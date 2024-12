Ấn tượng với vở nhạc kịch Broadway “Guys and Dolls” của học sinh trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội

Vở nhạc kịch là kết quả của những tháng ngày luyện tập miệt mài và đầy nỗ lực của hơn 100 học sinh khối Trung học, cùng với sự hỗ trợ của các thầy cô giáo trong tổ Nghệ thuật Biểu diễn và đội ngũ nhân viên hỗ trợ của trường. Dàn diễn viên, dàn nhạc giao hưởng và đội hậu cần do các em học sinh khối Trung học đã cùng nhau tạo nên một sự kiện nghệ thuật đáng nhớ, thể hiện sự sáng tạo và tinh thần đồng đội mạnh mẽ.

"Guys and Dolls" là một vở nhạc kịch Broadway kinh điển kể về hai mối tình đan xen trong thế giới ngầm của New York thập niên 1930. Với âm nhạc cuốn hút và thông điệp về tình yêu, sự thay đổi và niềm tin, "Guys and Dolls" đã trở thành một tác phẩm sân khấu được yêu thích toàn cầu.

Quá trình tuyển chọn và luyện tập cho vở nhạc kịch bắt đầu ngay từ khi vừa bước vào năm học mới. Đây là một cơ hội để các em học sinh thể hiện tài năng và sự tự tin trên sân khấu, đồng thời rèn luyện tính kiên trì và các kỹ năng mềm quan trọng như thấu hiểu, thể hiện bản thân cũng như phối hợp nhóm.

Johnny Bảo Phương, học sinh khối 7 trường BIS Hà Nội, chia sẻ: "Tham gia vở nhạc kịch dạy cho em tính kiên trì bằng cách không bỏ cuộc khi thử sức với một điều gì đó mới."

Không giống như các vở nhạc kịch của những năm học trước, năm nay học sinh BIS Hà Nội đã có bước thay đổi ngoạn mục khi dàn dựng sân khấu theo cấu trúc vòng tròn. Điều này trở thành một thách thức lớn đối với dàn diễn viên và đội ngũ kỹ thuật. Việc thay đổi không gian sân khấu đã đòi hỏi sự sáng tạo cao độ và yêu cầu các em phải nhập vai một cách hoàn hảo để mang đến trải nghiệm sống động cho khán giả. Mặc dù có nhiều khó khăn, các em học sinh đã thể hiện sự chuyên nghiệp khi biểu diễn trong không gian sân khấu mới lạ và gần gũi với khán giả.

"Em từng cảm thấy sợ việc phải biểu diễn trước 20 người, nhưng em đã dần yêu sân khấu và biểu diễn mà không còn cảm thấy sợ hãi quá mức. Dẫu cho vẫn còn lo lắng nhưng đó là một cảm xúc tuyệt đẹp và đầy phấn khích," em Eli Olympia, học sinh khối 11 của trường, nói.

Cô Vikki Bradley, Giáo viên trưởng bộ môn Nghệ thuật Biểu diễn, chia sẻ: "Tôi đặc biệt tự hào về dàn diễn viên của vở nhạc kịch năm nay, các em đã vượt qua thử thách và thể hiện sự dũng cảm cùng những nỗ lực đáng khen ngợi để biểu diễn trước các khán giả ở khoảng cách gần. Các em đã thu hút người xem, khiến họ chìm đắm vào không khí của vở kịch và thế giới sân khấu – đây thực sự là một thành tích to lớn và đáng tự hào của các em!"

Dàn nhạc giao hưởng của học sinh cũng là một điểm nổi bật trong buổi biểu diễn. Với sự luyện tập cẩn thận và kiên trì trong nhiều tháng, các em đã thành thạo các tác phẩm âm nhạc phức tạp, mang đến cho vở nhạc kịch một sức sống mãnh liệt và cảm xúc sâu sắc. Những bài hát kinh điển trong vở kịch, với sự kết hợp giữa âm nhạc và diễn xuất, đã thu hút khán giả và đưa họ vào không khí của thế giới sân khấu đầy lôi cuốn. Ngoài ra, không thể không nhắc đến sự đóng góp tuyệt vời của đội ngũ thiết kế trang phục, đạo cụ và bối cảnh, cũng như đội ngũ kỹ thuật âm thanh và ánh sáng. Những người đứng sau hậu trường đã làm việc không mệt mỏi để tạo nên một không gian sống động và ấn tượng cho vở diễn.

Vở nhạc kịch khối Trung học tại BIS Hà Nội không chỉ là một hoạt động nghệ thuật thường niên, mà còn là cơ hội để các em học sinh thể hiện bản thân, trau dồi kỹ năng cần thiết, cũng như minh chứng cho tinh thần đoàn kết của cộng đồng trường BIS Hà Nội. Thế Phúc, học sinh khối 12, đã luôn tham dự các vở nhạc kịch khối Trung học với vai trò là người chơi piano trong dàn nhạc giao hưởng trong nhiều năm liên tiếp. Tuy nhiên năm nay em đã bứt phá và thử thách bản thân trong vai trò mới khi đảm nhận một vai diễn trong vở kịch.

"Em đã tham gia vào hầu hết mọi vở kịch của trường với vị trí chơi piano trong dàn nhạc. Lần này, em quyết định thử thách bản thân bằng cách tham gia với tư cách là diễn viên. Em muốn trải nghiệm niềm vui khi được hợp tác cùng rất nhiều bạn có chung đam mê, kết bạn mới với những người mà em chưa từng nói chuyện trước đây và cảm giác tự hào về những thành tựu mà chúng em cùng nhau đạt được", Thế Phúc chia sẻ.

Là một trường thành viên của Tổ chức Giáo dục Quốc tế Nord Anglia, Trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội có mối quan hệ hợp tác độc quyền với Học viện Nghệ thuật Juilliard danh tiếng tại Mỹ nhằm nâng cao giáo trình Nghệ thuật Biểu diễn. Chương trình là nơi nuôi dưỡng những tài năng trẻ, khai mở niềm đam mê và tư duy nghệ thuật trong học sinh, đồng thời phát triển khả năng sáng tạo cùng các kỹ năng mềm quan trọng khác. Để tìm hiểu thêm về những trải nghiệm học tập vượt trội tại trường BIS Hà Nội, vui lòng truy cập website của nhà trường tại đây.