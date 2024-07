Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vượt mặt Anh Trai Say Hi, vươn lên dẫn đầu Top 1 thảo luận trên MXH

Không thể phủ nhận, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi đang là 2 gameshow âm nhạc đình đám nhất thời điểm hiện tại, nhận được lượt xem và quan tâm của khán giả cả nước, không chỉ trên sóng truyền hình mà còn cả trên mạng xã hội.



Tuy lên sóng muộn hơn "đội bạn", Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã nhanh chóng cho thấy mình là một "chiến binh" đáng gờm. Chỉ sau 2 ngày kể từ tập phát sóng thứ 2 vào tối 6/7, chương trình đã vươn lên đạt top 1 tại một bảng xếp hạng (BXH).



Cụ thể, theo thống kê của BXH SocialTrend - YounetMedia, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào chiều 8/7 đã đạt top 1 chủ đề thảo luận về âm nhạc trên mạng xã hội trong vòng 24h với 28,21k lượt thảo luận.

Thành tích của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai theo số liệu của BXH SocialTrend - YounetMedia

Để đạt được thành tích này, chương trình nhận được tổng lượng thảo luận là 510,37k; tổng lượng tương tác là 11,10M; chỉ số cảm xúc là 0,3 (chỉ số được đo từ -1 là tiêu cực đến 1 là tích cực).

Thống kê thảo luận trên mạng xã hội của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Trong khi đó, đối thủ Anh Trai Say Hi lại đang dẫn ở vị trí thứ 3 với tổng cộng 8,27k lượng thảo luận. Như vậy, sự chênh lệch về lượng thảo luận trên mạng xã hội của 2 chương trình đang là 3,5 lần.

Trên bài đăng tại fanpage Facebook chính thức, đội ngũ sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không nén nổi vui mừng:

"🔥 ANH TRAI VƯỢT NGÀN CHÔNG GAI ĐẠT TOP 1 CHỦ ĐỀ ÂM NHẠC ĐƯỢC THẢO LUẬN TRONG 24H QUA DÙ ĐÃ 2 NGÀY PHÁT SÓNG 🔥

TRỘM VÍA

TRỘM VÍA

TRỘM VÍA

ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NÓI 3 LẦN 🫶

Xin chân thành cảm ơn tất cả khán giả đã dành sự quan tâm, yêu mến dành cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đây chính là động lực to lớn để các Anh Tài, ekip chương trình ngày càng cố gắng để mang đến những tập phát sóng sắp tới chất lượng hơn nữa ❤

Mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và lan toả ngọn lửa này cùng chương trình nhé!"

Bài đăng chia sẻ trên fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Không chỉ vậy, lượt xem khi công chiếu trực tiếp trên YouTube sau hơn 1 tiếng phát sóng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tập 2 còn tăng gấp 10 lần so với tập 1, từ 27k lên đến 217k lượt xem.

Ngoài ra, khi so sánh với show lên sóng cùng thời điểm, nhiều netizen theo dõi cho biết show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có lúc còn vượt qua Anh Trai Say Hi. Tuy nhiên, cũng có thời điểm Anh Trai Say Hi vượt lên trên, số người xem của 2 chương trình có thể nói là so kè từng phút một.



Lượt xem Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tập 2 có lúc đã vượt Anh Trai Say Hi tập 4 trong buổi tối công chiếu

Tính đến thời điểm tối 8/7, lượt xem trên YouTube của 2 tập Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đều đang rất cao, còn lọt top trending. Trong đó, tập 1 đạt 5,1 triệu view, nằm #17; tập 2 đạt 2,8 triệu view, nằm #5.

