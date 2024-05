Ăn thử quán mì trộn của hot TikToker A Dinh Sài Gòn: Nếu bỏ 50k để ăn tô mì này thì không đáng, vì nó quá... bình thường

Nếu thuộc hội người chơi hệ "Tóp Tóp" thích thú những câu chuyện gần gũi, giản dị thì A Dinh Sài Gòn chắn hẳn là cái tên không còn quá xa lạ. Bằng những content hài hước kênh TikTok của A Dinh thu hút hơn 1,5 triệu lượt theo dõi và cũng như rất nhiều TikToker có tiếng khác, A Dinh quyết định lấn sân sang mảng kinh doanh cửa hàng ăn uống. Nổi bật là "3 Tụi Tui" với món mì trộn đình đám.

TikToker A Dinh Sài Gòn tên thật là Phạm Thế Vinh, sống tại TP.HCM. Sở hữu kênh TikTok với nội dung về lifestyle, review du lịch, trải nghiệm thực tế được nhiều bạn trẻ yêu thích. (Ảnh: A Dinh SG)

Theo A Dinh chia sẻ quán ăn này không phải của riêng nam TikToker mà còn kết hợp với 3 người bạn khác. Trước khi mở quán thì anh cùng các partner của mình đã thử bán online và được khá nhiều khách hàng phản hồi tích cực. Tuy nhiên sau thời điểm ra mắt không lâu, quán mì "3 Tụi Tui" lại nhận không ít ý kiến trái chiều về giá cả. 9 người 10 ý, hôm nay hãy cùng team "Đói Chưa Nhỉ?" đi kiểm chứng nhé.

Thử cái món ăn tại quán mì của TikToker A Dinh Sài Gòn, liệu có đang "đồng tiền bát gạo"?

Không gian: Rộng rãi, thoáng mát, đôi khi gây "ô nhiễm tiếng ồn" vì nhạc quá to

Nằm trên phố Lê Hữu Kiều, P. Bình Hưng Tây, TP Thủ Đức (HCM), tuy không quá xa trung tâm thành phố thế nhưng địa chỉ quán không tìm thấy trên Google Maps, vậy nên nếu muốn đến quán bạn có thể tìm kiếm Trường THPT Giồng Ông Tố nằm đối diện ngay quán ăn.

Quán có không gian mở khá rộng rãi, bao gồm khu vực ở tầng 1 và tầng lửng nếu du khách đến quán vào buổi chiều tối sẽ thấy thoáng hơn nhiều. Nhìn chung quán không quá chú trọng decor, chỉ sử dụng gam màu nâu vintage kết hợp cùng cây xanh tạo nên không gian quen thuộc, thoải mái cho khách đến quán. Điểm chú ý là ở quán còn thiết kế các máy gắp thú tự động để khách có thể chơi gắp thú trong lúc chờ đồ.

Mọi thứ tưởng chừng sẽ rất ổn tuy nhiên vào tầm chiều tối quán bật nhạc rất to, lại còn theo phong cách "xập xình" điều này có lẽ không thực sự phù hợp với một cửa hàng ăn uống.

Hình thức món ăn: Khá tươm tất, ít "uy lực" hơn so với hình quảng cáo

Nghía qua menu của quán có thể thấy món ăn chủ đạo là mì và cơm trộn. Hai món ăn này cũng được cũng được chia thành nhiều loại với các topping khác nhau từ mì bò, mì gà, thịt xá xíu, hoặc thập cẩm với cả 3 loại thịt. Nhìn chung menu của quán trình bày rõ ràng, đồng nhất với không gian.

Sau khoảng 10 phút chờ đợi thì các món ăn cũng được phục vụ tận bàn, phải công nhận dù là cơm trộn hay mì trộn thì các món này khá đầy đặn, tuy nhiên hình ảnh bên ngoài có vẻ nhạt màu hơn nên không khiến người ta dễ bị kích thích như khi thấy hình ảnh quảng cáo trên mạng xã hội. Mỗi suất sẽ có các nguyễn liệu đặc trưng được bày biện gọn gàng trong tô gồm mì/cơm, các loại thịt mà thực khách gọi theo ý thích, rồi cả xúc xích, tóp mỡ, rau cải trụng, trứng rán và nước sốt ăn kèm sẽ được để riêng.

