7 địa điểm du lịch quốc tế lý tưởng để ghé thăm vào mùa xuân

Barcelona, ​​Tây Ban Nha

Mùa xuân là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để bạn ghé thăm Barcelona. Đây là thời điểm chi phí du lịch nơi đây đang ở mức thấp nhất. Đặc biệt, trong bối cảnh tình trạng quá tải du lịch đang tàn phá thành phố vào những mùa hè gần đây, thì mùa xuân tại thành phố này còn là thời điểm thưa thớt khách du lịch nhất trong năm.

Tháng 3 cũng là khoảng thời gian diễn ra Lễ hội Bia Barcelona (22-24) và Lễ hội Sant Medir (3 tháng 3), nơi những chiếc xe hoa diễu hành dọc đường phố và phát kẹo miễn phí.

Rome, Ý

Rome là một thành phố xinh đẹp và hấp dẫn, du khách cần phải đi bộ rất nhiều để chiêm ngưỡng được toàn bộ vẻ đẹp của thành phố. Do đó, mùa xuân là khoảng thời gian tuyệt vời để ghé thăm nơi đây, với nhiệt độ trung bình khoảng 13 độ C vào tháng 3 và tháng 4, so với mức trung bình mùa hè là 27 độ C.

Punta Cana, Cộng hòa Dominica

Với thời tiết Caribe ấm áp và đầy nắng, những bãi biển trong xanh tuyệt đẹp, cũng như một loạt các khách sạn cao cấp, Punta Cana là một nơi lý tưởng để du xuân.

Mỗi năm, Punta Cana cũng sẽ có thêm nhiều nâng cấp thú vị như tuyến đường xe lửa mới được lên kế hoạch nối với Santo Domingo và một số khu nghỉ dưỡng mới dự kiến ​​sẽ được mở trong khoảng thời gian tới.

Paris, Pháp

Mùa xuân cũng là khoảng thời gian rất thích hợp để ghé thăm Paris do giá khách sạn sẽ tăng vọt vào mùa hè khi diễn ra Thế vận hội Olympic. Trong tháng 3 và tháng 4, nhiều điểm tham quan sẽ được tô điểm bởi những bông hoa xinh đẹp nở rộ.

London, Vương Quốc Anh

Nếu bạn đã có sẵn dự định ghé thăm London thì mùa xuân này là thời điểm tuyệt vời để bạn thực hiện chuyến đi của mình. London luôn là một trong những thành phố được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới nhờ vào vô số điểm tham quan và các sự kiện thú vị - cả hai đều đẩy mạnh một số hoạt động vào mùa xuân.

Thành phố sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Thánh Patrick vào ngày 17/3. Ngoài ra, Lễ hội ánh sáng mùa xuân (đến hết ngày 8/5) cũng là một điểm đến thân thiện với các gia đình gần Trung tâm mua sắm Brent Cross.

Tokyo, Nhật Bản

Mùa xuân, vào cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, hoa anh đào Sakura nổi tiếng của Nhật Bản sẽ nở rộ. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để du khách ghé thăm Tokyo, tới các khu vườn hoặc quần thể đền chùa trong thành phố để thưởng thức hoa.

Thành phố Cancun, Mexico

Cancun là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất thế giới với rất nhiều bãi biển lọt top những bãi biển đẹp nhất. Ngoài ra, những khu nghỉ dưỡng trọn gói tại đây đang ngày càng phổ biến và du khách có thể dễ dàng di chuyển tới thành phố nhờ có nhiều chuyến bay hơn.