Cơ quan khí tượng cũng cho biết, từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Hà Nội và các địa phương đồng bằng Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.