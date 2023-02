Ảnh thực tế điện thoại Hello Kitty: Quà tặng dành cho hội chị em ngày Valentine

Không quan trọng ngày 14/2 ai tặng quà cho ai, nếu như "cánh mày râu" vẫn chưa tìm được quà tặng phù hợp dành cho nửa kia của mình, hay tham khảo ngay chiếc điện thoại vô cùng độc đáo này mà Xiaomi vừa trình làng.

Xiaomi Civi 2 Hello Kitty Special Limited Edition là mẫu smartphone mới nhất vừa được Xiaomi giới thiệu tại thị trường Trung Quốc. Phiên bản đặc biệt của Civi 2 lần này lấy chủ đề về "cô mèo" Hello Kitty. Hello Kitty là một nhân vật hoạt họa hư cấu được thiết kế bởi công ty Nhật có tên Sanrio, lần đầu xuất hiện trước công chúng vào năm 1974, sau đó đã tạo nên một hiện tượng toàn cầu trong giới trẻ, đặc biệt được yêu thích bởi phái nữ.

Giới thiệu Xiaomi Civi 2 Hello Kitty Special Limited Edition - Nguồn: Xiaomi

Là phiên bản đặc biệt, Xiaomi Civi 2 Hello Kitty Special Limited Edition cũng có cách đóng hộp độc đáo với hình Hello Kitty ở mặt trước. Toàn bộ sản phẩm sử dụng tông màu đỏ, trắng làm tông màu chủ đạo

Phiên bản này cũng sẽ đi kèm đầy đủ củ sạc nhanh, cáp USB-C và một chiếc ốp lưng Hello Kitty đẹp mắt

Civi 2 bản Hello Kitty về cơ bản là một chiếc Civi 2 màu trắng với mặt lưng được tùy chỉnh các họa tiết khác nhau

Đáng chú ý, các họa tiết Hello Kitty trên mặt lưng còn có thể đổi từ màu trắng sang màu đỏ hồng khi ở ngoài ánh nắng, tạo nên một vẻ độc đáo cho chiếc điện thoại này

Quanh camera sẽ có một đường viền màu đỏ đẹp mắt. Cụm camera này gồm 3 ống kính: góc rộng 50MP sử dụng cảm biến IMX766, góc siêu rộng 20MP và macro 2MP

Phía dưới là logo Xiaomi kèm logo "Hello Kitty"

Ở mặt trước, Civi 2 trang bị màn hình 6.55 inch, sử dụng tấm nền AMOLED cong cạnh bên, độ phân giải FHD+ kèm tần số quét 120Hz. Đây cũng là chiếc smartphone đầu tiên sử dụng thiết kế Dynamic Island giống iPhone, trang bị camera selfie kép đặt ở chính giữa viền trên của màn hình. Được biết Civi 2 là chiếc smartphone tập trung vào khả năng selfie, do đó bổ trợ cho camera selfie kép còn là hệ thống đèn flash LED kép đặt ở 2 bên

Ảnh selfie chân dung chụp từ camera selfie của Xiaomi Civi 2 Hello Kitty

Về hiệu năng, giống như bản tiêu chuẩn, Civi 2 Hello Kitty cũng trang bị con chip Snapdragon 7 Gen 1, một trong những con chip thuộc dạng "hiếm thấy" trên thị trường smartphone tầm trung. Máy có RAM 12GB, bộ nhớ 256GB. Viên pin dung lượng 4500mAh, sạc nhanh 67W

Phần mềm của máy được cài đặt sẵn một bộ chủ đề về Hello Kitty, bao gồm hình nền, biểu tượng ứng dụng, nhạc chuông...

Điện thoại Hello Kitty lên kệ tại thị trường Trung Quốc với mức giá 2799 tệ, tương đương khoảng 9,7 triệu đồng, không đổi so với giá bán niêm yết tại thời điểm ra mắt của Civi 2

Đây sẽ là một món quà thích hợp mà phái mạnh dành tặng cho phái nữ nhân dịp ngày lễ Valentine này

Tham khảo: Weibo