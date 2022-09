Bình An: Mỗi khi đóng phim mới, tôi đều tự nhủ đây có thể là vai diễn cuối cùng

Bình An bắt đầu nổi tiếng như một hotboy mạng từ đầu thập niên 2010 và sau hơn 10 năm đã trở thành cái tên được nhiều nhà sản xuất phim truyền hình ưa thích. Trong 8 năm qua, nam diễn viên đã bỏ túi 14 dự án phim truyền hình và góp mặt trong 2 tác phẩm điện ảnh. Trong đó, bộ phim Lạc Giới (2014) đã mang về cho nam diễn viên các giải Ngôi Sao Xanh và Cánh Diều cho gương mặt điện ảnh triển vọng.

Năm 2018, tài diễn xuất của Bình An một lần nữa được ghi nhận với Tình Khúc Bạch Dương. Màn hóa thân thành chàng lãng tử Quang đã mang về cho nam diễn viên một giải Cánh Diều cho Nam diễn viên phụ xuất sắc. Năm 2020, Bình An làm mới mình khi thủ vai phản diện trong Mặt Nạ Gương. Năm 2022, anh trở lại màn ảnh với vai Quân trong Gara Hạnh Phúc và nhận về nhiều phản hồi yêu, ghét trái chiều.

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, Bình An đã trải lòng về vai diễn nhiều thử thách trong Gara Hạnh Phúc. Anh cũng tiết lộ nhiều điều về hành trình 8 năm chinh phục khán giả cũng như chuyện tình yêu với bạn gái là Á hậu Phương Nga.

Trăn trở với vai diễn trong Gara Hạnh Phúc

Vai diễn Quân của Bình An trong bộ phim Gara Hạnh Phúc nhận nhiều bình luận trái chiều. Việc khán giả không thích một vai diễn hay nhân vật cũng là điều khá bình thường với các diễn viên. Vì sao lần này Bình An lại chọn cách phản ứng gay gắt như vậy?

Sau khi Gara Hạnh Phúc lên sóng, nhân vật Quân do tôi thủ vai nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh những lời khen, khán giả cũng chỉ ra những điểm chưa được trong màn hóa thân này. Tôi trân trọng và tiếp thu những ý kiến ấy.

Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy dường như một số khán giả đang không phân biệt được giữa vai diễn của Bình An trên phim và tôi ngoài đời thực. Trên Internet, họ để lại nhiều bình luận tiêu cực với lời lẽ khó nghe xúc phạm tôi, thậm chí cả người thân của tôi nữa. Chính vì thế tôi cảm thấy bản thân mình phải lên tiếng. Cá nhân tôi nghĩ phản ứng của mình không có gì là gay gắt cả.

Tôi hiểu làm diễn viên thì ai cũng muốn được khán giả yêu thích và quý mến. Do đó, khi nhận một vai diễn mang màu sắc tiêu cực như Quân, ban đầu tôi cũng chịu nhiều áp lực. Nhưng tôi cũng nhanh chóng xác định rằng khi đã làm diễn viên, mình đóng một vai xấu mà khiến khán giả ghét thì đó là thành công.

Được cống hiến tâm sức cho khán giả qua từng vai diễn là một vinh hạnh với tôi. Nhưng cũng rất mong khán giả khi xem phim hãy vạch rõ ranh giới giữa phim ảnh và cuộc đời. Nhân vật xấu xa trên màn ảnh không đại diện cho tính cách thật của tôi ngoài đời.

Trong các tập gần đây của Gara Hạnh Phúc, vì tội phản bội, Quân liên tục bị Sơn Ca (Quỳnh Kool) thẳng tay đánh đập. Anh có cảm thấy nhân vật của mình đang bị đối xử bất công quá không?

Theo dõi hành trình của Quân trong Gara Hạnh Phúc, bạn sẽ thấy cuộc sống của anh chàng này không hề dễ dàng. Quân vừa phải lo cho gia đình, vừa phải đỡ đần ông cháu nhà Sơn Ca. Cùng lúc, Quân đóng vai trò trụ cột của hai gia đình, nhưng bản thân anh ta cũng chỉ là một người tay trắng vào đời. Hoàn cảnh sống ấy đã khiến Quân thấm thía nỗi khổ sở khi thiếu tiền và sẵn sàng làm mọi cách để có nó.

