Ấn tượng 6 cảnh quan thiên nhiên độc đáo và kỳ lạ nhất thế giới

Núi lửa Erebus (Antarctica)

Đây là một ngọn núi lửa đang hoạt động ở Nam Cực, nằm bên bờ biển phía đông của đảo Ross với độ cao 3.794m trên mực nước biển.

Ảnh: Internet

Nơi đây thường xuất hiện hiện tượng kỳ vĩ khi luôn có những tòa tháp băng cao gần 30m phụt mạnh ra khí và hơi nước do hoạt động của núi lửa.

Dòng sông ngũ sắc Caño Cristales (Colombia)

Cano Cristales, "dòng sông ngũ sắc" hay còn gọi là “dòng sông cầu vồng”, là một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp nằm trong vườn quốc gia Serrania de la Macarena, thuộc tỉnh Meta, Colombia.

Ảnh: Internet

Màu sắc độc đáo này được tạo ra trong quá trình sinh sản của thực vật thủy sinh ở sông, có tên khoa học là Macarenia Clavigera, một loài thuộc họ rong sông Podostemaceae.

Ảnh: Internet

Cánh đồng muối Salar de Uyuni (Bolivia)

Đây được xem là một cảnh tượng siêu thực nằm ở Bolivia. Điểm đến đầy mê hoặc này là cánh đồng muối lớn nhất thế giới và bằng phẳng đến nỗi khi trời mưa, nước biến cánh đồng này thành một tấm gương khổng lồ.

Ảnh: Internet

Vùng chảo Danakil Depression (Ethiopia)

Nơi đây được biết đến là một trong những nơi nóng nhất và khắc nghiệt nhất Trái đất. Vùng chảo Danakil (Danakil Depression) thuộc vùng Afar, Ethiopia.

Ảnh: Internet

Danakil nằm dưới mực nước biển 125m và có nhiệt độ trung bình 34,5 độ C, do đó đây được xem là ‘địa ngục’ trên Trái đất. Do kết quả của rạn nứt lục địa, hoặc hiện tượng địa chất làm trái đất bị tách ra, khiến Danakil Depression có nhiều hiện tượng kỳ lạ.

Ảnh: Internet

Hang động Fingal (Scotland)

Động Fingal (Fingal’s Cave) là một hang động tuyệt đẹp, nằm trên hòn đảo không có người ở Staffa, ngoài khơi bờ biển phía Tây Scotland.

Ảnh: Internet

Được hình thành bởi các cột đá núi lửa hình lục giác từ cách đây khoảng 60 triệu năm, hang động Fingal là một địa điểm đẹp như tranh vẽ ở quần đảo Scotland. Khi sóng biển đập vào các cột và mái vòm của hang tạo thành một chuỗi âm thanh hài hòa, ấn tượng.

Ảnh: Internet

Hồ băng Abraham (Canada)

Hồ Abraham đã được tạo ra vào năm 1972, với việc xây dựng Đập thủy điện Bighorn. Hồ thuộc nhánh sông Saskatchewan ở miền Tây bang Alberta.

Ảnh: Internet

Vào mùa đông, nhiệt độ quanh hồ có thể xuống ở mức thấp nhất. Luồng gió lạnh di chuyển liên tục khiến băng trên mặt hồ luôn trong suốt, tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo với những bong bóng methane.