8 phim Hàn ghi nhận tỷ suất người xem thấp nhất từ đầu 2022 đến nay: Có phim còn chạm đáy 0%

The One And Only là bộ phim có sự góp mặt của nữ idol đình đám Joy (Red Velvet) cũng là bộ phim có tỷ suất người xem đáng tiếc nhất từ đầu năm tới giờ. Phim được đánh giá khá cao về nội dung đậm chất nhân văn, xoay quanh ba người phụ nữ cùng mắc bệnh nan y gặp nhau trong một trại tế bần. Họ quyết định rằng sẽ dành những tháng ngày cuối cùng để sống thật ý nghĩa. Dù diễn xuất ổn, nội dung không tệ nhưng đáng tiếc rating phim chỉ quanh quẩn ở mức dưới 1%, tập cuối khép lại với thành tích 0,6%.

2. Let Me Be Your Knight

Let Me Be Your Knight là bộ phim xoay quanh câu chuyện ngọt ngào lại hồi hộp giữa nữ bác sĩ và năm thành viên trong một ban nhạc. Vốn dĩ phim về cuộc sống của các idol là một đề tài kén khán giả trên màn ảnh Hàn, thế nên Let Me Be Your Knight cũng chẳng mấy được quan tâm. Ngoài tập 1 với thành tích là 2,1% ra thì không có tập nào của phim qua được ngưỡng 1%.

Link: Eat, Love, Kill vốn là bộ phim có khởi đầu khá ổn, nhận được nhiều tình cảm tốt đẹp từ khán giả. Thế nhưng chỉ sau khoảng 4 tập phim, thành tích liên tục giảm, có thời điểm, tỷ suất người xem chỉ còn 1,4%. Phim xoay quanh hai người xa lạ vô tình phát hiện ra bản thân có sự kết nối đặc biệt, có thể hiểu được tâm tư, cảm xúc của đối phương.

4. Sponsor

Sponsor là bộ phim ngay từ đầu đã không được khán giả ủng hộ vì một số lùm xùm xoay quanh nam chính. Chính bởi vậy khi lên sóng, tỷ suất người xem của phim khá thấp. Từ tập 6 trở đi, rating phim tụt xuống dưới 1% và cuối cùng là khép lại với một thành tích vô cùng khiêm tốn: 0,9%.

5. A Superior Day

A Superior Day là bộ phim đánh dấu sự tái xuất của nam phụ Hậu Duệ Mặt Trời Jin Goo. Phim phát trên sóng OCN và chỉ vẻn vẹn 8 tập với nội dung xoay quanh một lính cứu hỏa mẫu mực vô tình bị kéo vào một vụ án. Phim mở màn với rating 1%, sau đó là những chuỗi tháng ngày khi con số không lên nổi 1.

Shooting Stars là bộ phim đánh dấu sự trở lại của "quý tử Penthouse" Kim Young Dae ở một vai chính. Phim thất bại thảm hại khi cả nội dung lẫn diễn xuất đều bị chê bai là không có gì ấn tượng. Và tương tự Let Me Be Your Knight, Shooting Star là phim xoay quanh cuộc sống của những người làm trong ngành giải trí với nhân vật trung tâm là một thần tượng đình đám nên chẳng lấy làm lạ khi tỷ suất người xem chỉ quanh quẩn ở mức 1,1 - 1,7%.

Từng là nam chính vạn người mê của Nevertheless nhưng sang tới Love All Play, Chae Jong Hyeop lại chẳng thể tìm được hào quang cho riêng mình. Đây là bộ phim xoay quanh các vận động viên cầu lồng. Trong phim, Chae Jong Hyeop vào vai một thanh niên không biết gì ngoài cầu lông, cuộc sống của anh thay đổi khi anh đột ngột bị đội tuyển cắt hợp đồng. Nội dung tươi trẻ nhưng phim không mấy được quan tâm khi rating chỉ dừng lại ở mức 0 - 1%.

Từng được kỳ vọng tạo ra một "cú nổ" về mặt danh tiếng vì có sự góp mặt của mỹ nữ đang lên Kim Se Jeong nhưng đáng tiếc, Today's Webtoon lại thất bại ê chề. Khởi đầu với con số 4,1%, hiện tại đang dần đi đến hồi kết và rating phim chỉ còn vẻn vẹn 1,5%. Khán giả thể hiện sự thất vọng khi bộ phim này quá nhàm chán và Kim Se Jeong thì không có sự bứt phá.

Nguồn ảnh: Hancinema