Ẩn Danh - Taxi Driver 2 càng về cuối rating càng khủng, nội dung kịch tính với cuộc đối đầu ngang sức

Phim đang bước vào giai đoạn cao trào nhất của vụ án then chốt xuyên suốt phim, liên quan đến tổ chức đối đầu biệt đội Rainbow Taxi trong bóng tối.

Taxi Driver 2 càng về cuối càng kịch tính

Trong tập mới nhất, tài xế Kim Do Ki cùng đồng đội điều tra vụ án liên quan đến một bệnh viện, đứng đầu là viện trưởng Ahn Young Sook - một bác sĩ coi thường tính mạng của bệnh nhân và chuyên lừa đảo người già neo đơn. Đây là lần đầu cả đội rơi vào cảm giác nghi hoặc, có lúc nghĩ đến việc từ chối thỉnh cầu của người uỷ thác, bởi vỏ bọc ngụy trang quá hoàn mỹ của đối tượng phạm tội.

Để kiểm chứng thực hư sự việc, Kim Do Ki trực tiếp đặt mình vào tình thế hiểm nguy, cá cược cả mạng sống để thu thập bằng chứng. Lựa chọn này của người hùng màn ảnh kéo theo loạt tình huống căng như dây đàn. Khoảnh khắc viện trưởng phản diện xém mở tủ đồ nơi Do Ki lẩn trốn hay giây phút anh chìm vào hôn mê trong phòng phẫu thuật khiến các nhân vật trong phim lẫn khán giả đều thót tim, trong đầu không khỏi cầu nguyện an lành cho Do Ki.

Do Ki không ngừng đối mặt với nguy hiểm khi phá án

Nhờ phối hợp ăn ý, biệt đội Rainbow Taxi một lần nữa phá thành công một trọng án phức tạp. Như mọi lần, kết thúc một điệp vụ là lúc các thành viên thư thả trở về căn cứ và dành cho nhau những lời cảm ơn. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm này mau chóng bị phá tan, khi chiếc xe taxi cao cấp của Kim Do Ki phát tín hiệu lạ rồi phát nổ trước mặt các đồng đội.

Dù có thể dự cảm Do Ki bị gài bẫy mưu hại, nhưng người xem khó đoán ra cảnh tượng thương tâm này. Nhịp phim dồn dập, căng thẳng với diễn biến nhanh gây choáng ngợp và ngỡ ngàng cho các nhân vật lẫn khán giả.

Taxi Driver 2 được đẩy lên cao trào khi chiếc taxi cao cấp phát nổ

Trước đó, trong khi Do Ki vẫn giữ thái độ dè dặt cảnh giác, tài xế phản diện On Ha Joon tiến thêm một bước, tuyên chiến thẳng thừng với tài xế Kim và biệt đội Rainbow Taxi, thay vì âm thầm đối địch trong bóng tối như trước. Câu nói ẩn ý: "Em và người đó không thể làm bạn được" giống như lời thách đấu của On Ha Joon dành cho Kim Do Ki, ngụ ý nước đi tàn nhẫn của hắn. Ha Joon khống chế sở trưởng sở cảnh sát Seoul, cho người cài bom trên xe taxi cao cấp để ám sát Do Ki.

Theo những hình ảnh được tiết lộ của tập sau, Kim Do Ki sẽ tử nạn. Tuy nhiên, anh là nhân vật trung tâm, theo lý không thể kết thúc số phận sớm như vậy. Chân tướng chuyện này ra sao là câu hỏi gây tò mò cho khán giả trong tập tiếp theo.

On Ha Joon ngày càng lộ rõ dã tâm

Như vậy, sau chuỗi thời gian dè chừng, thế lực của On Ha Joon và biệt đội Rainbow Taxi sẽ đối đầu trực diện, hứa hẹn làm bùng nổ cảm xúc với mạch phim căng thẳng. Khi phim hạ màn, liệu công lý sẽ giành chiến thắng hay cái ác giành thế thống trị? Và trước kẻ địch bí ẩn, nguy hiểm và tàn độc như tổ chức của On Ha Joon, biệt đội Rainbow Taxi sẽ xoay chuyển tình thế ra sao? Điều này sẽ được giải mã trong những tập cuối cùng của mùa 2 Taxi Driver.

Ngoài ra, sự xuất hiện của tài tử Nam Goong Min trong phân cảnh tập 9 gây bất ngờ cho khán giả, "ác nữ" Kim So Yeon nổi tiếng với phim Penthouse cũng sẽ làm cameo đặc biệt ở tập phim cuối của Taxi Driver 2.

Tài tử Nam Goong Min làm cameo trong phim của bạn thân

Tăng kịch tính và độ khó của vụ án so với phần phim đầu tiên, series thỏa mãn cơn khát của người hâm mộ với câu chuyện trinh thám hấp dẫn mà vẫn giữ được tính giải trí; đồng thời ghi điểm với loạt cảnh đánh đấm, rượt đuổi được dàn dựng công phu. Taxi Driver 2 xứng danh là một trong các series phim Hàn hấp dẫn nhất của năm.

Bên cạnh đó, mọt phim cũng không thể bỏ lỡ hai tác phẩm ăn khách khác của xứ Hàn là Taxi Ma Quái và Quán Trọ Tình Yêu cũng đang được phát sóng độc quyền trên mọi nền tảng của Truyền hình K+ và song song với lịch chiếu tại Hàn.