Hương vị: Nổi bật ở phần nước sốt, topping đủ no cho thực khách "dạ dày nhỏ"

Bụng đói meo, các nhân vật chính đã được dọn ra trên bàn, dù chưa ăn nhưng theo cảm quan có vẻ như cơm và mì sẽ có hương vị na ná nhau. Nhưng khoan vội đánh đồng, cứ phải thưởng thức xem thực hư hương vị các món thế nào nhé.

Mì trộn: Với tất cả các món mì của quán đều sử dụng loại mì gấu đỏ, đây là mì sợi bản to khác với loại mì indomie, đặc tính của loại mì này là sợi mì không được dai mà khá mềm. Đây có thể là một điểm trừ nhỏ đối với những ai thích sợi mì dai, nhưng lại phù hợp với những ai ưa thích sợi mì mềm mại. Topping được chúng mình lựa chọn là gà chiêm mắm tỏi, điểm cộng là lớp da được rán đều, thịt bên trong không vị đỏ, khi ăn vẫn cảm nhận được độ mêm. Còn trứng lòng đào và xúc xích thì không có gì quá đặc biệt.

Cơm trộn: Cơm trộn thì dường như kém nổi bật hơn so với món mì. Phần cơm được chiên vàng, tơi nhưng cảm giác có phần hơi khô, cũng được nêm nếm một chút gia vị. Các topping ăn kèm thì vẫn giống y như mì trộn, và quả thật hương vị na ná nhau chỉ khác là cơm sẽ không dễ ăn như mì trộn.

Điểm nhấn của hai món ăn này chính là phần nước sốt, tuy nhiên với team chúng tôi cảm thấy phần sốt này thiên về vị ngọt nhiều, tuy nhiên không phải kiểu ngọt sắc, khi trộn đều các nguyên liệu ngấm sốt thì ăn sẽ ngon miệng hơn. Còn với những người thích ăn đậm đà thì có lẽ phần nước sốt này chưa đủ đô, bạn có thể xin thêm quán một chút nước tương nếu muốn.



Trà sữa: Đây có vẻ như là món trông ổn áp nhất ở đây, thế nhưng hương vị lại không có gì ấn thượng đến mức khiến người ta phải "wow". Về cơ bản, hương vị cũng giống như các loại trà sữa đen thông thường, topping đi kèm cũng không quá đặc sắc.

Nhìn chung, hai món ăn này khá hợp miệng so với số đông, cũng không phải món dễ ngán nên khá hợp lý để thưởng thức trong các bữa chính. Định lượng món không quá nhiều, đủ no cho những người ăn ít còn với những thực khách muốn ăn nó nê khéo phải gọi thêm một chút. Chưa kể, theo đặc trưng thì các món ăn này khá khô nhưng quán lại không có nước súp (canh) để ăn kèm.

Giá cả: 48k - 70k, quá cao so với chất lượng

Rất nhiều người để lại bình luận cho rằng ở "thủ phủ" cơm, mì như Sài Gòn thì họ giật mình khi nghe giá của một suất mì trộn/cơm trộn từ 50k - 70k. Có thể mức giá này còn do chi phí mặt bằng nhưng nhìn chung là khá cao so với chất lượng mà món ăn mang đến. Chưa kể, món ăn cũng không có thêm phần nước súp nào. Với mức giá trên, chắc chắn đây không phải lựa chọn tốt nhất so với trải nghiệm ở các quán mì trộn thông thường. Điểm sáng có lẽ là hàng quán khang trang, hợp với kiểu của giới trẻ nhưng vẫn cần cải thiện hơn, đặc biệt là phần vệ sinh hàng quán.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!







