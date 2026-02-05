AI 'lừa' hàng nghìn du khách vượt đường xa đến suối nước nóng không tồn tại

Weldborough, thị trấn nông thôn nhỏ nằm cách thành phố Launceston, bang Tasmania, Australia khoảng 110km, gần đây tiếp nhận lượng khách du lịch tăng đột biến. Hiện tượng này bắt nguồn từ sự nhầm lẫn của một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) khi nó tự "vẽ" ra một điểm tham quan không có thật, mời gọi du khách đến khám phá "thiên đường tĩnh lặng" và "chốn nghỉ dưỡng yên bình" này.

Mọi chuyện bắt đầu khi Tasmania Tours, website chuyên về du lịch địa phương, triển khai AI để sản xuất nhanh nội dung nhằm cạnh tranh với các đối thủ trong ngành. Thông thường, AI vận hành khá ổn định nếu có người nhận nhiệm vụ biên tập trước khi đăng tải. Tuy nhiên, trong lần này, AI mắc sai lầm nghiêm trọng vì thiếu người kiểm định kỹ càng.

Trong bài viết trên website của Tasmania Tours, du khách được khuyến khích tìm đến suối nước nóng Weldborough ẩn mình trong những cánh rừng phía đông bắc thị trấn. Bài viết ca ngợi đây là điểm đến không thể bỏ lỡ và là lựa chọn yêu thích của những người thích đi bộ đường dài.

Thực tế, suối nước nóng này không hề tồn tại, hoàn toàn là lời bịa đặt của trí tuệ nhân tạo.

Công cụ AI bịa ra điểm du dịch khoáng nóng không hề tồn tại, khiến hàng nghìn du khách mất công tìm tới tận nơi.

Nếu bài viết không gây được chú ý, có lẽ sai sót này đã trôi qua trong im lặng. Tuy nhiên, sự hào hứng của cộng đồng trước thông tin về suối nước nóng mới khiến rất nhiều du khách thực hiện hành trình dài đến Weldborough. Hàng nghìn khách trên khắp thế giới muốn tìm hiểu địa điểm này.

Bà Kristy Probert, chủ sở hữu khách sạn Weldborough tại địa phương, vô cùng bối rối khi du khách liên tục gọi điện hỏi về suối nước nóng "nổi tiếng". Sau đó, đám đông đổ xô đến và tìm hiểu về địa danh mà ngay cả người bản địa cũng chưa từng nghe tên.

"Lúc đầu chỉ có vài cuộc gọi, nhưng sau đó mọi người kéo đến nườm nượp. Tôi nhận khoảng 5 cuộc gọi mỗi ngày và ít nhất 2 đến 3 đoàn khách trực tiếp ghé khách sạn để hỏi đường. Vì chúng tôi ở khu vực hẻo lánh nên tình cảnh này thực sự rất kỳ quặc", bà Probert cho biết.

Chia sẻ báo chí, ông Scott Hennessey, chủ sở hữu công ty vận hành Tasmania Tours, bộc bạch: "Sự chỉ trích trên mạng làm tổn hại đến uy tín kinh doanh, khiến chúng tôi thực sự suy sụp". Ông thừa nhận công ty chỉ mới sử dụng AI để cố gắng theo kịp tốc độ của các đối thủ cạnh tranh.

Các chuyên gia nhận định câu chuyện này là dấu hiệu dự báo cho những vấn đề sắp tới. Người dùng ngày càng phụ thuộc vào AI để khám phá điểm đến, lên lịch trình và tính toán chi phí, trong khi các lỗi "bịa chuyện" vẫn chưa thể khắc phục triệt để trong một sớm một chiều. Điều này đồng nghĩa với việc du khách sẽ còn tiếp tục trở thành nạn nhân của những câu chuyện được thêu dệt bởi AI trong tương lai.