các bạn thí sinh. Nếu chỉ có tôi và Wukong thì cũng không phải là Rap Việt nên tôi cảm thấy mình chỉ là nền tảng để push các bạn. Tôi rất mong rằng phần trình diễn của các bạn sẽ cháy hết mình vì tôi và Wukong sẽ là những người tiếp sức và năng lượng cho các bạn để bùng cháy với bản rap. Tôi không bao giờ có ý nghĩ lấn lướt các bạn thí sinh, tôi thường tập trung cao độ trong các màn trình diễn vì nhịp trong các bài rap đều rất nhanh và liên tục nên chỉ cần vào sai 1 cái là hỏng cả bài.

Trong Rap Việt mùa 3 thì đâu là phần trình diễn đem đến cho bạn nhiều cảm xúc nhất?

Nếu bắt buộc phải chọn ra 1 tiết mục mà Tú thích nhất có lẽ là phần trình diễn của Pháp Kiều vì tôi thấy ở bạn sự tự tin, thoải mái. Bạn rap hay, melody hay, mọi thứ tôi đều thấy hay. Bên cạnh đó, điểm tôi đánh giá cao là bạn dám thể hiện con người thật của bản thân là 1 người xuất phát từ cộng đồng LGBT. Bạn thể hiện con người rất thoải mái và tôi nghĩ cộng đồng cũng rất tự hào về bạn. Tôi cực kỳ ủng hộ việc các bạn là chính mình nên đó cũng là tiết mục ghi dấu với tôi.

Trước đây khán giả thường gọi bạn là "Anh Tú The Voice", rồi giờ lại đến "Anh Tú Rap Việt". Bạn nghĩ đến khi nào cái tên "Anh Tú" có thể đứng hoàn toàn độc lập mà không cần gắn thêm các chương trình đi kèm?

Tôi cũng từng nghe nhiều người nói về vấn đề này, sau Cuộc Sống Em Ổn Không thì cái tên Anh Tú gắn liền với The Voice và 6th Sense. Sau đó 1 khoảng thời gian dài thì cái tên của tôi lại gắn với Rap Việt. Nói riêng về Rap Việt thì đây là chương trình mà tôi tham gia để hỗ trợ các bạn nên sẽ không quá đặt nặng còn tôi sẽ chú trọng vào sản phẩm của cá nhân mình. Sau gần 3 năm, tôi không ra mắt 1 sản phẩm nào nên đây sẽ là thời điểm để tôi tập trung cao độ cho sản phẩm chính. Đây là sản phẩm tôi đã chắt chiu, thể hiện con người của tôi và mang sức nặng khiến tôi cảm thấy muốn hát. Tôi cũng mong rằng từ giờ đến cuối năm, tôi có ra một số sản phẩm sẽ được khán giả lắng nghe và ủng hộ để tôi có sức mạnh và động lực để sống và cống hiến với âm nhạc, tiến bộ hơn. Cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ, bên cạnh và cho tôi những động lực lớn lao, tôi yêu mọi người rất nhiều.

Rất nhiều người nói tôi nên đổi tên vì showbiz có quá nhiều Anh Tú nên khán giả sẽ thường gọi mình là Anh Tú này Anh Tú kia để dễ phân biệt. Tôi và ekip cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng quyết định vẫn không thay đổi vì tôi quá yêu cái tên Anh Tú, gắn liền với tôi từ lúc còn bé đi hát ở phường. Mỗi lần nghe khán giả hô vang Anh Tú tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nhắm mắt lại và cảm nhận sự thăng hoa đó thì tại sao tôi lại phải bỏ cái tên này. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy đây là cái tên hoàn hảo với mình và tôi sẽ không bao giờ bỏ. Đặc biệt, tôi nghĩ khán giả đã nhận diện được mình kể cả có hay không các chương trình đằng sau.

Nói về vấn đề nghệ danh Anh Tú thì hẳn bạn cũng từng gặp "tai nạn nghề nghiệp" khi bị nhận nhầm giữa một showbiz có quá nhiều Anh Tú?

Showbiz có nhiều "Anh Tú" thật: một Anh Tú ở hải ngoại, một anh Vương Anh Tú nhạc sĩ, rồi Anh Tú - Diệu Nhi, một Anh Tú diễn hài, hình như còn có 2-3 "Anh Tú" nữa mà tôi không nhớ hết được.

