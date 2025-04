Ai cầm đầu đường dây sản xuất sữa giả cho trẻ sơ sinh, bà bầu thu lợi gần 500 tỷ đồng?

9 công ty trong đường dây sữa giả này được công an xác định bao gồm: Công ty cổ phần Dược quốc tế Group; Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma; Công ty CP dược quốc tế Long Khang Group; Công ty CP dinh dưỡng y học BFF; Công ty cổ phần dược quốc tế Safaco Group; Công ty cổ phần dược quốc tế Darifa Group; Công ty cổ phần dược quốc tế Win CT; Công ty cổ phần dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang; Công ty CP dược Á Châu.