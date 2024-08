Ảnh thực tế VinFast 7S: Động cơ 174 mã lực, mâm khác dễ nhận biết, đại lý báo đã nhận cọc nhưng chưa có lịch giao hàng

VinFast VF 7S là phiên bản tiêu chuẩn của dòng SUV cỡ C này. Hãng xe Việt chính thức đổi tên mẫu xe này từ VF 7 Base thành VF 7S hồi tháng 4/2024, định vị dưới phiên bản VF 7 Plus.



Mới đây, những chiếc VF 7S đầu tiên bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội. So với phiên bản VF 7 Plus đang bán trên thị trường, ngoại hình xe có 2 điểm khác biệt đáng chú ý. Điểm dễ nhận ra nhất là VinFast VF 7S sử dụng mâm xe 19 inch 5 chấu với thiết kế to bản có phần đơn điệu hơn so với mâm xe 20 inch trên VF 7 Plus. Tiếp theo, phía sau đuôi xe có thêm ký tự "s" sơn tối màu thể hiện tên phiên bản VF 7S.

Mâm xe 19 inch có phần đơn điệu, đuôi xe có thêm ký tự "s" ký hiệu tên phiên bản, gương chiếu hậu có camera thuộc hệ thống camera 360.

Bên cạnh đó, VinFast VF 7S vẫn sử dụng đèn chiếu sáng LED toàn bộ nhưng không có đèn pha tự điều chỉnh theo góc lái như VF 7 Plus. Gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện nhưng thiếu tính năng chống chói tự động. Hình ảnh thực tế cho thấy VinFast VF 7S có camera dưới gương chiếu hậu, điều này có thể khẳng định xe vẫn trang bị camera 360 độ toàn cảnh.

Nhìn vào nội thất, VinFast VF 7S không có nhiều khác biệt dễ nhận biết so với VF 7 Plus. Xe vẫn sử dụng ghế ngồi bọc da toàn bộ, vô-lăng 3 chấu bọc da thiết kế D-Cut, màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 12,9 inch.

Vô-lăng 3 chấu bọc da thiết kế D-Cut, màn hình trung tâm cảm ứng 12,9 inch.

Tuy nhiên, theo VinFast, phiên bản VF 7S sẽ thiếu đi một số tính năng so với VF 7 Plus. Phiên bản này không có hiển thị thông tin lên kính lái HUD, ít hơn 2 túi khí khi chỉ có 6 túi khí, ghế phụ chỉnh cơ thay vì chỉnh điện...

Về vận hành, VinFast VF 7S chỉ có 1 động cơ điện đặt ở trục trước, công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, tăng tốc 0-100km/h trong 10 giây, bộ pin dung lượng 59,6 kWh, cho tầm hoạt động 430km cho một lần sạc. Trong khi đó, VF 7 Plus có 2 động cơ điện, công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 500Nm, tăng tốc 0-100km/h trong 5,8 giây, bộ pin dung lượng 75,3kWh, tầm vận hành 496km cho một lần sạc.

VinFast VF 7S sử dụng 1 động cơ điện, công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 250Nm.

Theo công bố, VinFast VF 7S có giá bán 850 triệu cho khách hàng thuê pin và 999 triệu đồng cho khách hàng mua pin. Những con số này thấp hơn 149-200 triệu so với phiên bản VF 7 Plus. Trao đổi với một nhân viên đại lý VinFast tại Việt Nam, người này cho biết hiện đã có nhiều khách hàng đặt cọc mua VinFast VF 7S nhưng chưa có lịch giao hàng.

Một số hình ảnh VinFast VF 7S tại Hà Nội: