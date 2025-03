Anh trai vượt ngàn chông gai “hot” đến bao giờ?

Văn hóa truyền thống tung bay “kịch trần”

Qua những đêm nhạc, Anh trai vượt ngàn chông gai (ATVNCG) phá vỡ định kiến đu sô ca nhạc không phải đặc quyền của người trẻ tuổi. Chị Quỳnh Vân , cháu gái của cố nhà văn Xuân Thiều, cùng nhóm chị em thân thiết trong gia đình cổ vũ ATVNCG từ khu vực XVIP. Nhóm chị em tuổi đời ở ngưỡng U50, U60, U70 nhưng cổ vũ sung không kém giới trẻ. Họ hát và bắn rap theo các anh tài.

Các anh trai đốt nóng hai đêm nhạc tại TPHCM

Nhóm chị đẹp này đến với ATVNCG không phải vì a dua theo độ nóng của chương trình. Chị Quỳnh Vân đánh giá: “Những bản phối quá đỉnh. Bản phối Chiếc khăn piêu duyên dáng, đậm đà màu sắc văn hóa Thái, Tây Bắc. Trống cơm quen thuộc lại trở nên đặc biệt ở phần rap và đàn đầu. Vô cùng cảm động là Mẹ yêu con. Các bạn trẻ viết lời rap tuyệt vời: Mẹ thường mang những xấp ảnh ngày xưa ra/Ngồi ngắm lại vào những ngày mưa qua/Bà kể mẹ rất nhiều người theo đuổi/Vì ngày đó mẹ xinh đẹp như là hoa/Mang lại cho con cả sự sống/Mẹ đổi lấy những vết rạn trên da/Mẹ cười khi thấy con lần đầu khóc/Và mẹ khóc khi lần đầu con gọi ba”. Chị Vân khoe cày nát những bài yêu thích trong chương trình.

Gai con diện trang phục truyền thống làm nên kỷ lục và hình ảnh đẹp

An là du học sinh ở Pháp bay về Việt Nam đu liền 2 đêm D-3, D-4 (ngày 22-23/3). Cô cho biết: “Ban đầu tôi quan tâm đến chương trình vì có nghệ sĩ Tự Long, tôi thích Tự Long từ Táo quân. Lần này về Việt Nam tôi quyết định bay liền 2 đêm cho thỏa thích”. An tham gia hoạt động xác lập kỷ lục Guinness thế giới “Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất” và cảm thấy tự hào về văn hóa dân tộc mình.

“Ở hai đêm diễn đầu đã thấy nhiều bạn trẻ mặc trang phục truyền thống, nhưng quy tụ hơn 5.000 nghìn người cùng mặc trang phục truyền thống thì chưa có sự kiện nào trên thế giới làm được”. Về hai đêm nhạc, An không có lời nào để chê. “Mãn nhãn, mãn nhĩ, đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Trước đó, một vài gameshow trong nước đã có concert riêng như đại nhạc hội Rap Việt, nhưng chưa concert nào ra lò từ gameshow lại quy tụ được lượng người khổng lồ, cùng tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt như ATVNCG”, An nói.

Trưa 25/3, “gai con” Trang Nguyễn bay về Mỹ. Trong lúc chờ đợi ra sân bay, cô tranh thủ chia sẻ: “Sáng D-3 tôi hân hoan trong tà áo dài truyền thống đến tham gia xác lập kỷ lục Guinness. Là khán giả, là gai con, chúng tôi phải có trách nhiệm góp phần đưa chương trình ATVNCG ghi dấu sâu đậm hơn nữa. Chúng tôi không chỉ đứng ngoài xem từ vị trí khán giả mà chúng tôi chính là một phần của ATVNCG. Tôi không quay, không chụp ảnh trong 2 đêm diễn vì muốn tận hưởng nhiều nhất không khí tuyệt vời ở đây. Cũng những bài hát đó, những nghệ sĩ đó nhưng sau cả năm dài vượt chông gai, những người đàn ông trên sân khấu trở nên rực rỡ hơn. Họ đã truyền tải tinh thần của chương trình ATVNCG - người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ tiến lên”.

Nguồn cung không đủ cầu là hiện thực đang diễn ra ở chợ vé ATVNCG. Theo quan sát của gai con Vân Nguyễn, nhiều khán giả phải mua vé chợ đen, thậm chí mua phải vé giả trong hai đêm nhạc vừa qua. "Bạn thân của tôi mua vé chợ đen bay từ Canada về đu liền 2 đêm. Hai vợ chồng người bạn ở ngoài Bắc cũng mua vé chợ đen để bay vào TPHCM xem 2 đêm", chị kể.

