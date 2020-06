Ánh hào quang vụt tắt của tài tử 'Phía đông vườn địa đàng': Qua đời trên chiếc xe đua yêu thích và những điều bất thường khó lý giải

James Dean là một trong số ít các ngôi sao tỏa sáng nhờ cá tính và sức hút mạnh mẽ của bản thân hơn là những thước phim mà anh tham gia. Trên thực tế, James chỉ có dịp thưởng thức duy nhất một tác phẩm mình đóng - bộ phim "Phía đông vườn địa đàng" ra mắt năm 1955.



Dù vậy, ngoại hình điển trai và khí chất đúng kiểu "bad boy" đã tạo nên sức ảnh hưởng riêng biệt của James, đánh cắp bao trái tim của fan hâm mộ lúc bấy giờ. Đáng tiếc, ánh hào quang ấy cũng chợt tắt khi James mới bước qua tuổi 24.

Khuôn mặt hoàn hảo đậm chất điện ảnh của James Dean

Niềm đam mê tốc độ và sự nghiệp phát triển thần tốc

James Byron Dean sinh ra ở bang Indiana (Mỹ) vào ngày 8/2/1931. Anh sống ở đây vài năm trước khi chuyển đến California. Từ nhỏ, nam diễn viên đã bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu nghệ thuật. Anh có thể chơi violin, nhảy tap dance và điêu khắc.

Thế nhưng, niềm vui lớn nhất của James lại dành cho đường đua. Thời trung học, anh từng viết: "Vào lúc rảnh rỗi tôi thích nhất là lái mô tô. Tôi không biết nhiều về máy móc nhưng thích lái xe. Tôi từng tham gia vài cuộc đua và cũng rất ngầu đấy".

Năm 1949, James đăng ký lớp cao đẳng tại trường Đại học California nhưng đã bỏ ngang khi giáo viên môn kịch đề nghị anh đến New York để phát triển sự nghiệp nghệ thuật. James làm theo lời khuyên này, vào năm 1951 đã đến New York để học diễn xuất dưới sự chỉ bảo của đạo diễn nổi tiếng Lee Strasberg. Vài năm sau, James đã định hình được phong cách riêng biệt và giành được nhiều vai diễn hấp dẫn trên sóng truyền hình cũng như sân khấu Broadway.

"Phía đông vườn địa đàng" (1955)

Cú nổ đầu tiên trong sự nghiệp của James Dean diễn ra vào năm 1955 khi tham gia vào bộ phim ăn khách "Phía đông vườn địa đàng" (East of Eden), phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn John Steinbeck. Sự thể hiện của nam tài tử trong bộ phim này được đánh giá là tiến bộ rõ rệt, bộc lộ được sự bất cần, ngông nghênh của thế hệ thanh niên Mỹ vào thập niên 50. Nhiều nhà phê bình và cả công chúng tin rằng, James Dean sẽ là một cái tên sáng giá hàng đầu trong tương lai.

Cái chết bất ngờ, kỳ lạ và thảm khốc

Mặc dù nghiêm túc theo đuổi nghiệp diễn nhưng James chưa bao giờ từ bỏ đam mê tốc độ của mình. Ngay khi "Phía đông vườn địa đàng" lên sóng, chàng "bad boy" được khán giả yêu mến cũng lập tức tham gia vào 2 cuộc đua xe hoành tráng. Ngoài ra, James tậu thêm con xe Porsche Spyder mới tinh, đặt tên là "Little Bastard" (Gã tồi bé nhỏ). Anh dự định sẽ cùng nó tham gia một đường đua khác ở California.

Ban đầu, James định đưa chiếc Porsche đến California bằng dịch vụ xe tải. Tuy nhiên, anh thay đổi quyết định vào phút chót và muốn tự tay cầm lái.

James Dean và chiếc xe yêu thích có tên Little Bastard

Ngày 30/9/1955, ngôi sao Hollywood đã ngồi lên chiếc Little Bastard cùng với hành khách duy nhất là thợ cơ khí Rolf Wütherich. Cả hai hướng thẳng đến California, nhưng đã phải dừng lại một chút để nhận vé phạt vào lúc 3h30 chiều và ăn uống lúc 4h45.

