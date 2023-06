An Đen bỏ phố về rừng: Kiên định gieo điều tích cực theo cách riêng

Năng lượng chữa lành giữa cõi mạng xô bồ

Khoảng vài năm trở lại đây, An Đen (tên thật là Nguyễn Thuý An, sinh năm 1991, đang sinh sống ở Đắk Lắk) đã trở thành một cái tên quen thuộc với cư dân mạng. Kênh TikTok của cô đang có 1,7 triệu người theo dõi, con số này ở Facebook và YouTube lần lượt là 168k và hơn 37k.

Có thể với nhiều người làm sáng tạo trên MXH, đây không phải là những con số lớn lao nhưng An Đen vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng cư dân mạng. Cô gái Đắk Lắk với làn da bánh mật, giọng nói ấm áp đã đem đến những câu chuyện đời thường như khung cảnh xóm nhỏ bình yên, đi rẫy, thu hoạch rau củ,... Và quan trọng hơn hết, nội dung mà An chia sẻ đã lan tỏa rất nhiều năng lượng tích cực, khiến người xem cảm thấy được chữa lành.

An Đen

Một clip bình dị của An Đen (Nguồn: @anden75)

Đương nhiên trước khi được mọi người biết đến và yêu quý như vậy, An Đen đã phải trải qua nhiều khó khăn. Cô sinh ra trong một gia đình đông anh chị em và có tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn. Sau khi tốt nghiệp đại học, An thành giáo viên trong lớp học tình thương với mức vỏn vẹn 5 - 8 triệu đồng. Cuộc sống xô bồ nơi đất khách quê người khiến cô áp lực, mỗi ngày đi làm về đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi ngột ngạt. Sau 5 năm cố gắng, An quyết định rời thành phố về quê, tìm về những bình yên dung dị ngày bé.



Ban đầu quyết định của An Đen bị mẹ phản đối vì nghĩ con gái học hành bao năm nay lại về quê. Nhưng An nỗ lực thuyết phục từng chút một, mưa dầm thấm đất khiến mẹ xuôi theo ý mình. Và đến bây giờ, mẹ An không chỉ giúp con gái khi chưa có thu nhập mà còn trở thành một nhân vật quen thuộc với cư dân mạng.

Một điều nữa cũng rất rõ ràng qua những clip của An Đen là cuộc sống giản dị, thậm chí là thô sơ của mẹ con cô. Dù đã có thu nhập khá hơn trước đây nhưng An vẫn giữ lối sống đơn giản, cô từng tiết lộ: “Tôi vẫn đang ngủ cùng mẹ trong một cái chuồng bò được tu sửa lại và thậm chí còn chưa có cửa. Tôi ở chuồng bò để tiện làm việc".

Chiếc xe cà tàng của An Đen

Bản thân có thể sống đơn giản như vậy nhưng An Đen luôn cố gắng đem đến những điều tốt đẹp nhất cho mọi người xung quanh. Cô yêu miền quê đất đỏ nơi mình được sinh ra, yêu xóm nghèo nhưng đầy ắp tình cảm và muốn giúp đỡ những mọi người có được bữa ăn ngon, có thêm con chữ và mong những người xem, người nghe được chữa lành sau những tổn thương.

Tình cảm đó biến thành hành động thiết thực và ý nghĩa. An tự tay nấu ăn cho tụi nhỏ trong buôn, An mang những món quà mình được tặng để tặng lại cho mọi người, An làm cầu nối từ thiện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn,... Nhưng có một điều An không ngờ đến, rằng những hành động đó của mình lại được nhiều người ủng hộ và có sức ảnh hưởng lớn như vậy.

Tận sức cống hiến, bỏ ngoài tai những lời khó nghe

Nhưng giống như mọi chuyện trên đời, việc nổi tiếng trên MXH cũng có 2 mặt. Một mặt, những video triệu view với hàng nghìn bình luận động viên, thán phục của cư dân mạng tiếp thêm sức mạnh cho An Đen và ngược lại, cũng có thể khiến cô phải đối mặt với cả bình luận trái chiều.

Có lẽ người bình thường khó mà tưởng tượng được An Đen mà cũng có antifan. Tuy nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra, những clip đơn giản, chất phác và chữa lành của cô cũng có thể trở thành mục tiêu của những người dùng MXH kém văn minh.

- Không dẩm dớ bỏ phố về rừng thì bây giờ cũng chỉ đang làm công ăn lương bình thường, làm gì có cửa được giải thưởng này, vinh danh nọ như thế…

- Ăn may được vài clip lên xu hướng rồi hot ấy mà!

- Ai bỏ phố về quê mà chẳng làm clip để nổi tiếng. Bạn này cũng thế chứ có gì đâu!

Đó là một số trong rất nhiều lời ác ý mà An Đen phải đối mặt. Mỗi ngày, những bình luận đó cứ như những mũi dao vô hình liên tục công kích An và nội dung mà cô chia sẻ chẳng vì mục đích gì.

Đọc đến đây, nếu chưa theo dõi An Đen, bạn có đoán được phản ứng của cô nàng không? Câu trả lời chính là sự im lặng. Từ trước đến nay An chưa từng đôi co với bất kỳ ai trên MXH mà tập trung và dồn hết nỗ lực vào những việc đang làm vì cô tin tưởng vào bản thân.

Nụ cười rạng rỡ của An Đen mang đến cảm giác an lòng, ấm áp cho mọi người

Với An, thời gian và tâm huyết chỉ được đặt vào công việc, vào những hoạt động có ích cho mọi người xung quanh chứ không phải đi tranh cãi với ai đó qua bàn phím. Bởi vậy mà ai nói cứ nói, việc An làm cứ làm. Nói cách khác, “Dù ai nói ngả nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” là cách mô tả ngắn gọn và đúng đắn nhất về An Đen.

Hành trình bỏ phố về quê và truyền cảm hứng, đem đến những giá trị cho cộng đồng của An Đen chưa bao giờ là dễ dàng, càng không chỉ có ăn may như những bình luận của một bộ phận cư dân mạng. Cô đã dành rất nhiều nỗ lực và kiên để theo đuổi mục đích của mình, để làm những điều mà bản thân tin tưởng. An Đen chính là biểu tượng cho việc tận sức cống hiến, không màng đến nhiều điều xung quanh.