Với tôi, Quân là một nhân vật vừa đáng thương vừa đáng trách. Người ngoài cuộc dễ phán xét anh ta là kẻ chẳng ra gì khi đi ngoại tình, cặp kè với sếp để đổi lấy tiền bạc. Tất nhiên, phải khẳng định Quân làm vậy là sai, không có gì để biện minh. Nhưng nên chăng hãy thông cảm cho Quân vì gánh nặng trách nhiệm mà anh ta đang cáng đáng: vừa phải lo tiền chữa trị cho chị gái, vừa nuôi cháu gái học đại học lại giúp Sơn Ca gánh vác một phần chi phí chữa bệnh cho ông.

Xem phim, khán giả dễ chia thành hai phe yêu, ghét nhân vật này. Tôi hiểu phe nào cũng có cái lý của mình. Tuy nhiên, có thể phải ở trong hoàn cảnh của Quân thì mọi người mới tìm thấy sự thông cảm dành cho nhân vật. Giữa tình thân và tình yêu, thật khó có thể đưa ra được một lựa chọn hoàn hảo.

Tạo hình của Bình An trong bộ phim Yêu Hơn Cả Bầu Trời

Gara Hạnh Phúc có phải dự án gian nan nhất mà Bình An từng tham gia khi vừa phải đóng một vai khá “mang tiếng” là anh chàng đổi tình lấy công danh, vừa nhận phản hồi tiêu cực về diễn xuất lại liên tục bị đánh trên màn ảnh?

Đây là một dự án phim nhiều gian nan, nhưng chưa phải tác phẩm gian nan nhất mà Bình An từng góp mặt. Trở ngại lớn nhất tôi gặp phải khi đóng Gara Hạnh Phúc chính là vấn đề tâm lý. Tôi có nên nhận lời tham gia dự án này hay không? Tôi có thể mang đến cho nhân vật này màu sắc gì khác biệt so với các vai diễn mình từng đóng trong quá khứ? Trước khi quyết định nhận vai Quân, tôi đã bị giằng xé bởi những băn khoăn ấy. Tôi cũng sợ đóng một vai nhiều vấn đề thế này, mình sẽ bị khán giả phản ứng.

Để đảm nhận thành công một vai diễn, người diễn viên cần phải hóa thân, tự biến mình thành nhân vật. Nhưng thú thật, khi đọc kịch bản Gara Hạnh Phúc, không ít lần tôi phải buông lời rủa xả nhân vật Quân. Trong nhiều phân đoạn, lời thoại hay hành động của cậu ta quá bồng bột, khiến người xem ức chế.

Nhận vai Quân, tôi tự đặt cho mình mục tiêu không chỉ diễn sao cho ra tính cách bên ngoài mà còn phải lột tả được nội tâm đa chiều bên trong của cậu ta. Bình An muốn làm khán giả ghét nhân vật Quân của mình, nhưng cùng lúc khiến họ thương cảm, thông cảm với nhân vật.

Luôn tìm kiếm sự mới mẻ trong từng vai diễn

Bình An ra mắt khán giả trong vai trò diễn viên với phim điện ảnh Lạc Giới. Vai diễn đầu tay ấy đã góp phần định hình sự nghiệp của Bình An như thế nào?

Trong Lạc Giới, tôi thủ vai Hải. Đây là nhân vật khá phức tạp khi còn trẻ tuổi nhưng đã mang trọng bệnh, bị cuốn vào mối tình tay ba với một cô y tá (Mai Thu Huyền) và gã tội phạm bị truy nã (Trung Dũng).

Lạc Giới là phim điện ảnh đầu tiên, Hải cũng là vai diễn đầu tay của Bình An, do đó chúng rất quan trọng, là cánh cửa mở ra một chương mới trong sự nghiệp của tôi. Đây là cột mốc khởi đầu cho sự nghiệp diễn xuất mà Bình An vẫn theo đuổi cho tới ngày hôm nay.

8 năm qua, Bình An luôn quan niệm mỗi vai diễn như một thử thách lớn mà mình bằng mọi giá phải vượt qua. Bước vào mỗi dự án phim mới, tôi đều ép bản thân phải nỗ lực hết mình bằng việc tự nhủ “đây có thể là vai diễn cuối cùng”. Khán giả xem phim rất tinh mắt, nếu tôi làm việc hời hợt, họ sẽ lập tức nhận ra ngay.

