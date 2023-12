8 thanh thiếu niên chuốc say thiếu nữ 16 tuổi rồi giở trò đồi bại

Ngày 10-12, Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng về tội hiếp dâm.

Các bị can bị khởi tố gồm: Đào Thế D. (SN 2007), Nguyễn Việt Anh (SN 2004), Nguyễn Quang Huy (SN 2005, cùng trú tại xã Vĩnh Lập); Ngô Đức D. (SN 2006) và Lê Xuân Đ. (SN 2007, cùng trú tại xã Thanh Hồng); Phạm Văn H. và Nguyễn Văn Đ. (đều SN 2007, trú tại xã Thanh Cường, thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Xuân Th. (SN 2006, trú tại huyện An Lão, TP Hải Phòng).

Trước đó, do quen biết từ trước với thiếu nữ tên Q. (SN 2007, trú tại huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), ngày 4-12, Thế D. rủ Q. về huyện Thanh Hà ăn mừng sinh nhật mình. Khoảng 22 giờ ngày 4-12, Q. về đến xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, Thế D. gọi bạn (nhóm đối tượng trên) ra quán uống rượu. Lúc này, Nguyễn Xuân Th. nảy sinh ý định quan hệ tình dục với Q. nên bảo một số đối tượng chuốc rượu cho Q. say thì Việt Anh và Thế D. đồng ý, hưởng ứng.

Đến khoảng 2 giờ ngày 5-12, em Q. say không còn nhận thức thì Th., Thế D. đưa Q. vào 1 nhà nghỉ ở xã Thanh Quang. Tại đây, Thế D., Th. lần lượt giở trò đồi bại với Q.. Khi Việt Anh đang chuẩn bị tiếp tục xâm hại, Q. tỉnh dậy và xảy ra cãi, chửi nhau. Vào thời điểm đó, những đối tượng còn lại đứng ngoài chờ.

Sau khi nhận được đơn trình báo của em Q., Công an huyện Thanh Hà đã khẩn trương điều tra, ra lệnh bắt người khẩn cấp đối với nhóm đối tượng, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, tạm giam 7 đối tượng. Riêng Nguyễn Văn Đ. được bảo lãnh cho tại ngoại.