Nhận nhầm thì tôi bị khá nhiều, gần nhất là hôm ⅙ tôi có đi từ thiện, các em ra đón tôi rất vui nhưng sau có 1 bé vỗ tay hô to: "Anh Tú Diệu Nhi". Lúc đó mọi người lắc đầu, còn tôi không dám nhìn cô bé đó vì thấy rất buồn cười. Nếu thời điểm 4 năm trước thì tôi sẽ buồn nhưng hiện tại chỉ cảm thấy buồn cười, có thể do họ biết mặt nhưng nhận nhầm người, không có vấn đề gì cả, quan trọng vẫn rất nhiều người nhận ra mình mà, lâu lâu nhầm tí (cười). Đến mức độ khán giả đã biết mặt mình nhiều hơn rồi thì việc nhầm lẫn tên Anh Tú đã không còn quá quan trọng, bạn làm nghề tớ cũng làm nghề, bạn được yêu thương tớ cũng yêu thương, cống hiến hết mình cho khán giả.

Vừa rồi Anh Tú xuất hiện trong một chương trình âm nhạc và hát cùng danh ca Thái Châu rất nhiều bài. Tiếp xúc với lứa nghệ sĩ đi trước bạn cảm thấy có gì khác biệt với thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện tại?

Hôm đó là 1 bài toán rất khó, nhưng càng khó tôi lại càng thích. Chương trình cũng không tiết lộ trước là chú Thái Châu mà chỉ nói là 1 người rất khó và thử thách đối với tôi. Dòng nhạc Bolero của chú Thái Châu là rất khó đối với tôi nên tôi đã tìm hiểu mọi thông tin về chú rồi âm nhạc ra sao để tìm được ca khúc phù hợp cho cả 2 người. Sau đó, tôi bắt đầu giải quyết bài toán bằng việc tập luyện, tạo nên một màn song ca hoàn chỉnh.

Tôi cũng cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội song ca với 1 trong những cây đại thụ của làng nhạc Việt trước năm 1975, rồi nhận được những lời góp ý từ chú. Chú cũng đưa cho tôi những lời khuyên để giữ gìn giọng hát nếu muốn giữ vững được cột hơi ở độ tuổi giống chú. Chú có nói tôi là không nên sử dụng những chất kích thích như rượu bia, thuốc lá.

Khi nói chuyện với chú, tôi có cảm giác gần gũi như bố của mình bởi những chia sẻ chân tình, thật lòng, không màu mè, chú nói rất nhẹ nhàng, tình cảm. Tôi cũng cảm nhận được sự yêu quý chú dành cho mình, về nhà 2 chú cháu vẫn nhắn tin với nhau.

Sự khác biệt ở đây là sự chia sẻ và kết nối. Khi tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa, tôi thường show con người của mình ra vì đều là những cá thể độc lập muốn thể hiện bản thân. Nhưng khi tiếp xúc với các cô, chú thì những chia sẻ sẽ sâu lắng và rộng hơn rất nhiều, không chỉ riêng âm nhạc mà còn cả con người nữa. Các cô chú định hướng cho mình những điều cần thiết để trở thành nghệ sĩ rồi tại sao cuộc sống lại quý báu như vậy, tại sao mình phải giữ sự thiêng liêng của nghệ thuật. Tôi may mắn vì được tiếp xúc với nhiều tiền bối trong ngành nên được các cô, chú truyền đạt những kinh nghiệm quý báu.

Các nghệ sĩ trẻ thành công quá nhanh chỉ sau một chương trình, khi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, phải chăng cũng là một điều nguy hiểm?

Tôi không nghĩ đó là sự nguy hiểm mà là thời thế, khác hoàn toàn so với ngày xưa. Ngày xưa nghệ sĩ phải làm kỹ lưỡng mới có sản phẩm để tung ra thị trường nhưng xu thế hiện tại thay đổi thì mình cũng phải đổi mới. Đối với tôi, việc nổi tiếng nhanh có thể xem là 1 may mắn đối với các bạn nhưng việc duy trì sự may mắn đó như thế nào mới là vấn đề bởi vì để duy trì được sự ổn định về phong độ và âm nhạc thì cần 1 người nghệ sĩ chân chính.

Có những người vụt sáng nhưng họ chỉ vụt sáng trong tích tắc vì không có nền tảng và không chịu trau dồi. Bản thân tôi cũng được khán giả biết đến khi trở thành Á quân Giọng Hát Việt, khi đó, tôi cũng bị ảo tưởng là mình đã nổi tiếng nhưng sau đó tôi nghĩ đây chỉ là bước đà để phát triển. Tôi dần thoải mái khi làm nghề, không bị kiểu cố thể hiện mình là ngôi sao và khi đó, tôi thấy khán giả yêu thương mình nhiều hơn.

