7 lưu ý để bố mẹ nói "không" mà con phải tâm phục khẩu phục: Số 7 thường bị nhầm lẫn

James Lehman, tác giả bài viết nói trên là một chuyên gia giáo dục tới từ Mỹ, người đã dành cả đời mình cho những thanh thiếu niên gặp các vấn đề về hành vi. Từ kinh nghiệm của bản thân cũng như nghề nghiệp, ông là tác giả của các chương trình dạy làm cha mẹ như The Total Transformation®, The Complete Guide to Consequences™, Getting Through To Your Child™, Two Parents One Plan™.

Từ nhỏ, ông đã có những vấn đề về hành vi, và do đó khi lớn lên, ông rất quan tâm đến việc quản lý những hành vi này một cách chuyên nghiệp. Cùng với vợ mình, Janet Lehman, ông đã giúp nhiều thanh thiếu niên giải quyết các vấn đề cũng như giúp nhiều bậc cha mẹ tìm được tiếng nói chung với những đứa con của họ.