Không chỉ đóng phim, Bình An còn rất có duyên với công việc người mẫu ảnh

Bình An đã bao giờ nghĩ rằng mình bị đóng khung vào một dạng vai nhất định chưa?

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đóng khung mình vào một dạng vai diễn, hay các vai diễn sẽ đóng khung hình ảnh mình trong mắt khán giả. Như đã nói, cá nhân Bình An luôn tìm kiếm những vai diễn làm mới mình. Bạn sẽ không bao giờ thấy mình nhận ba vai diễn liên tục giống hệt nhau trên màn ảnh đâu.

Tuy nhiên, mình nghĩ việc đóng một dạng vai nhiều lần cũng không thuần túy chỉ toàn nhược điểm. Bạn diễn dạng vai ấy lần đầu như một trải nghiệm, lần hóa thân thứ hai sẽ là hoàn thiện các kỹ thuật diễn kiểu nhân vật ấy. Khi đã ưng ý rồi thì mình có thể tìm kiếm những thử thách, trải nghiệm mới trong các dạng nhân vật mới.

Tôi từng thử sức với một vai diễn mang nhiều nhân cách, nhiều khuôn mặt là Khải trong Mặt Nạ Gương. Trước mặt mọi người, Khải là một thanh niên hòa nhã, giỏi chăm sóc an ủi mọi người, lại thường xuyên lắng nghe và gỡ rối cho nhân vật chính. Nhưng anh ta còn một khuôn mặt khác là kẻ điên loạn nung nấu ý định trả thù những người đã phá nát gia đình mình.

Đây là một vai diễn có diễn biến nội tâm phức tạp. Khải dùng vẻ ngoài thánh thiện để che giấu bản chất thật. Bình An nghĩ đây là vai diễn tạo ra khác biệt lớn với gia tài diễn xuất trước đó của mình.

Năm 2018, Bình An từng chia sẻ anh thấy các vai diễn của mình an toàn quá. Sau bốn năm qua, anh cảm thấy mình đã phá tan được lớp vỏ an toàn khi diễn xuất chưa?

Các bạn khán giả theo dõi hành trình diễn xuất của tôi trong 4 năm trở lại đây hẳn sẽ thấy tôi luôn tìm cách thay đổi bản thân qua từng vai diễn. Tôi không đóng khung mình trong một kiểu vai hay thể loại phim nhất định. Tôi đóng phim truyền hình, đóng phim điện ảnh, nhận các dự án thuộc thể loại tâm lý xã hội, tình cảm gia đình, lãng mạn - hài rồi cả điều tra phá án…

Cố gắng làm mới mình qua từng vai diễn là chiến thuật đi đường dài của tôi, được vạch ra từ lúc đóng bộ phim đầu tiên và duy trì tới tận bây giờ. Tôi nghĩ sự nghiệp diễn xuất của mình đang phát triển khá đúng với dự định. Bình An luôn muốn thay đổi bản thân qua những vai diễn mới, và khao khát có thêm những nhân vật khác biệt, độc đáo hơn nữa để thử thách bản thân.

Bình An đón sinh nhật tuổi 29 bên bạn gái là Á hậu Phương Nga

Từ một hotboy trên Internet, Bình An đã thành công trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình. Anh thấy mình đã thay đổi như thế nào? Nếu được chọn lại, anh có muốn thay đổi bất cứ điều gì không?

Sau tám năm, thay đổi mà tôi tự hào hơn cả chính là khán giả nhớ đến mình với danh xưng "diễn viên Bình An". Tôi không bị coi là cậu hotboy nổi tiếng qua vài bộ ảnh chụp trên mạng rồi tập tọe đóng phim nữa. Dù vẫn còn khuyết điểm cần khắc phục, tôi nghĩ mình đã xé bỏ được cái nhãn bình hoa di động trên màn ảnh.

Xuất thân của tôi là một diễn viên tay ngang. Tôi từng có thời gian hai năm theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng đứt gánh giữa đường vì chuyện cơm áo gạo tiền. Đây cũng chính là điều khiến tôi nuối tiếc nhất khi chọn theo đuổi nghề diễn viên những năm sau đó.

