Angelababy bị đại fan BLACKPINK tung luôn thông tin bất lợi giữa ồn ào tới xem Lisa diễn ở hộp đêm thoát y

Trong khoảng hơn 1 tuần trở lại đây, Angelababy trở thành tâm điểm chỉ trích của netizen xứ Trung vì được cho là đã đến ủng hộ Lisa ở hộp đêm thoát y Crazy Horse. Ở diễn biến mới nhất, Sohu đưa tin tài khoản fan BLACKPINK có gần 55 ngàn người theo dõi trên Tiktok đã đăng bài cảm ơn những nhân vật nổi tiếng tới ủng hộ 3 đêm diễn vừa qua của Lisa. Đáng chú ý, Angelababy cũng xuất hiện ở danh sách này bên cạnh 3 mỹ nhân BLACKPINK, Trương Gia Nghê, các thành viên trong gia đình Frédéric Arnault (bạn trai tin đồn của Lisa)…

Được biết, tài khoản nói trên của người hâm mộ có tầm ảnh hưởng lớn trong fandom BLACKPINK, luôn theo dõi sát sao những hoạt động của Lisa nói riêng và Hắc Hường nói chung. Vậy nên, thông tin do tài khoản này cung cấp được không ít khán giả đánh giá là đáng tin, góp phần chứng minh Angelababy thực sự đã tới xem Lisa trình diễn ở Crazy Horse. Còn nhớ trước đó, phía hộp đêm từng đăng bài phủ nhận sự hiện diện của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh trong 3 đêm diễn của Lisa. Tuy nhiên, netizen lại liên tục chỉ ra loạt bằng chứng phản bác.

Tài khoản fan BLACKPINK đăng bài cảm ơn Angelababy cùng nhiều nhân vật khác vì đã tới ủng hộ màn biểu diễn của Lisa. Đáng nói, đây là tài khoản của người hâm mộ có tầm ảnh hưởng lớn trong fandom của nhóm nhạc nữ nhà YG

Angelababy hiện trở thành “cái gai” trong mắt netizen xứ Trung vì được cho là đã tới club thoát y ở Paris để cổ vũ Lisa

Phía hộp đêm từng lên tiếng xác nhận vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh không tới xem đêm diễn của Lisa

Trước đó, Angelababy liên tục bị tung bằng chứng cho thấy đã tới hộp đêm thoát y xem thành viên BLACKPINK biểu diễn. Thậm chí, mỹ nhân 8X còn được cho là đã lọt hẳn vào ống kính của “team qua đường” khi xuất hiện ở cửa chính Crazy Horse. Trước loạt bằng chứng nói trên, phía vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh đến nay vẫn chưa hề đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên sinh năm 1989 còn dính phải nghi vấn bị “phong sát ngầm” do tới ủng hộ Lisa ở câu lạc bộ thoát y. Khán giả phát hiện đài CCTV đã xoá video Gala Tết Trung Thu của Angelababy cách đây ít ngày. Mới đây, trong ngày 8/10, Sohu đưa tin mỹ nhân Vân Trung Ca không tham gia ghi hình Keep Running phần đặc biệt từ ngày 12-15/10 do vướng lịch trình cá nhân. Tuy nhiên, nhiều netizen tin rằng lý do khiến cô không thể tham gia xuất phát từ việc tới xem thành viên Lisa biểu diễn ở Crazy Horse.

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy Angelababy đã tới hộp đêm thoát y Crazy Horse. Soi kỹ hình ảnh này, không khó để nhận ra khung cảnh bên ngoài hộp đêm Crazy Horse giống hệt địa điểm đỗ xe của Angelababy

Chiếc túi xách của Angelababy với cô gái trong clip đến xem Lisa rất giống nhau

Thậm chí, trên mạng còn rộ lên cả hình ảnh vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh cùng trợ lý xuất hiện ở cửa chính của hộp đêm thoát y

Nguồn: Tiktok, Sohu