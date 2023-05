7 sự thật về vùng đất nóng nhất thế giới, nơi có thể rán trứng bằng nhiệt độ ngoài trời

Được thành lập vào ngày 24/10/1994, Công viên Quốc gia Thung lũng chết là một khu vực cảnh quan đẹp đẽ nhưng đầy tính thách thức, nơi các loài động vật hoang dã độc đáo đã phát triển khả năng thích nghi khéo để sinh tồn trong môi trường khô cằn, khắc nghiệt.

Dưới đây là những điều có thể bạn chưa biết về Thung lũng Chết:

1. Thung lũng Chết là điểm thấp nhất ở Bắc Mỹ

Thung lũng độc đáo này nằm trên đường biên giới giữa hai bang California và Nevada. Ở độ sâu 86m dưới mực nước biển, khu vực Badwater Basin nằm trong Thung lũng Chết là một cảnh quan siêu thực đánh lừa các giác quan. Điều mà nhiều du khách lầm tưởng là tuyết thực ra là một lớp muối dày bao phủ toàn bộ mặt đất.

Tại đây, sau những trận mưa và bão lớn, khoáng chất từ đất đá sẽ được nước mưa đưa xuống tạo thành những hồ nước tạm thời, sau khi nước bay hơi, khoáng chất sẽ kết tinh lại tạo thành muối. Quá trình này đã kéo dài suốt hàng nghìn năm và tạo nên một lớp muối dày không tưởng.

2. Bạn không thể chịu được cái nóng ở Thung lũng chết quá lâu

Vào tháng 7/2018, thung lũng - nơi nóng nhất trên Trái đất - đã trải qua tháng nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử, mức nhiệt cao nhất vào ban ngày lên đến gần 53 độ C trong vòng bốn ngày liên tiếp. Bạn thậm chí còn có thể rán một quả trứng bằng cái nóng này, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên làm như vậy.

3. Sự sống đến từ những loài hoa dại

Trái ngược với tên gọi mang cảm giác chết chóc, vào mùa xuân, Thung lũng Chết lại mang đến một sự sống rực rỡ. Khi gặp điều kiện thích hợp, những ngọn đồi ở đây sẽ được bao phủ bởi những thảm hoa vàng, hồng, tím hoặc trắng.

Đầu tiên, một cơn mưa lớn sẽ rửa sạch lớp phủ của hạt hoa dại và cho phép chúng nảy mầm. Để cây tiếp tục phát triển, mưa bão phải đến đều và liên tục trong suốt những tháng mùa đông và mùa xuân. Tuy chỉ nở rộ trong một thời gian ngắn, nhưng những cánh đồng hoa đã để lại ấn tượng lâu dài với khách tham quan và thu hút số lượng lớn các loài thụ phấn như bướm, chim ruồi và ong.

4. Các tảng đá có thể tự di chuyển

Khu vực Racetrack Playa là nơi tồn tại một trong những bí ẩn lâu đời nhất của Thung lũng chết. Rải rác dưới đáy hồ khô cạn này là hàng trăm tảng đá có thể tự di chuyển và để lại những dấu vết dài trên mặt đất. Một số tảng đá nặng hơn 300kg có thể di chuyển đến nơi cách vị trí đầu tiên 457m.

Trong nhiều năm, nguồn gốc sự chuyển động của các tảng đá vẫn là một câu hỏi lớn trong giới khoa học. Tuy nhiên, đến năm 2014, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một số nguyên nhân có thể tác động khiến tảng đá di chuyển. Cụ thể, khi xảy ra lũ lụt vào mùa đông, nhiệt độ thấp vào ban đêm sẽ khiến nước bị đóng lại thành lớp băng mỏng và tan dần vào ban ngày. Lúc này, gió mạnh sẽ đẩy những tảng đá tiến về phía trước trên bề mặt trơn trượt, để lại những vệt trên lớp bùn bên dưới. Dù đã khám phá ra bí mật của những tảng đá chuyển động, sức hấp dẫn của nó đối với du khách vẫn không thay đổi.

5. Nếu bạn lắng nghe kỹ, cát sẽ hát cho bạn nghe

Mặc dù cồn cát chỉ chiếm một phần nhỏ của Thung lũng Chết, nhưng nó vẫn là một trong những điểm tham quan đáng nhớ nhất trong công viên. Trên đỉnh cồn cát, bạn có thể trải nghiệm một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất của sa mạc: cát biết hát. Khi cát trượt xuống mặt dốc của cồn cát cao, có thể nghe thấy âm thanh giống như nốt trầm của đàn ống hoặc tiếng máy bay không người lái ở xa. Nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa được biết, nhưng rất có thể là do ma sát giữa các hạt cát.

6. Sân golf nhưng không dùng để chơi golf

Sân golf của quỷ (Devils Golf Course) là cái tên được đặt cho khu vực có địa hình kỳ lạ nhất thung lũng, mọi người thường nói rằng đây là nơi là “chỉ ma quỷ mới có thể chơi golf". Nền đất tại khu vực này bị gió và mưa bào mòn tạo thành những ngọn tháp lởm chởm tuyệt đẹp. Nếu lắng nghe cẩn thận, bạn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nổ nhỏ của hàng tỷ tinh thể muối đang nở ra và co lại dưới sức nóng khủng khiếp.

7. Cá sống ở sa mạc

Việc tìm cá sống ở sa mạc nghe có vẻ không khả thi, nhưng thật ngạc nhiên là có sáu loài cá có thể sống sót trong vùng nước mặn và điều kiện khắc nghiệt của Thung lũng Chết, một trong số đó là loài Devils Hole Pupfish đang có nguy cơ tuyệt chủng. Nó chỉ sống ở vùng nước 34 độ C của hang động Devils Hole, nơi nhiệt độ nước và nồng độ oxy có thể gây chết cho hầu hết các loài cá khác. Những con cá con màu xanh óng ánh dài vài cm này là một trong những loài cá hiếm nhất thế giới.

Nguồn: U.S. Department of the Interior