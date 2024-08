Mới đây, trên weibo bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh hiếm của dàn sao Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng, Trương Thiết Lâm... Đây chính là những cái tên làm nên bộ phim cổ trang huyền thoại của làng giải trí Hoa ngữ.



Trong ảnh, Triệu Vy, Phạm Băng Băng hay Lâm Tâm Như đều là những cô gái 19 đôi mươi mới bước chân vào showbiz.

Hình ảnh cũ của dàn diễn viên Hoàn Châu Cách Cách

Mỗi người đều còn giữ được nét ngây thơ trong trẻo xinh đẹp của mình. Nếu Phạm Băng Băng mang vẻ đẹp trong trẻo, Lâm Tâm Như là hình ảnh cô gái ngọt ngào thì sự thông minh, tinh nghịch của Triệu Vy đã in đậm trong lòng người hâm mộ.

Netizen nhận định: "Nhìn ảnh 3 người mới hiểu tại sao hồi đó Triệu Vy lại nổi nhất, cô ấy sáng bừng trong bức ảnh; Lâm Tâm Như và Phạm Băng Băng đều xinh đẹp nhưng Triệu Vy thật sự mang đến 1 sức hút lạ kỳ; Thật tiếc nuối cho Triệu Vy, cô ấy từng là bảo vật; Nhan sắc Triệu Vy tuổi đôi mươi quả thật là huyền thoại; Triệu Vy đúng sinh ra để làm nữ chính, Lâm Tâm Như và Phạm Băng Băng đứng cạnh cô ấy vẫn có thể toả sáng như thế; Lâm Tâm Như nhìn trong sáng ngây thơ; Phạm Băng Băng hồi này chưa rõ nét, có vẻ mờ nhạt hơn hẳn; Triệu Vy ngũ quan tinh xảo quá".

Cùng với thành công của phim, Triệu Vy trở thành thần tượng quốc dân, là sao nữ nổi tiếng nhất trong đoàn phim Hoàn Châu Cách Cách.

Nhiều người thừa nhận, chính Triệu Vy là người tạo nên khái niệm "quốc dân độ" trong lòng người hâm mộ. Trong Cbiz, khái niệm "quốc dân độ" để chỉ độ nhận diện với công chúng trong một đất nước. Và vai diễn Tiểu Yến Tử của Triệu Vy chính là 1 khái niệm rõ ràng nhất. Nhờ vai diễn này, Triệu Vy được người người, nhà nhà nhớ mặt biết tên, tạo nên khái niệm "đỉnh lưu" đúng nghĩa của showbiz.

Truyền thông Hoa ngữ nhận định, rất nhiều năm qua đi nhưng độ nổi tiếng của Triệu Vy thời điểm đó quả thật đã tạo nên 1 cơn sốt khắp toàn Châu Á mà không nhiều ngôi sao Trung Quốc có thể làm được.

Ở thời đại mà photoshop và phẫu thuật thẩm mỹ còn chưa phổ biến thì vẻ đẹp của Triệu Vy thực sự rất tự nhiên và không qua xử lý.

Trang QQ dùng khá nhiều mỹ từ khi nói về nhan sắc Triệu Vy khi ấy: "Triệu Vy có khuôn mặt với các đường nét rất rõ ràng. Đôi mắt to của cô ấy đen như những quả nho lấp lánh, trông như thể được chạm khắc một cách tinh xảo. Người ta nói rằng khi Triệu Vy còn đi học, có rất nhiều người đã đến lớp cô chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp của cô gái với đôi mắt to này, dù cho trường Điện ảnh Bắc Kinh cũng chẳng thiếu những người đẹp. Qua bức ảnh nhập học, có thể thấy nhan sắc của Triệu Vy thực sự nổi trội, mang một vẻ đẹp rất đặc biệt và cuốn hút. Cô có đôi mắt to, làn da trắng sáng, và chiếc mũi cao – những đặc điểm của một người đẹp chuẩn mực. Người ta còn kể rằng vào thời kỳ thi vào trường nghệ thuật, chính đôi mắt long lanh, đầy sức sống của Triệu Vy đã chinh phục được các giáo viên tại trường Điện ảnh Bắc Kinh".

Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh hồi trẻ

Có giai thoại kể lại rằng ngày ấy ở trường Điện ảnh Bắc Kinh thì Triệu Vy là cô gái được rất nhiều nam sinh "trồng cây si".

Huỳnh Hiểu Minh - người bạn thân thiết của Triệu Vy từng thừa nhận rằng anh "đơn phương" nàng Én nhỏ nhiều năm nhưng không được đáp lại: "Triệu Vy là mối tình đầu của tôi, tôi là đơn phương thích cô ấy, cảm thấy cô ấy rất đẹp, giống như cổ tích vậy".

Ngày sinh nhật của Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh nhắn nhủ: "Mỗi người có một thanh xuân độc nhất vô nhị, và điều hạnh phúc nhất là đã từng sở hữu nó, vì vậy không cần phải quá bận tâm về việc nó đã qua đi. Cảm ơn bạn đã để lại dấu ấn trong tuổi trẻ của tôi, hy vọng rằng bạn của ngày hôm nay vẫn có thể giống như bạn ngày nào, rạng rỡ, vui vẻ, ngây thơ, xinh đẹp. Chúc mừng sinh nhật Triệu Vy".