Vẫn chưa có thời gian và địa điểm cụ thể cho đêm nhạc tháng 6, nhưng lúc này nhiều gai con đã lo không săn được vé. An cho biết, để săn được vé D-3, D-4 cô đã phải kêu gọi 4 người bạn cùng tham gia mua vé. Nhưng An dự đoán, chặng đường săn vé tháng 6 gian truân hơn rất nhiều. "Tháng 6 tổ chức ở miền Bắc, khán giả miền Bắc hay đi theo nhóm lớn. Một người bạn của tôi tiết lộ, cô ấy ôm 50 vé cũng chưa đủ cho gia đình và bạn bè trong đêm nhạc sắp tới", An nói.

Còn đu nếu anh tài còn sức diễn

Gai con An cho biết, từ bây giờ cho đến tháng 6, cộng đồng gai con tổ chức nhiều hoạt động để giữ nhiệt cho ATVNCG, có thể kể tới dự án Thắp lửa toàn cầu kết hợp với chương trình Nuôi em, dự định mở 8 phòng tin học cho các bạn học sinh từ Bắc vào Nam. Bên cạnh đó, các nhóm trong chương trình ATVNCG cũng có hoạt động riêng. Nhóm Nhà Trẻ sắp có dự án biểu diễn ở Nhật Bản. An đã sẵn sàng tinh thần săn vé, đặt phòng khách sạn trở về Việt Nam vào mùa hè để đu đêm nhạc tiếp theo.

Khán giả Quỳnh Vân nhìn nhận, việc giữ sức nóng của ATVNCG mùa 1 bền lâu là “con đường chông gai”. “Cho nên, các anh tài khóc trên sân khấu ATVNCG là cảm xúc rất chân thật. Họ hát, họ trình diễn như thể đó là đêm cuối cùng. Không thể giữ được sức hút dài lâu nếu bao nhiêu đêm nhạc vẫn chỉ có bấy nhiêu màn trình diễn tủ, dù mắm muối gia vị có khác đi. Về lâu dài, tôi thấy các anh tài nên thoát khỏi chiếc áo gameshow, hình thành các nhóm nhạc riêng và tiếp tục ra bài trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Sau đó các nhóm nhạc tụ lại làm đêm nhạc, lại cháy vé”, chị nói.

Các quý bà ở khu vực XVIP cổ vũ các anh tài

Khán giả Trang Nguyễn tin tưởng ATVNCG không dễ dàng hạ nhiệt. “Tại sao đã xem một lần vẫn phải đi xem tiếp? Bởi vì mỗi đêm diễn đều có những thay đổi bất ngờ thú vị, đêm sau lại tuyệt vời hơn đêm trước. Những bản phối mới làm khán giả vô cùng mãn nguyện. Chương trình dù đã rất thành công nhưng họ không gặm nhấm thành công mà không ngừng sáng tạo, đổi mới. Cứ như thế, làm sao khán giả mất nhiệt, ngừng yêu mến được? Ở đêm đầu hoặc đêm thứ 2 nhiều khán giả đu sô vì tò mò. Nhưng ở đêm 3, đêm 4 thì biển người đều là gai con, họ vì yêu mà tới, vì yêu mà ở lại”, cô nói. Nữ khán giả này sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 6, tiếp tục cổ vũ các anh tài, vì các anh còn sức diễn, fan còn sức đu.

Vì sao ATVNCG gây sốt? NSƯT Nguyễn Trọng Hiệp nhìn nhận, khán giả luôn khát khao cái mới. Chương trình ATVNCG đã mang đến điều mới mẻ có tính nhân văn, giáo dục nên được chào đón. Ông cho rằng, ATVNCG sở dĩ hấp dẫn còn nhờ sức hút từ dàn nghệ sĩ tài năng. "Nhiều nghệ sĩ trẻ trong chương trình đa tài, họ giỏi hơn thế hệ chúng tôi ngày xưa. Không chỉ thổi luồng gió mới cho ca khúc cũ, các nghệ sĩ còn diễn rất giỏi. Soobin Hoàng Sơn là trường hợp điển hình", ông nói.

Nhà nghiên cứu văn hóa, PGS.TS Nguyễn Văn Cương đánh giá, ATVNCG đã làm nên điều kỳ diệu. "Tôi chỉ có thể thốt lên: Quá tuyệt vời! Và tự hỏi, tại sao anh trai thì sốt còn chị đẹp lại nhanh chóng hạ nhiệt? Ở chương trình này, tôi đánh giá cao vai trò của tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc SlimV. Họ quá xuất sắc", ông nói. Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Cương nhắc lại câu nói của nhà sản xuất ATVNCG rằng không có gì "hot" mãi. "Tôi cứ tưởng họ dừng lại khi đang trên đỉnh. Không ngờ họ lại tổ chức tiếp nhiều concert và thành công ngoài sức tưởng tượng. Họ đã đo được nhu cầu của khán giả", ông nói.