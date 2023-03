Anh Tú hát hit của Vũ. nhưng dân tình chỉ biết khen "nhạc này đẹp trai", còn giọng hát thì…

Anh Tú ngoại trừ… mang sự đẹp trai đến chương trình thì cũng đã "mạo hiểm" cover ca khúc Bước Qua Mùa Cô Đơn. Bước Qua Mùa Cô Đơn đã được thể hiện thành công qua giọng hát của Vũ. với một cảm xúc đầy day dứt, khắc khoải. Nhưng có lẽ đến The Masked Singer, Báo Mắt Biếc - Uyên Linh đã nâng tầm ca khúc lên một vị trí rất cao đến mức bản gốc của Vũ. hoàn toàn bị lu mờ, thậm chí chưa một ca sĩ nào cover sau đó có thể chạm đến ngưỡng của Uyên Linh.

Anh Tú cover Bước Qua Mùa Cô Đơn

Không thể phủ nhận phiên bản Bước Qua Mùa Cô Đơn của Uyên Linh quá hay, quá bùng nổ về mặt cảm xúc khiến màn trình diễn này luôn nằm trong top đầu các sân khấu hay nhất của The Masked Singer mùa đầu tiên. Còn phiên bản của Anh Tú mang đến nằm ở mức sạch sẽ, chuẩn chỉnh, tròn vành rõ chữ. Cách xử lí của Anh Tú với ca khúc cũng ở mức vừa vặn, không có gì đột phá thế nên cũng khó lòng vượt qua được bản gốc của "Hoàng tử indie" Vũ. Và tất nhiên, khi chưa bằng được bản của Vũ. thì lại càng khó bề có thể so với phiên bản do Uyên Linh trình diễn.



Chiếc nhạc này quả thật rất đẹp trai!

Nhưng rõ ràng, visual sáng ngời ngời từ trên hiện trường cho đến khi lên clip TikTok đã khiến netizen “u mê” không lối thoát. “Nhạc này đẹp trai quá!” là bình luận dễ gặp nhất khi lướt xuống phần bình luận, và rõ ràng ông xã của Diệu Nhi có nhan sắc quả thật vẫn luôn thuộc hàng “đỉnh lưu” trong số các nam thần Vpop. Nhưng có lẽ vì quá tập trung vào vẻ đẹp trai của Anh Tú nên các bình luận nói về giọng hát cũng chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Cá biệt có một số ít bình luận chỉ ra rằng Anh Tú quả thật rất cố gắng trong mảng ca hát nhưng anh lại có duyên với diễn xuất hơn.



- Anh Tú thích nổi tiếng bên ca hát hơn nhưng xui rủi là có duyên với diễn xuất, điện ảnh hơn.

- Nhạc này đẹp trai quá trời ơi!

- Ghen tị với bà Diệu Nhi ghê, cái visual này….