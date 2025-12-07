Tối 7/12, lễ cưới xa hoa của Tiên Nguyễn và chú rể Justin Cohen chính thức diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn khách mời siêu khủng và được tổ chức trong không gian trang trí đậm chất cổ tích.

Ngay khoảnh khắc xuất hiện trên lễ đường, Tiên Nguyễn khiến cả khán phòng đổ dồn mọi ánh nhìn. Cô dâu diện váy cưới ánh kim được đính kết dày đặc, tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn như một nàng công chúa. Thiết kế phồng dáng giúp tôn trọn vòng eo và phong thái sang trọng. Điểm nhấn tiếp tục nằm ở bộ trang sức kim cương mà Tiên Nguyễn diện trong lễ cưới.

Bên cạnh cô dâu, chú rể Jutin khiến dân tình trầm trồ bởi phong độ lịch lãm. Anh diện tuxedo trắng phối nơ đen giúp tổng thể vừa cổ điển vừa lịch lãm. Khoảnh khắc chú rể mỉm cười nhìn Tiên Nguyễn, nắm tay dắt vợ bước lên lễ đường được dân mạng chia sẻ rần rần vì quá ngọt ngào.

Vợ chồng Tiên Nguyễn đẹp đôi trong lễ cưới

Tiên Nguyễn mặc đầm lộng lẫy

Chú rể Justin diện bộ suit sang trọng

Khung ảnh dâu rể ngập tràn visual

Ánh mắt tình tứ mà cả hai dành cho nhau

Cận nhan sắc và chiếc váy khủng trong lễ cưới xa hoa

Sau buổi lễ gia tiên buổi sáng, tiệc cưới buổi tối được xem là siêu hôn lễ được mong chờ nhất năm khi quy tụ dàn khách mời toàn sao Việt, giới tài phiệt và các nhân vật có sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực.

toàn bộ không gian tiệc đã được hoàn thiện với quy mô khủng. Khu vực sảnh và lối vào được phủ kín bởi hàng nghìn bông hoa tươi nhập khẩu, biến địa điểm tổ chức thành một khu vườn địa đàng lung linh. Hệ thống đèn, sân khấu, bàn tiệc đều được chăm chút theo tông màu trắng – hồng, cam, đỏ mang cảm giác sang trọng nhưng vẫn mềm mại, đúng tinh thần lãng mạn mà cô dâu Tiên Nguyễn yêu thích. Được biết, quy mô đám cưới của Tiên Nguyễn là 63 bàn, tương đương tầm 630 khách mời.

Không gian cưới xa hoa và lãng mạn của Tiên Nguyễn và Jutin Cohen

Tiên Nguyễn vốn là rich kid nổi tiếng, con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Thuỷ Tiên. Cô được biết đến với gu thời trang sang trọng, phong cách sống đẳng cấp và hình ảnh gắn liền với các sự kiện xa hoa quốc tế.

Chồng của Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, anh là người Dubai. Justin Cohen tốt nghiệp tại British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Tại Vancouver Film School, chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn từng giữ vai trò Webmaster - dẫn dắt đội ngũ thiết kế và lập trình viên. Anh còn đảm nhiệm vị trí thiết kế tại một công ty quảng cáo ở Canada, tham gia xây dựng các giải pháp web cao cấp cho nhiều thương hiệu toàn cầu.