Tôi trân trọng, hạnh phúc mọi khoảnh khắc khi bước lên sân khấu, được khán giả yêu thương, nắm tay và cổ vũ. Việc nổi tiếng nhanh là 1 may mắn của nghệ sĩ trong thời đại số nhưng phải biết tận dụng, quý trọng khoảnh khắc đó để làm được nhiều điều lớn lao hơn.

Vậy là thời điểm đăng quang Á quân Giọng Hát Việt bạn cũng từng mắc bệnh ngôi sao 1 chút?

Tôi nghĩ việc mắc "bệnh ngôi sao" ở độ tuổi còn quá trẻ như vậy cũng khó tránh. Tôi vào nghề lúc 25 tuổi, duyên đến với The Voice cũng khá bất ngờ. Sau cuộc thi, tôi ra ngoài ai cũng nhận ra khiến mình rất vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi khi mọi người nhận ra mình chứ họ không quan tâm đến âm nhạc và con người tôi. Sau khi chiêm nghiệm thì tôi thấy khán giả sẽ yêu con người nghệ sĩ rồi đến âm nhạc, khi đó, được mọi người nhận ra mới thực sự hạnh phúc chỉ không chỉ đơn thuần nhìn thấy trên TV. Bản thân tôi đang cố gắng sống là chính mình, lương thiện và yêu đời để mong nhận lại sự yêu thương của khán giả.

Trong lúc chúng ta đang trò chuyện thì tôi cũng biết Anh Tú vừa đón tuổi mới cách đây vài ngày. Vậy, trong 1 năm qua, Anh Tú nghĩ mình đã làm được những gì?

1 năm qua tôi đã chiêm nghiệm được nhiều thứ, chắc do trưởng thành hơn nên dành thời gian để lắng nghe bản thân, biết được cái gì sai, cái gì đúng để sắp xếp lại mọi thứ. Tôi sống cho bản thân nhiều hơn. Thời gian trước, cuộc sống của tôi bị cuốn theo những yếu tố bên ngoài nhưng thời gian 1 năm trở lại đây tôi đã nhìn nhận được nhiều thứ, tôi tập nghe các podcast của Thiền sư Minh Niệm. Tôi dành những khoảng lặng để tìm kiếm những giá trị cuộc sống tốt đẹp hơn, từ đó từng bước phát triển sự nghiệp.

Tôi cảm thấy không chỉ tôi mà các bạn trẻ thời nay đã phải đối mặt với quá nhiều thứ: từ tâm lý, xã hội, gia đình rồi đại dịch. Rõ ràng, bệnh trầm cảm đã làm ảnh hưởng rất nhiều người. Tôi nghĩ thầy Minh Niệm đã đem đến cho mọi người một góc nhìn nhẹ nhàng, lạc quan, yêu đời hơn.

Trên con đường nghệ thuật thì năm vừa qua tôi đã tìm kiếm rất nhiều bài hát để phù hợp với màu giọng, phong cách của mình thì may mắn là đã tìm được 1 số bài, khiến cho tôi có thể thả hồn vào ca khúc đó. Mong rằng thời gian tới tôi sẽ ra mắt được nhiều sản phẩm hơn, màu sắc âm nhạc của riêng tôi và hy vọng sẽ đem đến cho khán giả một chiếc bánh âm nhạc đầy màu sắc được tôi chuẩn bị kỹ lưỡng suốt 3 năm qua.

Âm nhạc của tôi sẽ giàu cảm xúc, tiềm ẩn sự cuồng dại bên trong. Cuồng dại ở đây nghĩa là sự phá cách, muốn thể hiện cảm xúc bản thân, có chiều sâu. Nó có chiều sâu, không đơn giản chỉ là 1 mối tình chia tay, dứt bỏ. Tôi quan sát thấy những khán giả của mình đều muốn có chiều sâu, sức nặng bên trong bài hát nên tôi muốn giữ sự bùng cháy, điên cuồng của mình trong các ca khúc.

Tôi tiếc vì trước đây mình đã bỏ lỡ thời điểm ra bài quan trọng vì quá lưỡng lự, giống như trong tình yêu cũng phải tìm được đúng người làm cho trái tim mình thổn thức. Do đó, tôi không thể bắt bản thân ra một ca khúc mà mình chưa hoàn toàn thích. Thời điểm hiện tại tôi nghĩ mình đã tìm được những sản phẩm phù hợp với màu giọng, con người và khán giả của tôi.

Điều thay đổi lớn nhất của anh là gì?

Đó là về suy nghĩ, tôi lắng đọng và thấu đáo hơn trong mọi vấn đề.

