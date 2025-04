Mới đây, Dương Domic đã thông báo trên trang cá nhân rằng E.P Dữ Liệu Quỷ đã chạm mốc hơn 100 triệu view trên nền tảng YouTube sau gần 5 tháng phát hành. Ca khúc chủ đề Mất Kết Nối “thầu” nhiều nhất với 89,6 triệu view, theo sau đó là lần lượt Pin Dự Phòng (5,5 triệu view), Tràn Bộ Nhớ (2,5 triệu view) và Chập Chờn (2 triệu view). Đây là thành tích ấn tượng đối với 1 gương mặt trẻ trong làng nhạc Việt như Dương Domic.

4 MV thuộc E.P Dữ Liệu Quỷ đã đạt 100 triệu view trên nền tảng YouTube

Không chỉ khoản lượt xem, Dữ Liệu Quỷ và 4 track đều “ăn nên làm ra” trên các BXH nhạc số. 1 tháng rưỡi kể từ khi ra mắt, E.P đầu tay của nam ca sĩ đã “đóng chiếm” vị trí số 1 tại tất cả BXH âm nhạc Việt, đồng thời leo lên Top 1 Trending tab Music trong 1 tuần. Ngoài ra. 3 bài hát còn lại cũng lọt Top 10 Trending là Tràn Bộ Nhớ (hạng 5) Pin Dự Phòng (hạng 7) và Chập Chờn (hạng 10)

E.P Dữ Liệu Quỷ và 4 track đều "ăn nên làm ra" trên các BXH trong nước

Đặc biệt, Mất Kết Nối còn từng lọt top 100 MV được xem nhiều nhất giới, đứng thứ 76 giữa nhiều tên tuổi quốc tế như Lady Gaga, Bruno Mars, Rosé (BLACKPINK), Billie Eilish… Dù không phải thứ hạng quá cao nhưng ở thời điểm đó, Mất Kết Nối lại là MV duy nhất của một nghệ sĩ Việt góp mặt trong danh sách này.

Đứng chung với 1 rừng các ngôi sao từ nhiều thị trường giải trí khác nhau, Dương Domic khiến FC Dopamine không khỏi “phổng mũi” tự hào. Qua đây, netizen nhớ lại anh chàng từng nói sẽ “đưa âm nhạc ra thế giới”. Giờ đây, Dương Domic đã chạm tay đến ước mơ của mình.

Sau gần 5 tháng, Mất Kết Nối vẫn đang giữ vị trí thứ 11 trong tổng số ca khúc có lượng stream nhiều nhất trong 1 ngày. Điều đặc biệt là MV Mất Kết Nối hay 3 track còn lại đều được sản xuất dưới dạng visualizer kèm lyrics - hướng đến giá trị cốt lõi là âm nhạc. Mất Kết Nối có lẽ là MV duy nhất của 1 nghệ sĩ Việt có sức lan tỏa mạnh mẽ đến vậy chỉ chờ âm nhạc.

Dương Domic - Mất Kết Nối

Không ngoa khi nhận định, Mất Kết Nối nói riêng và E.P Dữ Liệu Quỷ nói chung, là 2 sản phẩm âm nhạc nổi bật nhất của 1 Anh Trai hậu chương trình Say Hi. Với những thành tích xuất sắc kể trên, Dương Domic vẫn tiếp tục vẽ nên đỉnh cao mới trong sự nghiệp, là gương mặt bứt phá nhất đi ra từ Anh Trai Say Hi.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến nhóm nhạc MOPIUS gồm Dương Domic, HURRYKNG, JSOL và Quang Hùng MasterD ra mắt vào đầu thánhg 12. Bước ra từ show âm nhạc sống còn hot bậc nhất năm vừa qua, MOPIUS được khán giả đón nhận nồng nhiệt. MV Làn Ưu Tiên không chỉ gây ấn tượng với phong cách mang đậm màu sắc Kpop mà còn nhờ tổ hợp visual long lanh và tài năng đồng đều của bộ tứ nghệ sĩ. Làn Ưu Tiên hiện đã thu về hơn 14 triệu mắt xem, từng vươn lên hạng 7 Top Trending YouTube Việt tab Music.

MOPIUS - Làn Ưu Tiên

Trước khi có được ánh hào quang của riêng mình, Dương Domic từng chật vật tìm lối đi riêng giữa thị trường Vpop nhiều biến động. Trước khi gia nhập đội hình Anh Trai Say Hi , nam ca sĩ gần như vô danh, Instagram cá nhân chỉ có hơn 3 nghìn follower. Từng được đào tạo như 1 idol Kpop dưới trướng công ty giải trí Hàn Quốc IF Entertainment. Tuy nhiên, việc công ty phá sản nằm ngoài dự đoán của nam ca sĩ sinh năm 2000, vô tình đẩy anh vào tình thế khó khăn. Thời gian sau, Dương Domic ra mắt các sản phẩm Yêu Em 2 Ngày, Là Em Chính Em, Từ A Đến Ă ... nhưng chưa gây tiếng vang.