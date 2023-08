Andree có động thái đáng chú ý sau loạt tranh cãi về cách dẫn dắt team chưa hiệu quả tại Rap Việt

Khởi động tại Rap Việt mùa 3, Andree Right Hand gây chú ý bởi quá nổi danh "Ông Hoàng nhạc rap ăn chơi", thậm chí về độ "bad boy" thì Binz cũng khó có thể sánh bằng. Đội hình thí sinh của Andree được đánh giá khủng nhất nhì trong số 4 HLV, sở hữu nhiều "quái vật" cho ngôi quán quân như SMO, Minh Lai hay thậm chí là Dlow. Đây đều là những rapper có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trước đó, cũng như là những cái tên có địa vị trong giới Underground: Minh Lai là thủ lĩnh tổ đội Under The Hood, SMO là thủ lĩnh nhóm 95G,... Andree ban đầu cũng rất tự tin khi tuyên bố đội anh không đến dự thi mà là để làm hit bật trong club và kiếm tiền.

Team Andree được đánh giá cao từ đầu.

Tuy nhiên, càng theo dõi hành trình của team Andree, rap fan càng cảm thấy nản lòng. Trong khi các đội khác dẫu vẫn vui đùa sau hậu trường nhưng vẫn có sự thăng tiến, đột phá qua từng chặng thi.

Ngược lại ở team Andree: liên tiếp những quyết định khó hiểu, cách dẫn dắt bị đặt dấu chấm hỏi khi nhiều người ví không khác nào "hiến tế" những cái tên mạnh nhất trong đội. Và tranh cãi chính thức bị thổi bùng sau tiết mục của Minh Lai tại vòng Bứt Phá bảng D.

MinhLai cùng WXRDIE trong tiết mục Tốt Gỗ Hơn Tốt Nước Sơn

Ở bài thi Bứt phá của Minh Lai, Andree tìm đến sự hỗ trợ của cậu đàn em thân thiết Wxrdie. Về lý thuyết là hỗ trợ, nhưng thực tế Wxrdie không khác gì hát chính của phần thi khi chiếm trọn cả 1 verse, biến Minh Lai thành ca sĩ phụ hoạ đúng nghĩa. Ngoài ra, phong cách âm nhạc vốn ít điểm chung của Wxrdie và Minh Lai cũng cho thấy quyết định khó hiểu lần này của Andree. Thêm vào đó, Minh Lai lại chịu chung số phận với Dlow khi bị "lái" sang phong cách khác hoàn toàn, còn sở hữu một beat nhạc "dễ thương" khác thường.



Wxrdie bị cho là đã lấn lướt hoàn toàn Minh Lai.

Rất nhiều rap fan đã không nhân nhượng về việc Andree đã để cho Wxrdie "chiếm spotlight" sân khấu của thí sinh chính đội anh. Hàng loạt comment mỉa mai gán Wxrdie với vai trò là thí sinh thực sự của team Andree và đang thực hiện bài dự thi, còn Minh Lai là một "khách mời" không hơn không kém. Và kết quả là Minh Lai đã không thể chiến thắng bảng D, mà lại là một trận thua không thuyết phục khi Minh Lai không hề có cơ hội "bung" hết sức để chiến đấu.

- Andree đúng là HLV có tâm và có tầm thực sự. Chỉ mời hỗ trợ thôi mà còn mời cả thủ lĩnh của Under The Hood tới luôn cho chắc cốp. Cách Mai Linh biểu diễn cũng rất tinh tế, để spotlight và thời lượng cho thí sinh toả sáng. Wxrdie không chỉ rap mà còn nhảy cực cháy, một mình cân 2 kỹ năng, chấp cả dàn hỗ trợ của Liu Grace. Thí sinh tài năng và màn trình diễn ấn tượng như vậy không vào chung kết thì chả biết ai mới đáng vào.

- Lần đầu nghe thì thấy Wxrdie chiếm spotlight của Minh Lai thật nhưng khi nghe lại thì verse sau của Minh Lai cũng hay, có thể nói lí do Wxrdie chiếm spotlight một phần vì ổng rap rõ chữ hơn và nghe có sức nặng hơn, còn Minh Lai do khúc đầu melody nhiều, ít sức nặng và cái thứ hai nữa là rap nhiều lúc không rõ lời bằng nên cảm giác người ta sẽ tập trung vô ông Wxrdie hơn, chứ Minh Lai cũng không hẳn tệ.

- Tôi không biết gì về rap đâu nhưng bài này voice Minh Lai cứ thều thào nghe ngang lắm, tự nhiên Wxrdie nhảy vô cái đúng tone luôn, thêm cái hỗ trợ thôi mà nhảy dữ quá. Còn cha Andree biết rõ là đấu loại trực tiếp mà lại đề nghị 1 người ngoài vào? Sau mùa này có lẽ Andree có ít cơ hội làm HLV tiếp hoặc có làm tiếp thì cũng hiếm thí sinh nào muốn về, mà ngay từ mùa này đã vậy rồi, cứ nhìn cái nón vàng mã kia là biết !

Việc Andree khiến Minh Lai phải chiến đấu mà không thể bung hết sức cũng gây tranh cãi.

Không chỉ Minh Lai, mà trước đó một cái tên nhiều triển vọng là Dlow cũng đã thua trước sức trẻ của Strange H ở vòng đối đầu nội bộ team Andree. Tuy nhiên, lý do lớn hơn ở đây là vì Andree buộc Dlow phải tiết chế "món đòn" fast flow (rap nhanh) sở trường của mình một cách khó hiểu, khiến cuộc đối đầu giữa cả hai đã bị chênh lệch ngay từ đầu. Và ngược lại, với một cái tên đang cần phải rap nhiều hơn hát để chứng tỏ thực lực, Andree lại để cho Rhyder sa đà vào một tiết mục thậm chí hát còn nhiều hơn cả vòng đầu tiên, và tiếp tục phân trần dưới cái tên "rap melody".

Đứng trước loạt tranh cãi ồn ào về phong cách huấn luyện không khác nào "tự hủy". Andree cũng có đăng tải một dòng story ghi lại khoảnh khắc anh đang diễn trong club, đi kèm caption: "Hate me first, Love later" - "Ghét tôi trước, sau đó hẵng yêu".

Không rõ dòng caption này nhắm trực tiếp đến luồng dư luận trái chiều đang bủa vây nam rapper hay chỉ đơn thuần là cách nhắc lại câu châm ngôn mà Andree yêu thích. Andree Right Hand nổi tiếng là rapper có nhiều anti-fan thuộc top đầu trong giới, thậm chí vào thẳng lời rap của Binz "Nghe nói haters anh nhiều như là Andree".