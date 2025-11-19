Tối 19-11, tiếng cầu cứu của nhiều người dân ở các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn liên tiếp được đăng tải lên mạng xã hội.

Chị Đỗ Thị Hồng Đào đăng tải thông tin cầu cứu

Mưa lớn, nước lũ dâng cao trên diện rộng khiến lực lượng chức năng không thể tổ chức ứng cứu được hết người dân.

Trong những lời kêu cứu ấy, một người phụ nữ đã đăng tải đoạn clip chỉ có âm thanh, không có hình ảnh vì trời tối đen, gây ám ảnh cộng đồng mạng.

Trong đoạn clip người phụ nữ vừa khóc thông tin chị và 2 con nhỏ đang ở trên mái nhà, trời tối, mưa lớn và cầu cứu.

Ám ảnh đoạn clip không hình của 3 mẹ con ngồi trên nóc nhà cầu cứu suốt nhiều giờ

Lúc 21 giờ 20 phút cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ qua số điện thoại đăng tải thông tin cầu cứu. Người phụ nữ giới thiệu tên Đỗ Thị Hồng Đào (SN 1994, ngụ nhóm 3 Bầu Trạnh Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông (cũ) - nay là xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) cho biết chị đang ở trên mái nhà cùng 2 con nhỏ, chồng chị đi làm thợ hồ ở TP HCM. Chị Đào cho biết xóm chị nằm ở giữa đồng nên chỉ có 4 nhà. Hiện nhà chị và 1 nhà hàng xóm cũng có mẹ và 2 con nhỏ đang ngồi trên nóc nhà cầu cứu.

Cũng theo chị Đào, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, nước lũ lên cao nên chị đã liên hệ để giải cứu nhưng không được. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi nước tiếp tục dâng cao nên chị đã đưa 2 con nhỏ lên mái nhà và tiếp tục cầu cứu nhưng bất thành.

"2 con nhỏ của tôi lạnh cóng, chịu không nổi rồi anh ơi" – chị Đào kêu cứu.

Sau khi xác nhận thông tin, phóng viên Báo Người Lao Động động viên chị Đào bình tĩnh, tiết kiệm pin điện thoại để giữ liên lạc. Đồng thời, phóng viên đã liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải cứu mẹ con chị Đào nhưng bất thành!