Tôi từng bốc đồng đến mức không nghĩ đó là mình, nhưng phải có sự bốc đồng đó mới là Anh Tú. Tôi thấy sự bốc đồng này không còn phù hợp nữa nên dần lắng đọng và trưởng thành hơn, cảm thấy bản thân điềm tĩnh hơn. Đối với tôi, sự trưởng thành là trải nghiệm. Mỗi nấc thang trưởng thành sẽ bộc tả từng khía cạnh của bản thân và những chiêm nghiệm giúp mình ngày càng hoàn thiện hơn.

Ví dụ ngày xưa thích đi chơi triền miên, thích ra ngoài nhưng khi tự hỏi bản thân cuộc chơi này có ý nghĩa gì đã khiến tôi tập quen với việc ở nhà nhiều hơn, sống với chính nội tâm của mình. Tôi nghĩ ai cũng có những góc khuất, nội tâm ở bên trong cần được chữa lành.

Tôi cũng từng rơi vào những "cám dỗ" và "sa ngã". Tôi nghĩ là có vì cuộc sống rất nhiều sự cám dỗ nhưng tôi luôn có 1 điểm dừng để kéo bản thân lại. Nếu tôi không có một điểm dừng thì có lẽ bản thân giờ đã khác và không còn ngồi ở đây. Các bạn trẻ hiện nay cũng nên có 1 điểm tựa, chơi có kiểm soát nhưng bên cạnh đó, vẫn phải làm việc, có trách nhiệm với gia đình, bản thân. Việc dành quá nhiều thời gian để chơi sẽ khiến tuổi thanh xuân bị phung phí. Tôi không nhận mình là người quá chơi bời nhưng tôi biết đủ để dành thời gian cho gia đình cũng như mọi thứ xung quanh.

Bạn có từng vướng vào những mối quan hệ độc hại?

Có, đó là 1 mối quan hệ làm ăn. Tôi nghĩ khi tiếp xúc có nhiều với mối quan hệ đó sẽ làm mình sai lệch về hệ tư tưởng. Việc dứt mối quan hệ đó cũng khiến tôi đáng tiếc nhưng tôi nghĩ đó là đúng đắn và cần thiết đối với bản thân.

Trong ngành giải trí thì tôi chưa thấy có mối quan hệ nào mà mình phải bước ra vì tôi cảm nhận những người làm giải trí đều có một góc nhìn rất tốt dù họ có "quậy" hay "toxic" về 1 vấn đề nhưng vẫn có mặt khiến mình cảm thấy họ cống hiến, hy sinh vì mọi người.

Anh Tú - Diệu Nhi đã có cuộc hôn nhân viên mãn, vậy khi nào đến lượt bạn mới báo tin mừng cho khán giả đây?

Lúc tôi xem clip đám cưới của Anh Tú Diệu Nhi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cảm thấy được tình yêu và tấm lòng của 2 bạn dành cho nhau. Để nói về cuộc sống hôn nhân, tôi muốn mình vững chãi ở trong suy nghĩ, kinh tế, cảm xúc thì lúc đó mình sẽ cầu hôn người mình yêu. Tôi quan niệm hôn nhân là 1 điều gì đó rất thiêng liêng nên sẽ cần thời gian để chuẩn bị thật kỹ. Có nhiều người sống phóng khoáng, coi hôn nhân được thì được không thì thôi nên họ rất xem nhẹ. Còn đối với tôi, để nói việc chia tay trong hôn nhân là điều rất khó. Để bước vào 1 cuộc hôn nhân cũng cần phải sắp xếp cuộc sống, tư tưởng, tình cảm để cuộc hôn nhân được trọn vẹn. Tôi cũng mong sẽ cưới được 1 cô vợ phù hợp với mình, tôi thì không có gu phải thế này thế kia, chỉ cần đừng quá chơi là được.

Anh Tú với LyLy hay "vờn" nhau trên MXH, vậy LyLy có phải là gu cô dâu của bạn không?

Tôi không có gu cụ thể, chỉ là trong quá trình tiếp xúc mình thấy được mặt tốt của người ta. Đây là quan điểm của tôi về người hàng xóm, LyLy là 1 người nhẹ nhàng, tinh tế, sống hướng nội và vì gia đình rất nhiều nên tôi rất quý. Hai đứa cũng biết nhau từ lâu từ khi tôi còn ở 6th Sense tới tận bây giờ vẫn giúp đỡ tôi trong âm nhạc cũng như cuộc sống. Mong rằng người vợ trong tương lai của Tú sẽ có nhiều điểm tương đồng như LyLy chẳng hạn (cười lớn).

Cảm ơn Anh Tú và chúc bạn thành công!