Adele và Celine Dion ôm nhau khóc

Ngày 26/10, Adele tổ chức buổi biểu diễn tại nhà hát Colosseum trong khách sạn 5 sao Caesars Palace ở Las Vegas, Mỹ.

Đoạn video chia sẻ trên X cho thấy khi đang đi giữa đám đông trong lúc thể hiện bản hit năm 2015 When We Were Young, ngôi sao nhạc pop người Anh bất ngờ phát hiện Celine Dion ngồi ở hàng ghế khán giả, cùng hai con trai song sinh là Nelson và Eddy (14 tuổi).

Ngay lập tức, Adele ngừng hát, lộ vẻ xúc động rồi tiến đến ôm nữ diva gốc Canada. Đám đông reo hò khi chứng kiến hai biểu tượng âm nhạc ôm nhau khóc và trao đổi đôi lời. Giọng ca My Heart Will Go On nắm chặt tay Adele, vuốt mặt và hôn cô trước lúc chia tay nhau. Adele mất vài phút mới lấy lại được bình tĩnh. Cô vừa rời đi vừa lau nước mắt.

Adele bật khóc khi phát hiện Celine Dion ngồi giữa khán giả xem cô biểu diễn. Video: X.

Trong đoạn video khác, Celine được nhìn thấy dùng khăn giấy lau nước mắt, đồng thời có một người khác an ủi.

Ca sĩ sinh năm 1988 sau đó trở lại sân khấu và giới thiệu Celine một cách chính thức.

“Hãy cổ vũ cho Celine Dion”, Adele nói lớn trước khi tiền bối đứng dậy và vẫy chào khán giả.

Cư dân mạng cho biết đã xúc động khi xem màn giao lưu thân tình giữa hai giọng ca vàng của ngành âm nhạc thế giới.

“Thật sự rất tự nhiên và xúc động. Adele và Celine là một khoảnh khắc tuyệt vời”, “Tại sao tôi cũng khóc nhỉ?”, “Phản ứng đầy cảm xúc của Adele khi nhìn thấy Celine Dion tại buổi biểu diễn của cô ấy ở Vegas là lời nhắc nhở tuyệt đẹp về sự tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau giữa các biểu tượng âm nhạc”… là những bình luận của khán giả bên dưới video.

Adele từng tuyên bố là người hâm mộ cuồng nhiệt Celine Dion, đến mức giữ một mẩu kẹo cao su đã nhai của đàn chị ở nhà.

Năm 2017, Celine được mời trao giải Grammy cho Adele ở hạng mục Ca khúc của năm với bản hit Hello. Trên sân khấu, Adele ôm chặt đàn chị trước khi nhận kèn vàng.

Adele ôm chặt Celine Dion trên sân khấu trao giải Grammy 2017. Ảnh: Getty Images.

Dù đang phải vật lộn với hội chứng người cứng, Celine Dion dần trở lại ánh đèn sân khấu trong năm 2024. Bà tham dự tại lễ trao giải Grammy vào tháng 2, sau đó gây bão với màn trình diễn tại Thế vận hội Paris vào tháng 7.