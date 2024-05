9.0 IELTS - "Happy ending" cho hành trình chinh phục IELTS của cô giáo 9x

Mọi nỗ lực đều được đền đáp bằng "quả ngọt"

Tháng 4 vừa qua là một dịp đáng nhớ với cô giáo trẻ Nguyễn Bảo Vân khi chính thức sở hữu số điểm IELTS tuyệt đối 9.0. Chia sẻ với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Bảo Vân nhớ lại khoảnh khắc nhận được kết quả cực ấn tượng này với những cảm xúc khó tả. Được biết, cô đã tham gia kỳ thi IELTS trên máy tính từ cuối tháng 3. Tuy nhiên, khi nhận kết quả, cô vẫn cảm thấy đặc biệt tiếc nuối với điểm Reading 8.5. Chính vì vậy khi biết đến tính năng thi mới One Skill Retake (OSR), cô đã coi đó là một cơ hội để "làm lại" bài thi Reading này. Trên trang cá nhân, khi chia sẻ về trải nghiệm thi của mình, cô nàng 9x xinh đẹp bày tỏ cảm giác lạ lẫm khi là một trong những thí sinh "chuột bạch" được trải nghiệm tính năng cho phép thí sinh thi lại 1 trong 4 kỹ năng cần cải thiện ở bài thi cũ này tại Việt Nam.

"Tôi luôn tin rằng nếu tiếp tục bền bỉ tạo ra các mục tiêu mới trong công việc học tập để bản thân không bao giờ mất đi động lực phát triển và vươn lên, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp. Kết quả không chỉ giúp tôi khẳng định niềm tin đối với bản thân mà còn trở thành động lực để tôi tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng các học viên của mình " – những chia sẻ đầy cảm hứng của cô Nguyễn Bảo Vân.

Cô giáo 9x xinh đẹp và tài năng Nguyễn Bảo Vân

"Không chỉ là kiến thức, IELTS đã dạy cho tôi sự bền bỉ"

IELTS 9.0 chính là "happy ending" mà cô giáo 9x Bảo Vân xứng đáng nhận được cho hành trình bền bỉ, nỗ lực hết mình trong hành trình theo đuổi mục tiêu và đam mê với IELTS. Bởi lẽ đằng sau thành tích cực ấn tượng ấy, ít ai biết rằng chuỗi ngày cô giáo trẻ đã từng thất vọng, và cũng từng vực dậy, quyết tâm bỏ công sức và tâm huyết để đạt được mục tiêu mà mình đặt ra.

Theo đó, cô nàng 9x đầy tài năng chia sẻ rằng bản thân là một người may mắn khi được tiếp xúc với tiếng Anh từ rất sớm, đồng thời nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía gia đình trên con đường học vấn. Nhưng cô cũng từng gặp phải "cú sốc đầu đời" khi nhận kết quả thi thử IELTS quá thấp so với kỳ vọng. Cô học sinh cấp 3 khi ấy đã không nản lòng mà dốc hết 100% sự quyết tâm để chinh phục kỳ thi đầy thử thách này. Và kết quả 8.0 cho lần thi vào năm 18 tuổi chính là minh chứng cho sự cố gắng của cô gái trẻ.

Sau khi bắt đầu nghiêm túc theo đuổi nghề giáo, cô Bảo Vân đã tự đề ra những mục tiêu rõ ràng và cụ thể hơn nhằm phục vụ cho mục đích giảng dạy của mình. Cô chia sẻ: "Đối với tôi, sự bền bỉ trong việc học, đặc biệt trong quá trình ôn luyện cho các kỳ thi là vô cùng quan trọng. Bất luận làm việc gì, bản thân cũng phải chăm chỉ, chú tâm và kỉ luật. Trải qua 4 kỳ thi, có lần trả điểm về, tôi từng bật khóc ngay tại chỗ khi nhận được điểm Speaking thấp hơn dự kiến rất nhiều, dù lần thi trước đó vừa mới được 9.0. Tuy nhiên, sau mỗi lần vấp ngã, thay vì bỏ cuộc, tôi luôn động viên bản thân cố gắng thêm và quyết tâm cải thiện trong lần kế tiếp."

Câu chuyện về cuộc hành trình đạt được IELTS 9.0 của cô Bảo Vân đã trở thành một trong những câu chuyện truyền động lực cho cộng đồng ôn luyện IELTS và đặc biệt là các học viên đang theo học tại The IELTS Workshop - nơi cô Vân đang công tác.

Cô Bảo Vân hiện đang là giáo viên khoá Senior và Master

The IELTS Workshop – nơi truyền cảm hứng cho hàng ngàn học viên

Cô Nguyễn Bảo Vân hiện đang là giáo viên tại The IELTS Workshop. Đây là trung tâm luyện thi IELTS được biết đến rộng rãi nhờ sở hữu "bảng thành tích" vô cùng ấn tượng với hàng ngàn học viên theo học tại 11 trung tâm trên cả nước, trong đó không ít học viên sở hữu thành tích xịn sò từ 6.5 – 8.5+ IELTS. Không chỉ chinh phục học viên nhờ đội ngũ giáo viên uy tín, nhiều năm kinh nghiệm cùng giáo trình chất lượng được biên soạn độc quyền, cá nhân hoá theo từng nhu cầu học, The IELTS Workshop còn gây ấn tượng bởi nhà sáng lập Đặng Trần Tùng. Người thầy quốc dân này là gương mặt quen thuộc trong giới IELTS cả nước với 6 lần thi IELTS đạt 9.0 overall, và cũng là người thứ hai ở VN đạt được điểm "9.0 hoàn hảo - tứ quý 9.0" ở kỳ thi chuẩn hoá quốc tế này. Với thành tích 9.0 IELTS của cô giáo 9x Nguyễn Bảo Vân, The IELTS Workshop chính thức là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam hội tụ hai giáo viên 9.0.

Là một trung tâm luyện thi IELTS ra đời từ tâm huyết và đam mê, The IELTS Workshop đang dần tạo ra một cộng đồng người trẻ nhiệt huyết, tích cực, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong học tập và sự nghiệp, đây cũng là nơi truyền động lực và đam mê cho rất nhiều thế hệ trong "giới IELTS" trên con đường chinh phục kỳ thi đầy thử thách này.

Đến với TIW, học viên sẽ được hướng dẫn phương pháp học chủ động, sáng tạo cùng kiến thức sâu rộng về IELTS.

