7 năm trước được mừng cưới 5 phân vàng giá chưa đến 2 triệu: Giờ giá vàng 17 triệu/chỉ, chẳng biết “đáp lễ” sao

Giá vàng hôm nay (21/1) đã lên tới 17 triệu đồng/chỉ. Như nhiều lần giá vàng lập đỉnh trước đây, nhiều cuộc trò chuyện đều hướng về câu chuyện “vàng”. Có người băn khoăn nên mua vào không, có người lại tính hay mang vàng đi bán, và cũng có người thấp thỏm chẳng yên vì không biết “đáp lễ” người đã mừng cưới mình bằng vàng ra sao.

Tâm sự của cô gái trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Cô cho biết cách đây 7 năm, chị họ mừng cưới cô 5 phân vàng - giá đâu đó khoảng 1,7 triệu đồng. Giờ chị sắp cưới mà giá vàng cứ liên tục tăng thế này, thành ra rất khó nghĩ. Cố mua 5 phân vàng để mừng lại thì hơi quá sức, mà cũng chưa chắc đã mua được, thế nên cô tính mừng tiền mặt khoảng 5-6 triệu.

Nguyên văn bài đăng tâm sự của cô (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của bài đăng, đa số mọi người đều đồng tình: Nhận vàng rồi thì nên mừng lại bằng vàng, chứ mừng tiền mặt thì mất hay.

Một người khuyên: “Nếu mừng tiền mặt 5-6 triệu thì cố thêm 2 triệu nữa là được nửa chỉ vàng rồi, 2 triệu thì làm gì mà quá sức lắm đâu. Tính toán chi ly quá mình thấy không hay, với cả chị em trong nhà mà, cũng phải quý nhau lắm mới mừng cưới bằng vàng vì đó là chị họ, không phải chị ruột. Chị ruột mình thì câu chuyện sẽ khác” .

Một người đồng tình: “Nhận như thế nào thì giờ đáp lễ lại như thế. Lúc mình cưới, chị chồng mình cho 1 chỉ vàng, giá vàng lúc đấy khoảng 5 triệu 1 chỉ. Đến lúc chị ấy cưới, giá vàng tăng hơn gấp đôi, vợ chồng mình cũng mua 1 chỉ tặng chị” .

Một người khác lại bày tỏ: “Thì giờ cầm đúng 5 phân vàng đấy mang đi mừng lại cho chị là xong. Nếu bán rồi thì hãy nghĩ là nhờ có 5 phân vàng ngày xưa chị mừng mình, mà mình lo liệu được công việc lúc đấy. Nói chung vẫn nên mừng vàng nhé ”.

Một người thì chia sẻ: “Số vàng mà anh/chị/em trong nhà hay bạn thân trao cho lúc cưới em, là em không bao giờ dám bán đi. Kẹt tiền quá thì em đi vay để trang trải, chứ vàng cưới thì không bán, để lúc nào họ kết hôn thì mình mừng lại y vậy, thế là khỏi đau đầu cũng không lo mất lòng nhau” .

4 điều cần nhớ để tình cảm không rạn nứt chỉ vì chuyện tiền bạc

Tâm sự của cô gái phái trên phản ánh một vấn đề muôn thuở: Tiền bạc là thử thách trong mối phần lớn các mối quan hệ. Khi có sự bất đồng hoặc "khó nói" liên quan đến vấn đề tài chính, tình cảm rất dễ sứt mẻ. Vậy phải làm thế nào để hạn chế tình trạng này?

1 - Thành thật nhưng tinh tế

Điều quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ tình cảm chị em, bạn bè là sự chân thành. Nếu hiện tại không đủ điều kiện để mừng lại vàng như giá thị trường, hãy lựa lời chia sẻ với đối phương. Việc nói rõ hoàn cảnh là sự tôn trọng, cho thấy bạn coi trọng mối quan hệ hơn việc cố gồng mình vì hình thức.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

2 - Tôn trọng sự khác biệt về điều kiện

Không phải ai cũng có khả năng tài chính và chi tiêu như nhau. Một chuyến du lịch, một món quà hay một cuộc tụ tập đôi khi là niềm vui với người này, nhưng là áp lực tài chính với người kia. Học cách không áp tiêu chuẩn tiền bạc của mình lên người khác sẽ giúp các mối quan hệ bớt căng thẳng.

3 - Tách bạch tình cảm và vật chất

Tiền bạc nên được xem là công cụ hỗ trợ, không phải thước đo để định giá mối quan hệ. Một món quà nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm đôi khi quý hơn một món đồ đắt đỏ nhưng khiến người nhận cảm thấy áp lực phải "đáp lễ". Nếu một mối quan hệ chỉ tồn tại khi còn trao đổi vật chất tương đương, thì bản chất của nó đã không còn là tình cảm thuần túy.

4 - Ghi nhớ giá trị lâu dài của mối quan hệ

Tiền có thể kiếm lại, nhưng tình cảm một khi đã nứt rạn thì rất khó hàn gắn. Trước mỗi quyết định liên quan đến tiền bạc, hãy tự hỏi: "Điều mình sắp làm sẽ giúp mối quan hệ này tốt hơn, hay làm nó xấu đi?".

Giữ được tình cảm không phải bằng cách né tránh tiền bạc, mà là học cách xử lý nó sao cho minh bạch, công bằng và đầy tôn trọng.