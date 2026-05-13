8 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 61 người là quản lý, tổ trưởng... trong chuyên án đặc biệt lớn

"Những lần đầu tiền chuyển về nên tôi nghĩ không bị lừa, cứ tin là thật"

Ngày 11/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của người dân.

Trước đó, Bộ Công an thông tin, theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, chủ động tiếp cận nạn nhân bằng cách kết bạn, nhắn tin, gọi điện với những kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo dựng lòng tin, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp như “cme-trading.online”, “cmetradingvn.com”.

Ban đầu, các đối tượng tạo ra những khoản “lợi nhuận ảo” để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận, từ đó dẫn dụ bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Chỉ đến khi không còn khả năng chuyển tiền và bị cắt liên lạc, nhiều người mới phát hiện mình bị lừa.

Một bị hại cho biết: "Những lần đầu tiền chuyển về nên tôi nghĩ không bị lừa, cứ tin là thật. Đến khi số tiền quá lớn mới nhận ra mình đã bị lừa".

Xây dựng "quy trình đánh khách 7 ngày" với kịch bản chi tiết

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, đường dây này có trụ sở tại Campuchia, hoạt động theo mô hình tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm đối tượng. Chúng xây dựng cả "quy trình đánh khách 7 ngày" với kịch bản chi tiết nhằm tạo dựng tình cảm và dẫn dụ nạn nhân đầu tư.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố liên quan triển khai 8 tổ công tác tiến hành triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Các đối tượng giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây như quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội…

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời xác định thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây.

Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: "Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, có tổ chức, phân công từng giai đoạn lừa đảo khác nhau. Chúng tiếp cận người bị hại, tạo niềm tin bằng tình cảm rồi hướng dẫn đầu tư, nộp tiền theo kịch bản kéo dài trong 7 ngày. Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng chức năng đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng triệt phá đường dây này".

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài chính với cam kết "siêu lợi nhuận", tuyệt đối không chuyển tiền vào các nền tảng, ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.