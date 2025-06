8 thứ tốn bao nhiêu tiền cũng nên mua, chắc chắn mang lại cho bạn hạnh phúc

Chúng ta đều đã nghe câu nói này hàng triệu lần: “Tiền không mua được hạnh phúc”. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng, bất kỳ ai nghĩ ra câu nói đó có lẽ đều không sống dựa vào đồng lương hàng tháng.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tiền thực sự có thể mua được hạnh phúc, chỉ là chúng ta đã chi tiêu sai cách. Vậy vấn đề ở đây là gì? Chính là, bạn cần biết loại mua sắm nào thực sự kích hoạt được hạnh phúc lâu dài và bền vững.

Nghiên cứu cho thấy chi tiêu chiến lược chắc chắn sẽ làm tăng mức độ hạnh phúc của bạn. Là một nhà nghiên cứu về hạnh phúc, dành 15 năm làm việc với các thương hiệu toàn cầu như Coca-Cola, Johnson & Johnson và American Express, tác giả của cuốn sách sắp ra mắt “Happiness Works: The Science of Thriving at Work”, Jessica Weiss cho rằng có tám thứ bạn không nên cảm thấy lãng phí khi chi tiền vào. Đầu tư vào những danh mục này thực sự sẽ có lợi cho sức khỏe về lâu dài.

1. Nhạc sống

Có điều gì đó kỳ diệu khi hát vang lời bài hát với hàng ngàn người lạ. Nó không chỉ vui mà còn được đánh giá là khoa học.

Khi chúng ta hát cùng nhau, não bộ sẽ giải phóng oxytocin (hormone gắn kết) và endorphin, tạo ra thứ mà nhà xã hội học Émile Durkheim gọi là ”sự sôi nổi tập thể” - cảm giác kết nối lan tỏa khắp đám đông.

Các nghiên cứu cho thấy việc hát theo nhóm giúp giảm mức cortisol và tạo ra cảm giác gắn kết có thể kéo dài trong nhiều ngày sau phần biểu diễn cuối cùng.

2. Trải nghiệm mới lạ

Bộ não của chúng ta là những cỗ máy tìm kiếm sự mới lạ. Khoa học thần kinh cho thấy những trải nghiệm mới khiến não chúng ta giải phóng dopamine và tạo ra sự hình thành trí nhớ dày đặc hơn, đó là lý do tại sao thời gian dường như trôi chậm trong kỳ nghỉ thú vị của bạn, nhưng lại trôi nhanh trong tuần làm việc thường ngày.

Ngay cả những trải nghiệm mới lạ nhỏ nhặt như ghé thăm một khu chợ nông sản mới, gọi điện cho một người bạn đã lâu không nói chuyện, sơn móng tay một màu bất ngờ cũng có thể tạo ra thứ mà các nhà nghiên cứu gọi là “sự dư thừa về thời gian”, khiến cuộc sống trở nên phong phú và có chiều sâu hơn.

Và khi bạn chia sẻ những trải nghiệm này với bạn bè, khoa học thần kinh chứng minh nó làm tăng hiệu ứng hạnh phúc — niềm vui được chia sẻ thực sự được nhân lên chứ không phải chia nhỏ.

3. Mua hàng tiết kiệm thời gian

Món đồ mà bạn phải có sẽ bị lãng quên chỉ sau vài tuần từ khi mua. Điều đó trở nên lãng phí.

Mặt khác, mua “ thời gian” cũng giống như mua sự tỉnh táo. Dịch vụ giao đồ ăn hoặc dịch vụ dọn dẹp nhà cửa không phải là một thứ xa xỉ, mà là một khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu cho thấy việc mua sắm tiết kiệm thời gian giúp giảm căng thẳng hiệu quả hơn so với việc phung phí vật chất.

Khi bạn thuê ngoài những công việc mà bạn không muốn làm, bạn không lười biếng mà chỉ đang trở nên thông minh hơn. Bạn trong tương lai sẽ thầm cảm ơn chính mình, vì đã không phải cuống cuồng dọn dẹp trước khi khách đến.

4. Các hoạt động thúc đẩy mối quan hệ

Sau khi theo dõi mọi người trong hơn 80 năm, các nhà nghiên cứu tại Harvard đã phát hiện ra một điều đáng ngạc nhiên: các mối quan hệ thân thiết có thể dự đoán hạnh phúc tốt hơn yếu tố di truyền, sự giàu có hay danh tiếng.

Bữa tối với bạn bè hay vé máy bay đến thăm chị gái của bạn? Đó không chỉ là một khoản mua sắm — đó là khoản tiền gửi vào “tài khoản cảm xúc” của bạn, mang lại “lợi nhuận” trong nhiều thập kỷ.

5. Rộng lượng với người khác

Nghiên cứu đã chứng minh: “Mạch phần thưởng” trong não bộ của bạn hoạt động mạnh mẽ hơn khi bạn chi tiêu cho người khác thay vì cho chính mình.

Các nhà khoa học gọi đó là “cảm giác phấn khích của người giúp đỡ”, cảm giác ấm áp khi bạn đãi bạn bè ăn trưa hoặc quyên góp cho những mục đích mà bạn quan tâm. Bộ não của bạn thực sự tự thưởng cho sự hào phóng nhiều hơn là sự nuông chiều bản thân.

6. Niềm vui nhỏ

Hệ thống khoái cảm của não bạn thích nhiều cú hích nhỏ hơn là một cú hích lớn. Một cốc cà phê đặc biệt giá 4 USD hai lần một tuần mang lại nhiều niềm vui tích lũy hơn một lần chi 400 USD.

Những thú vui khiêm tốn, đều đặn này tạo ra nhịp điệu hạnh phúc mà não bạn mong đợi và tận hưởng.

7. Những thách thức trái ngược với trực giác

Ngược lại với trực giác, những trải nghiệm đầy thử thách — lao xuống nước lạnh, hoàn thành những chuyến đi bộ đường dài khó khăn, thành thạo những kỹ năng khó — lại tạo ra sự thỏa mãn lâu dài.

Những “niềm vui kiếm được” này kích hoạt các “mạch thành tựu” trong bộ não mà sự niềm vui thụ động không thể chạm tới.

8. Lên kế hoạch trước

Đặt trước trải nghiệm tạo ra ba niềm vui: niềm vui mong đợi, niềm vui trải nghiệm và niềm vui ký ức. Kỳ nghỉ của bạn bắt đầu mang lại niềm vui ngay từ khi bạn đặt trước, nhiều tháng trước khi bạn đóng gói hành lý.

Khoản tiền thông minh nhất mà bạn từng chi tiêu không phải là vào những thứ gây ấn tượng với người khác, mà là vào những trải nghiệm thay đổi cách bạn cảm nhận về cuộc sống của mình. Đó không phải là sự nuông chiều bản thân — đó là đầu tư thông minh vào những gì thực sự quan trọng.

Theo CNBC