Anh Tú hóa thân Voi Bản Đôn kỷ niệm 1 năm đăng quang Ca sĩ mặt nạ

Đây là bộ mascot gắn liền với hành trình của Anh Tú tại The Masked Singer, với hình tượng một chú voi đáng yêu, gây chú ý bởi đôi mắt xanh biếc “như biết nói”. Trang phục của mascot Voi Bản Đôn lấy cảm hứng từ các nhà thám hiểm, được thay đổi các chi tiết theo từng tuần dự thi, tương ứng với nội dung bài hát mà Anh Tú thể hiện.

Nơi đầu tiên mà Anh Tú và ekip tham quan chính là chuồng Voi, cũng là một trong những khu vực thu hút nhiều khách tham quan nhất khi đến Thảo Cầm Viên. Sau đó, Anh Tú đã đến thăm các khu vực sinh sống của nhiều loài động vật, trong đó có không ít là hình mẫu trở thành các mascot ngộ nghĩnh cùng dự thi với nam ca sĩ tại The Masked Singer mùa 2 như Công (Bạch Khổng Tước - Hoàng Mỹ An), Hà Mã (HippoHappy - Lâm Bảo Ngọc), Mèo (Miêu Quý Tộc - Hà Nhi), Gấu (Bố Gấu - Hoàng Hải),...

Mặc dù buổi chiều muộn, Thảo Cầm Viên những ngày trong tuần khá vắng vẻ nhưng rất đông du khách đã nhận ra Anh Tú, các bạn trẻ cũng háo hức chụp ảnh cùng nam ca sĩ và có những phút giao lưu đầy gần gũi. Đặc biệt, mascot hình chú Voi Bản Đôn cũng khiến nhiều bạn nhỏ phấn khích.

Vào thời điểm này tròn 1 năm về trước, Anh Tú đã chính thức “cởi bỏ” chiếc mặt nạ Voi Bản Đôn, bước lên vị trí Quán quân The Masked Singer mùa 2 đầy thuyết phục tại đêm Chung kết diễn ra tại SVĐ Phú Thọ. Anh Tú đã có một hành trình dài đầy ấn tượng tại The Masked Singer với loạt các màn trình diễn trở thành hiện tượng. Giọng hát của Voi Bản Đôn đầy truyền cảm, lay động, thậm chí lấy đi nước mắt của không ít khán giả lẫn ban giám khảo.

Đầu năm 2024, tại Sóng 24, Anh Tú tiếp tục làm “dậy sóng” những ngày đầu năm với bản live ca khúc "Hoàng hôn nhớ", từng là ca khúc nhạc phim "Hoa Vương". Anh cũng ra mắt các sản phẩm gửi tặng fan như một phần hai (kết hợp cùng rapper OgeNus) và Caraoke (ra mắt dịp Tết Nguyên Đán). Các sân khấu live của Anh Tú tại các địa điểm trình diễn âm nhạc nổi tiếng cũng liên tiếp lọt top trending ở vị trí cao.

Sau The Masked Singer, Anh Tú tiếp tục có một mùa hè năm 2024 đáng nhớ với các Anh trai tại chương trình Anh trai "Say hi", tiếp tục hoàn thiện kỹ năng chuyên môn về trình diễn, sáng tác và sản xuất âm nhạc, hoạt động nhóm,... Anh Tú cũng là 1 trong 16 Anh trai sau cùng vào đến đêm Chung kết.

Hiện tại, Anh Tú đang có hành trình âm nhạc “chữa lành” cùng mùa thứ 3 của Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân, là “host” thường trực duy nhất đồng hành cùng show âm nhạc này suốt 3 mùa. Chương trình đã khởi động với những tập đầu tiên ghi hình tại Hàn Quốc, hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả những không gian âm nhạc chất lượng.