Khoảng 20h15 ngày 6/9/2022, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương). Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn đưa 22 người ra khỏi đám cháy an toàn. Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng ghi nhận có 32 người chết và 17 người bị thương. Nguyên nhân vụ cháy là do đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông qua khu vực trước phòng hát 204, phòng 206 xảy ra sự cố chập mạch điện. Từ đây, đám cháy phát triển ra các hướng gây cháy lớn ở các phòng karaoke tầng 2 và cháy lan lên tầng 3.