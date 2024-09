7 triệu lượt người mê mẩn vẻ đẹp của “xứ sở thần tiên” được ví như "Đà Lạt của miền Tây"

Là một tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ, có biên giới giáp với Campuchia nằm trong vùng tứ giác Long Xuyên, An Giang được mệnh danh là vùng đất "sơn kỳ thủy tú", "xứ sở thần tiên của vùng Thất Sơn Bảy Núi". Nơi đây hấp dẫn du khách không chỉ bởi nét đẹp sông nước miền Tây mà còn nổi tiếng với nhiều công trình văn hóa, thắng cảnh thiên nhiên tuyệt mĩ và bí ẩn.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch An Giang đón lượng khách du lịch cao kỷ lục với 7 triệu lượt, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ và đạt 129% so với kế hoạch cả năm (6.200 tỷ đồng), góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển.

Tỉnh xác định du lịch là một trong hai ngành kinh tế mũi nhọn và đang nỗ lực đưa địa phương trở thành một trong những trung tâm du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long.

An Giang vừa bình dị lại vừa bí ẩn.

Mỗi mùa vùng đất này lại mang đến cho du khách những cảm nhận khác nhau. Từ tháng 3 đến tháng 5, An Giang nằm trong mùa nắng khô ráo với những cánh đồng khô cháy vắng đi màu xanh của lúa điểm thêm sắc tím thơ mộng trên tán bằng lăng.

An Giang đẹp yên bình vào mùa nước nổi.

Bước vào mùa nước nổi, An Giang như được khoác lên mình chiếc áo mới. Vào thời gian này, mây trời sông nước lúc nào cũng mênh mang, thăm thẳm, gợi lên những nỗi niềm khó tả cùng khung cảnh tuyệt mỹ hút hồn người nhìn ngắm.

Mảnh đất An Giang đầy nắng và gió nhưng luôn thu hút đông đảo khách du lịch xa gần đến thăm. Dưới đây là 4 địa điểm du khách nhất định không nên bỏ qua khi đến vùng đất này:

Rừng tràm Trà Sư

Khi nhắc đến những địa điểm du lịch nổi tiếng ở An Giang thì nhất định không thể bỏ qua rừng tràm Trà Sư. Nơi đây đã thu hút rất nhiều du khách, những tín đồ thích check-in cảnh đẹp, muốn khám phá khung cảnh khu rừng ngập mặn xinh đẹp và lạ mắt.

Rừng tràm được bao phủ bởi thảm thực vật xanh biếc, mang đến sự tươi mát và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Với diện tích 845 ha cùng cảnh quan thiên nhiên đặc sắc trong mùa nước nổi, rừng tràm Trà Sư đặc biệt quan trọng trong công tác bảo tồn đất ngập nước tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Hơn nữa, đây còn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật, trong đó có loài dơi chó tai ngắn quý hiếm được ghi vào Sách đỏ Việt Nam.

Hồ Tà Pạ

Được mệnh danh là "tuyệt tình cốc" của miền Tây, hồ Tà Pạ nổi tiếng nên thơ với màu sắc nước đặc biệt có thể biến đổi lúc thì mang chút xanh lơ dịu dàng, khi thì xanh lục miên man, tuyệt mỹ

Hồ Tà Pạ xanh ngắt có thể nhìn thấy đáy.

Nơi đây sở hữu vẻ đẹp mộng mơ cùng làn nước trong xanh có thể nhìn thấy đáy hồ. Gọi là tuyệt tình cốc bởi hồ nằm đơn độc ở chân núi, xung quanh là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng nhưng tĩnh lặng. Một bên hồ là Núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn) sừng sững, uy nghiêm còn bên kia là núi Cấm - nơi được gọi là nóc nhà An Giang.

Thánh đường Al - ehsan

Thánh Đường Masjid Al Ehsan là một trong những địa điểm du lịch văn hóa và tâm linh nổi tiếng tại An Giang mà du khách không thể bỏ lỡ. Đây là nơi check in triệu đô và là nơi tập trung thường xuyên của dân phượt yêu thích.

Thánh đường hồi Giáo Masjid Al Ehsan nằm ở Làng Chăm của tỉnh An Giang.

Thánh đường Masjid Al Ehsan được xem là một trong những tòa nhà có lối kiến trúc độc đáo, tương tự như trong xứ "Nghìn lẻ một đêm".

Thánh đường Masjid Al Ehsan nơi tạo ra những bức hình sống ảo tuyệt đẹp.

Nơi đây được được xây dựng giống với thánh đường hồi giáo ở khu vực Trung Đông và ở Dubai với phần dưới rộng và phần mái được bo tròn, có phần chóp đỉnh. Thánh đường là nơi cộng đồng người Chăm ở An Giang thường xuyên tới cầu nguyện mong cầu cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Khu Thất Sơn bảy núi

Thất Sơn bảy núi từ lâu đã được biết đến là vùng đất tâm linh huyền bí tại Tây Nam Bộ. Nơi đây mang vẻ đẹp tuyệt mỹ, là sự hòa trộn giữa thiên nhiên hùng vĩ, cảnh vật hữu tình, cùng sự pha trộn đặc biệt giữa đồng bằng và núi rừng đã tạo nên sức hút đặc biệt với du khách phương xa.

Thiên Cấm Sơn - Thất Sơn huyền bí.

Tên gọi Thất sơn là ghép từ 7 ngọn núi nổi tiếng: Thiên Sơn Cấm, Liên hoa Sơn, Ngọa Long Sơn, Ngũ Hồ Sơn, Phụng Hoàng Sơn, Anh Vũ Sơn, Thủy Đài Sơn trải dài huyện Tịnh Biên và Tri Tôn của An Giang. Mỗi ngọn núi đều có một dáng hình riêng biệt.

Trong đó, núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) là ngọn núi cao nhất của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Nơi đây được xem là vùng đất địa linh gắn liền với nhiều truyền thuyết cổ xưa.

Từng là vùng "núi cấm" nhưng hiện nay ngọn núi đã được mở cửa. trở thành khu du lịch hút khách bởi phong cảnh non nước hữu tình, khí hậu mát mẻ thích hợp chữa lành tâm hồn, rời bỏ công việc mệt mỏi, thoát khói bụi thành phố.

Trải nghiệm du lịch độc đáo, ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp tại nơi đây.

Vùng đất An Giang có khí hậu và cảnh sắc tươi đẹp chiều lòng lữ khách phương xa. Mỗi mùa vùng Thất Sơn lại mang vẻ đẹp khác nhau, thu hút du khách khám phá, trải nghiệm. Tuy nhiên, đây là những thời điểm lý tưởng nhất để khám phá An Giang:

- Mùa Xuân tiết trời lại mát mẻ tựa như “Đà Lạt” của miền Tây Nam Bộ, cỏ cây hoa lá tốt tươi.

- Tháng 4 âm lịch có lễ vía Bà Chúa Xứ nên hút nhiều lữ khách đổ về hành hương và viếng Bà.

- Tháng 8 âm lịch có tết Dolta và lễ hội đua bò - lễ hội truyền thống của người Khmer ở Núi Cấm.

- Tháng 10 là mùa nước nổi - đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ cảnh sắc non nước hữu tình khiến lòng người say đắm.

Để di chuyển tới An Giang, bạn có thể lựa chọn nhiều phương tiện tùy theo nhu cầu. Trong đó, xe máy, ô tô là những phương tiện phổ biến và thuận tiện nhất.

Hiện tại An Giang chưa có sân bay, du khách có thể lựa chọn bay đến TP. Hồ Chí Minh hoặc Cần Thơ, sau đó đi xe khách về An Giang.