Khi tiếp tục lao ra đường, đến khoảng 5h45, James nhận thấy một chiếc Ford đang hướng về phía mình nhưng nó chuẩn bị rẽ trái ở giao lộ phía trước. Ngay sau đó, James còn trấn an hành khách rằng "anh chàng kia sẽ dừng kịp thôi, anh ấy nhìn thấy chúng ta" thì hai chiếc xe đã va chạm kinh hoàng vào nhau!

Thợ máy Rolf văng ra khỏi chiếc Little Bastard và bị gãy xương nghiêm trọng. Chiếc Ford cũng chệch khỏi xa lộ nhưng đã dừng lại kịp thời, giúp tài xế 23 tuổi tên Donald Turnupseed chỉ bị xây xát nhẹ.

Còn chiếc Little Bastard, do lực va chạm quá mạnh, nó bay lên không trung rồi lại lao sầm xuống mặt đất, khiến nam tài tử James Dean ở bên trong gặp chấn thương vô cùng nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn

Các nhân chứng nhanh chóng lao về khối kim loại vỡ nát, nhưng cơ hội sống sót của James lúc này đã quá mong manh. Đến nay, vẫn chưa rõ vì sao vụ tai nạn thảm khốc lại xảy ra. Tài xế xe Ford không nhận bất kỳ cáo buộc trách nhiệm nào. Mọi người xung quanh cũng làm chứng rằng James Dean không hề lái xe quá tốc độ, bất chấp tờ vé phạt trước đó. Nam tài tử trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện vào lúc 6h tối, khoảng 15 phút sau vụ tai nạn.

Những chuyện lạ vẫn cứ tiếp diễn...

Sau khi James Dean qua đời, fan hâm mộ nhanh chóng phát hiện trong phim tuyên truyền về lái xe an toàn, nam diễn viên đã nói những lời lẽ khá đáng sợ: "Lái xe cẩn thận đi nhé, mạng sống mà các bạn cứu được rất có thể là của tôi".

Về phần chiếc Little Bastard, mặc dù nó đã bị vỡ nát, nhưng một số bộ phận vẫn được thu nhặt và bán lại. Điều kỳ lạ là những tai họa bất ngờ giáng xuống chủ sở hữu tiếp theo. Một bác sĩ thiệt mạng trong lần đầu tiên lái chiếc ô tô có gắn động cơ của Little Bastard. Một người khác bị thương sau khi hai lốp xe bị nổ, và nó cũng từng thuộc về chiếc Porsche của tài tử quá cố. Ngoài ra, còn có một người lái xe tải qua đời trong lúc vận chuyển khung xe cũ của Little Bastard.

Năm 1977, diễn viên người Anh từng đoạt giải Oscars - Alec Guinness - đã kể một câu chuyện gây tranh cãi. Theo đó, Alec có dịp gặp gỡ lần đầu tiên và duy nhất với James Dean vào năm 1955.

Đó là vào một buổi tối không lâu trước khi James qua đời. Anh ấy đã tự hào khoe với Alec về chiếc Porsche mới mua, nói rằng nó có thể chạm đến tốc độ 150 dặm/giờ (gần 242 km/h). Alec hồi tưởng "điều kỳ lạ gì đó đã chảy trong con người tôi. Gần như với một chất giọng khác thường, tôi nói rằng xin đừng bước vào chiếc xe đó".

James Dean và chiếc áo khoác đỏ gây sốt trong phim "Nổi loạn vô cớ" (Rebel Without a Cause) công chiếu khoảng 1 tháng sau khi anh qua đời.

Đến nay đã 65 năm trôi qua kể từ sau cái chết của James Dean và những bí ẩn xoay quanh vụ tai nạn vẫn chưa được lý giải thuyết phục. Có thể mọi chuyện chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, còn nam diễn viên Alec Guinness đã quá xúc động trước sự ra đi của một người đồng nghiệp tài hoa? Sẽ không bao giờ có kết luận rõ ràng, bởi vì mỗi fan hâm mộ yêu mến nhiệt thành James Dean đã có những đáp án của riêng mình. Chỉ biết là, hàng năm mọi người vẫn đến tưởng niệm ở khu vực xảy ra vụ tai nạn bất ngờ của ngôi sao phim "Nổi loạn vô cớ". Trong số những món quà tưởng niệm James Dean còn bao gồm cả rượu và đồ lót nữ.

(Theo All That's Interesting)