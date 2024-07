Ấn tượng show trình diễn thời trang đồ án tốt nghiệp đầu tư gần 2 tỉ đồng

Sau nhiều tháng ngày chuẩn bị, 25 sinh viên của ngành đã trình làng 25 bộ sưu tập với 85 mẫu thiết kế, được đầu tư chỉn chu từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, thi công may, hoàn thiện, và bảo vệ trước Hội đồng thẩm định Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang. Tất cả đã cống hiến cho khách mời tham dự một show thời trang mãn nhãn và thú vị đến phút cuối cùng.



Trình diễn tác phẩm trước hội đồng Ban Giám Khảo và khán giả

Năm nay 25 bộ sưu tập được các khách mời là các chuyên gia, nhà thiết kế tên tuổi đánh giá cao từ ý tưởng, cho đến chất lượng đồ án. Các đồ án lấy cảm hứng từ các vấn đề tâm lý đời sống hiện đại như hội chứng cô lập xã hội; các làng nghề truyền thống, tết cổ truyền hay các nhân vật và tình tiết trong tác phẩm văn học cổ tích nước ngoài và tác phẩm điện ảnh đương đại.

Một vài thiết kế trong bộ sưu tập dành cho trẻ em

Đặc biệt, bộ sưu tập "The Dreams Of Movement" của sinh viên Lê Thị Tú Trinh (35 tuổi) là món quà đặc biệt dành tặng cậu con trai 10 tuổi của mình đã gây ấn tượng với các khách mời. Lấy ý tưởng từ những phương thức di chuyển như, xe hơi, máy bay và phi thuyền cùng với ước mơ của cậu con trai là trở thành phi công. Các mẫu thiết kế đã tái hiện trên các khối hình đầy sáng tạo qua sự trình diễn của các mẫu nhí tạo nên sự thích thú. Hình ảnh cô nữ sinh nhỏ nhắn với cậu con trai là "khán giả đặc biệt" trong đêm diễn cũng gây ấn tượng với nhiều người.

Một số thiết kế trong bộ sưu tập "Quintessence Converges" của sinh viên Lan Anh

Sinh viên Nguyễn Lan Anh đã khiến toàn bộ khách mời vỡ òa với bộ sưu tập "Quintessence Converges" lấy cảm hứng từ ngành nghệ thuật nói chung và ngành thiết kế thời trang nói riêng. Các thiết kế ghi lại những cảm xúc, hình ảnh, những bài học mà sinh viên thiết kế thời trang đã trải qua với hình ảnh người thầy, người thợ may, các công cụ may vá: máy may, kim chỉ, thước đo,... bài học với các đường vẽ rập trên giấy, trên vải. Đây là cột mốc khép lại hành trình học tập và mở ra một chặng đường mới của bản thân. Với sự đầu tư công phu cả về thời gian, chất liệu cho đến TVC trình bày trước hội đồng cho đến các chi tiết công phu, chỉn chu trên sản phẩm, Lan Anh đã xuất sắc trở thành quán quân của Fashion Creation năm 2024.

Nhiều thiết kế đặc sắc khiến khán giả thích thú và hội đồng chuyên môn đánh giá cao

Hay như Bộ sưu tập "Quận 2 đẹp!" của sinh viên Huỳnh Như lấy cảm hứng từ hình ảnh quận 2 hiện đại nhộn nhịp sành điệu đã xuất sắc đạt giải Nhì. Với những lát cắt như cây cầu Ba Son hiện đại, cao ốc văn phòng với giàn hoa giấy nở rộ, "ấn tượng" bởi khu nhà giàu ngập nước, … đã cho ra đời bộ thiết kế nhiều màu sắc và không kém phần sáng tạo.

2 BST của sinh viên Thái Văn Minh Hiếu và Tô Hồng Minh Tiến đồng đạt giải ba. Trong đó, Thái Văn Minh Hiếu lấy cảm hứng từ kỷ niệm tuổi thơ cùng người anh trai của mình để làm cảm hứng cho bộ sưu tập "Dear, Soulmate", còn Tô Hồng Minh Tiến lấy cảm hứng từ bộ phim "Money Heist" (Phi vụ triệu đô) cho BST "Astray – Ngã rẽ".

PGS. TS. Võ Thị Ngọc Thúy – Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen trao giải cho sinh viên

Với triết lý giáo dục khai phóng và tôn trọng sự khác biệt, trong hơn 12 năm qua Fashion Creation là nơi thể hiện tinh thần duy mỹ khác biệt của các sinh viên Hoa Sen. Năm 2013, là trường đại học tư thục đầu tiên tại TP.HCM áp dụng mô hình trình diễn show thời trang Châu Âu vào đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang. Được đầu tư công phu về mọi mặt từ sáng tạo đến tổ chức, Fashion Creation mang đến những màn trình diễn ấn tượng cho khán giả và là cầu nối mang các sinh viên thiết kế trẻ đến gần hơn với thị trường, với công chúng thời trang.