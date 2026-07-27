Cơn mưa dông xuất hiện vào sáng ngày 27/7 khiến một vài đoạn đường tại Hà Nội xảy ra tình trạng dềnh nước, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện.
Đường Thụy Khuê (Hà Nội) dềnh nước sau cơn mưa lớn (Thực hiện: Như Hoàn)
Theo ghi nhận, khoảng gần trưa 27/7, mưa lớn trút xuống một số khu vực nội thành Hà Nội
Tại đoạn đường từ cổng Trường THPT Chu Văn An (đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ) đến trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nước mưa dềnh lên mặt đường
Có thời điểm phủ kín một phần lòng đường khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc độ, di chuyển thận trọng để tránh chết máy hoặc té ngã
Việc lưu thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn trong thời gian mưa lớn
Xe cứu hộ tới hỗ trợ phương tiện giao thông
Biển cảnh báo được dựng lên
Nước ngập đến ngang bắp chân người đi đường
Cơn mưa chỉ trong thời gian chưa tới 30 phút nhưng đã khiến đoạn đường dềnh nước
Ngay sau khi xuất hiện tình trạng dềnh nước, lực lượng của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, khơi thông miệng thu, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước
Nhờ đó, chỉ sau một thời gian ngắn, nước trên mặt đường đã rút nhanh, tình trạng dềnh nước được khắc phục và giao thông trở lại bình thường
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện mây đối lưu đang phát triển và gây mưa tại nhiều khu vực của Hà Nội như Đại Xuyên, Nam Phù, Tây Hồ, Ba Đình, Bồ Đề, Việt Hưng... Trong khoảng 3 giờ kể từ thời điểm phát bản tin lúc 10h45 ngày 27/7, mưa rào và dông tiếp tục ảnh hưởng các khu vực trên, sau đó mở rộng ra nhiều phường, xã khác của thành phố.
Cơ quan khí tượng cũng cho biết, từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Hà Nội và các địa phương đồng bằng Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.