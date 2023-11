Ai là chủ nhân loạt bất động sản tại Hội An bị Agribank rao bán?

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vừa ban hành thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm gồm 11 tài sản tọa lạc tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Theo đó, tài sản 1 bao gồm quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thửa 02; tờ bản đồ số 07; diện tích 158 m2 (địa chỉ số 15 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, TP Hội An) và quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 21; tờ bản đồ số 07; diện tích 62,1 m2 (địa chỉ số 15 Trần Hưng Đạo).

Phố cổ Hội An

Theo Agribank, do 2 tài sản này đã xây một căn nhà (kiểu nhà biệt thự cổ), bảo đảm chung cho cả 3 hợp đồng tín dụng nên bán chung thành 1 lô tài sản; giá khởi điểm của lô tài sản này là 26,615 tỉ đồng.

Tài sản 2 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 58; tờ bản đồ 27; diện tích 91,3 m2 (địa chỉ Khối 5A, phường Cẩm Phô); giá khởi điểm 8,5 tỉ đồng. Cả 2 tài sản đấu giá trên cùng thuộc chủ sở hữu là Công ty Đông Dương.

Tài sản 3 là quyền sử dụng đất thuộc thửa số 16; tờ bản đồ số 07; diện tích 245,5 m2 (địa chỉ 45/21 Trần Hưng Đạo); giá khởi điểm 23,1 tỉ đồng.

Tài sản 4 là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thửa số 36; tờ bản đồ số 07; diện tích 188 m2 (địa chỉ 45/23 Trần Hưng Đạo); giá khởi điểm 17,6 tỉ đồng. 2 tài sản này cùng thuộc chủ sở hữu là Công ty TNHH Đại Bảo Nga.

Tài sản 5 là quyền sử dụng đất thuộc thửa số 39; tờ bản đồ số 07; diện tích 124,5 m2, tại địa chỉ số 2A Nguyễn Huệ (phường Minh An); giá khởi điểm 10,9 tỉ đồng.

Tài sản 6 là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thửa số 165; tờ bản đồ số 07; diện tích 341,25 m2 (đất ở đô thị 328,75 m2 đất trồng cây lâu năm 12,5 m2), tại địa chỉ số 45/39 kiệt Trần Hưng Đạo; giá khởi điểm 31,26 tỉ đồng.

Tài sản 7 là quyền sử dụng đất thửa đất thuộc thửa số 43; tờ bản đồ số 07; diện tích 139,2 m2 (địa chỉ 45/39 Trần Hưng Đạo); giá khởi điểm 12,807 tỉ đồng.

Du khách tham quan Hội An

Tài sản 8 là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa 182; tờ bản đồ số 07; diện tích 161.5 m2 (địa chỉ H23/11 kiệt 49 Trần Hưng Đạo), giá khởi điểm dự kiến 14,854 tỉ đồng. Cả 4 tài sản trên cùng thuộc chủ sở hữu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Nhật Việt.

Tài sản 9 là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa 186; tờ bản đồ số 37; diện tích 766,9 m2 (địa chỉ khối Ngọc Thành, phường Cẩm Phô), giá khởi điểm 71,179 tỉ đồng. Chủ sở hữu là Công ty TNHH NL Trọng Nhân.

Tài sản 10 là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thửa 35, tờ bản đồ số 7; diện tích 232.4 m2 (địa chỉ 45/25 Trần Hưng Đạo), giá khởi điểm 22.42 tỉ đồng. Tài sản này cũng thuộc Công ty TNHH Đại Bảo Nga.

Tài sản 11 là quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, thửa đất số 28; tờ bản đồ số 07; diện tích 152.6 m2 (địa chỉ tại tổ 8 - khối 3, phường Minh An); chủ sở hữu là bà Phạm Quế Anh. Giá khởi điểm 13,22 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết trong 11 tài sản mà Agribank rao bán đấu giá không hề có ngôi nhà cổ nào như một số báo điện tử nhầm tưởng. Theo Chủ tịch UBND TP Hội An, ranh giới "Khu phố cổ Hội An" được tính từ đường Phan Châu Trinh trở vào tới Bạch Đằng, từ Phan Châu Trinh ra Trần Hưng Đạo là khu vực 2A, là vùng đệm. Tại khu vực này không có ngôi nhà nào thuộc loại đặc biệt, loại 1, loại 2, hầu hết là những ngôi nhà được làm mới theo kiểu kiến trúc cổ. Đây là tài sản của tư nhân nên việc mua đi bán lại, sang nhượng là chuyện bình thường.

Chủ tịch UBND TP Hội An cho hay do ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ nên nhiều tài sản được ngân hàng bán phát mãi.