Hai năm học đầu tiên ở trường điện ảnh mới trang bị cho tôi những kiến thức cơ bản, giúp tôi giải phóng hình thể chứ chưa đi sâu vào rèn giũa các kỹ thuật diễn xuất. Việc chưa được trang bị kỹ càng kiến thức khiến tôi gặp không ít khó khăn trong những dự án phim đầu tiên.

Nếu có cơ hội thay đổi bất cứ điều gì, Bình An chắc chắn sẽ chọn việc hoàn thành chương trình đại học tại trường Sân khấu Điện ảnh thay vì cứ mải mê đuổi theo việc kiếm tiền như bản thân trước đây.

Bình An đã làm gì để khỏa lấp khoảng trống trong kỹ năng diễn xuất ấy?

Hiện tại, tôi vẫn không ngừng trau dồi thêm vốn liếng diễn xuất bằng cách học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp. Những năm qua, tôi có cơ hội được gặp gỡ và làm việc với nhiều cô chú, anh chị diễn viên gạo cội cũng như các bạn diễn viên trẻ tài năng. Họ là nguồn tư liệu sống để Bình An quan sát, nghiên cứu và tự đúc kết phương pháp nhập vai cho riêng mình - từ lối diễn xuất tới cách nhả thoại. Mình cũng xem nhiều phim nước ngoài và dành thời gian học thêm kiến thức mới bên ngoài diễn xuất.

Tính Bình An ưa vận động nên cứ có thời gian rảnh là mình lại muốn học thêm một môn thể thao vận động nào đó. Mình học võ, học tennis, sắp tới chắc học cả chơi golf nữa. Mình quan điểm một người diễn viên cần biết và thử nhiều thứ. Không cần phải giỏi nhưng nhất định phải biết, vì kiến thức ấy rất có thể một ngày kia sẽ quay lại phục vụ vai diễn của chính mình.

Bình An không phải ngôi sao giải trí

Khi tìm kiếm cụm từ “diễn viên Bình An” trên Internet, kết quả trả về đa phần là những tiêu đề bài báo theo công thức “Bình An bạn trai Á hậu Phương Nga”. Điều này có bao giờ khiến anh cảm thấy chạnh lòng không?

Thực ra tôi cũng không tránh khỏi có đôi chút chạnh lòng. Nhưng tôi biết bản thân cần phải biến cảm xúc ấy thành động lực để cố gắng hơn nữa. Từ những ngày đầu xác định theo đuổi con đường nghệ thuật, tôi đã đặt mục tiêu trở thành một diễn viên thực thụ, chinh phục khán giả bằng thực lực. Đây vẫn là kim chỉ nam của tôi tới tận hôm nay.

Bình An muốn đi lên bằng những vai diễn chất lượng, chứng minh bản thân bằng sản phẩm. Tôi không nghĩ mình là kiểu người muốn tìm kiếm sự chú ý của truyền thông bằng mọi giá thông qua các scandal hay chuyện đời tư. Tôi tự định nghĩa bản thân là diễn viên thay vì ngôi sao giải trí.

Tôi rất cảm ơn và trân trọng sự yêu mến, ủng hộ và những lời chúc phúc mà khán giả dành cho chuyện tình giữa tôi và Phương Nga. Tôi và Phương Nga chưa bao giờ nghĩ sẽ đem tình yêu của hai đứa ra để làm món trang sức cho danh tiếng của bản thân. Cả Bình An và Phương Nga đều hoạt động nghệ thuật nhưng ở các lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi luôn cố gắng làm tốt công việc của mình và mong tiếp tục được quý mến, ủng hộ.

Hồi đầu năm nay, Bình An đã cầu hôn Á hậu Phương Nga sau nhiều năm yêu đương hẹn hò. Anh kỳ vọng những gì ở tương lai sắp tới?

Tôi đang có trong đầu nhiều kế hoạch, nhắm đến những mục tiêu mới lớn hơn trong cả cuộc sống riêng lẫn sự nghiệp diễn xuất. Nhưng tại thời điểm này, xin được giữ những câu chuyện ấy cho riêng mình. Hy vọng Bình An có thể sớm khoe những thành quả ấy với khán giả.

Cảm ơn những chia sẻ của Bình An!

