Amazing Island Resort - Thiên đường nghỉ dưỡng năng động ngay cạnh TP.HCM

Trải nghiệm mới lạ cùng Amazing Island Resort thiên đường nhiệt đới



Amazing Island Resort sở hữu 50 căn Bungalow view hồ xanh mát bình yên. Bao quanh Resort là dòng sông thơ mộng kết hợp thảm thực vật nhiệt đới tạo nên không khí trong lành, thư giãn. Nằm tách biệt hoàn toàn nơi phố thị, tới đây du khách như lạc vào chốn an yên, chất lượng không khí trong lành giúp cơ thể và tâm trí thư giãn sau những ngày bận rộn.

Amazing Island Resort chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 30 phút di chuyển

Amazing Island Resort gồm 3 hạng phòng phù hợp với mọi đối tượng theo điều khoản và điều kiện áp dụng:

Căn Garden với 22m2 ấm cúng dành cho các cặp đôi hoặc gia đình nhỏ gồm ba mẹ và 01 bé nhỏ. Căn Deluxe với 34m2 rộng rãi hơn, phù hợp với các gia đình nhỏ gồm ba mẹ và 02 bé nhỏ.

50 căn Bungalow hưởng trọn view hồ xanh mát

Phòng sang trọng và diện tích lớn nhất với view hồ xanh mát là căn Family Lakeview Bungalow với diện tích lên tới 62m2 dành cho 02 người lớn và 02 bé nhỏ hoặc 03 người lớn. Với đầy đủ tiện nghi gồm phòng ngủ ba mẹ, phòng ngủ giường tầng thoáng mát cho 02 bé, không gian ghế sofa xem tivi, quầy minibar tiện nghi cho những phút quây quần của gia đình và không gian nhà tắm thơm nhẹ mùi gỗ thư giãn.

Quầy minibar không gian thư giãn bên người thân và gia đình

Khi du khách đặt phòng tại Amazing Island Resort sẽ bao gồm: nước uống chào mừng check in; bữa ăn sáng thịnh soạn đầy đủ món Á, Âu; 30 phút chèo thuyền Kayak; Wifi; Trà, cafe, 02 chai nước suối miễn phí; nội thất nghỉ dưỡng; dịch vụ dọn phòng mỗi ngày; gửi xe miễn phí nội khu và trải nghiệm công viên nước lớn nhất Việt Nam The Amazing Bay không giới hạn trong suốt kỳ nghỉ.

Nghỉ dưỡng năng động cùng vô vàn hoạt động thú vị

Nằm trong Thành Phố Du Lịch Sinh Thái Sơn Tiên có diện tích 380 hecta, Amazing Island Resort đặc biệt có cho mình đa dạng các hoạt động giải trí mới lạ mang tới một kỳ nghỉ dưỡng vô cùng năng động. Vào buổi sáng du khách có thể cùng gia đình đạp xe quanh hồ đón bình minh với đầy đủ xe dành cho cặp đôi, xe đạp đơn và xe đạp dành cho trẻ nhỏ. Hay thư giãn kết nối cùng thiên nhiên khi chèo thuyền Kayak tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Chèo thuyền Kayak thư giãn cân bằng thân - tâm - trí

Đến với Amazing Island Resort du khách cần di chuyển tới các địa điểm sẽ có xe ô tô điện đưa đón tận nơi. Để gác lại cuộc sống bộn bề, tìm về sự bình yên trong tâm trí, du khách có thể đến thăm Đền Thờ Ngũ Hành Thánh Mẫu Sơn Tiên. Một ngôi đền linh thiêng được người dân thường xuyên lui tới lễ bái, cầu sức khỏe, may mắn, tài lộc, tình duyên.

Trải nghiệm The Amazing Bay với 5 kỷ lục bậc nhất Việt Nam

Không thể không nhắc đến dịch vụ đặc biệt được bao gồm trong các gói phòng tại Amazing Island Resort, là được trải nghiệm công viên nước lớn nhất Việt Nam The Amazing Bay không giới hạn trong suốt kỳ nghỉ. Chỉ cần đi qua cầu treo điện ảnh nối giữa Amazing Island Resort và The Amazing Bay, du khách đã có thể trải nghiệm toàn bộ trò chơi trong siêu công viên nước gồm 5 kỷ lục bậc nhất Việt Nam được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận vào năm 2022, hơn 30 đường trượt mọi thể loại, trò chơi Ngọn Sóng Ngoạn Mục chỉ có duy nhất tại The Amazing Bay và nhiều trò chơi nước thú vị khác.

The Amazing Bay sở hữu nhiều đường trượt khủng

Trải nghiệm những hoạt động thú vị về đêm tại Amazing Island Resort, khi hoàng hôn buông xuống, tại Resort sẽ diễn ra những buổi tổ chức thả đèn hoa đăng tại hồ xanh mát nguyện ước những điều tốt đẹp. Trước khi kết thúc một ngày trải nghiệm, du khách có thể lựa chọn nán lại đôi chút cùng nhau thưởng thức movie night lãng mạn khó quên cùng người thân, bạn bè hay nửa kia của mình.

Du lịch ẩm thực Á xuyên Âu hấp dẫn tại nhà hàng Octagon

Amazing Island Resort với đa dạng ẩm thực từ Châu Á sang Châu Âu cùng sự kết hợp ẩm thực địa phương mới lạ. Giữa đảo kỳ diệu, nhà hàng Octagon phục vụ đa dạng sự lựa chọn từ set menu, menu alacarte, buffet trưa và dịch vụ room service tại phòng tiện lợi. Đặc biệt, khi du khách đặt phòng tại Amazing Island Resort sẽ được phục vụ bữa ăn sáng thịnh soạn với phong phú món Á đến Âu ngon miệng: Phở bò Hà Nội, bữa ăn sáng kiểu Anh, nước ép nho, nước ép cam và trái cây tráng miệng theo mùa. Tất cả sẽ giúp du khách nạp năng lượng tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng đầy năng động.

Bữa ăn sáng thịnh soạn đã bao gồm trong combo đặt phòng tại Amazing Island Resort

Không những thế, du khách có thể tiếp tục trải nghiệm food tour tại các nhà hàng và quầy lưu động được bố trí khắp siêu công viên nước The Amazing Bay. Trong thời gian tới với sự ra mắt của Nhà Hàng Vườn Nho hứa hẹn mang lại trải nghiệm ẩm thực thú vị cho mọi du khách ghé thăm The Amazing Bay và Amazing Island Resort.

Nhà hàng Octagon phục vụ ẩm thực đa dạng trong không gian sang trọng

Sự kết hợp giữa Amazing Island Resort và The Amazing Bay tạo nên kỳ nghỉ dưỡng đầy năng động và thú vị phù hợp với các tín đồ yêu thích khám phá điều mới lạ, hay chỉ đơn giản là nơi giúp tìm về những điều bình yên. Nếu cần gác lại những bộn bề cuộc sống, tìm lại những năng lượng tích cực hãy ghé Amazing Island Resort bạn nhé!

Thông tin liên hệ:

Giá combo Amazing Island Resort chỉ từ 930.000 VNĐ/Đêm/Người/Combo

Hotline: 1900633087

Facebook: https://www.facebook.com/theamazingbay

Website: https://theamazingbay.com/

Địa chỉ: Thành phố du lịch Sơn Tiên, quốc lộ 51, khu phố 4, phường An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.